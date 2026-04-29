EUROBIO SCIENTIFIC : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2025
Paris, le 29 avril 2026
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro pour la transplantation, l’oncologie et les maladies infectieuses, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2026 son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse : www.eurobio-scientific.com dans la rubrique « Investisseurs » / « Information Réglementée » / « Rapports financiers annuels ».
Prochain rendez-vous financier
Assemblée générale : 18 juin 2026
|A propos d’Eurobio Scientific
Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 360 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Milan en Italie, Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne, Anvers en Belgique et Utrecht aux Pays-Bas.
Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que des membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société.
Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com
Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris
Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP
Contacts
|Groupe Eurobio Scientific
Denis Fortier, Président Directeur Général
Olivier Bosc, Directeur Général Délégué / CFO
Tel. +33 1 69 79 64 80
|Actus
Mathieu Calleux
Relations Investisseurs
Tel. +33 1 53 65 68 68
eurobio-scientific@actus.fr
Pièce jointe