Clermont-Ferrand, 29 avril 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 31 mars 2026

Michelin délivre au premier trimestre une performance solide, la baisse du chiffre d’affaires traduisant un effet de change négatif. Dans un contexte d’incertitudes majeures, le Groupe ajuste son pilotage et conserve sa guidance 2026.

Les ventes du Groupe s’établissent à 6,2 milliards € sur le trimestre, en baisse de 5,4% mais stables hors effet de change

L’effet de change représente l’intégralité de la baisse, reflétant la forte appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar US et de la plupart des devises.

L’activité Pneu enregistre un effet volume limité (-1,4%), confirmant l’inflexion favorable constatée au 4 ème trimestre 2025. Les ventes au Remplacement sont en croissance, portées par la progression de la marque MICHELIN (+3% en volume).

trimestre 2025. Les ventes au Remplacement sont en croissance, portées par la progression de la marque MICHELIN (+3% en volume). L’effet mix de +1,9% est tiré par le mix produit du segment Consommateur et par un mix favorable entre activités.

L’effet prix négatif intègre l’impact différé des clauses d’indexation sur les contrats à moyen terme suite aux baisses de coût des matières premières en 2025.

L’activité Polymer Composite Solutions affiche une croissance de 5,1%, incluant l’intégration de Cooley Group effective à fin janvier.





Segment Consommateur : chiffre d’affaires en baisse de 4,4% en valeur nominale, en croissance de 1,3% hors effet de change

Les volumes de pneus Tourisme-Camionnette progressent de 1%, tirés par la marque MICHELIN sur le marché du Remplacement (+6%) qui renforce ses positions de marché.

Les ventes en Première monte restent en repli du fait des marchés (-4% global, dont -12% Chine) et d’un mix défavorable lié aux marques et modèles de véhicules produits.

L’enrichissement structurel du mix produit se poursuit, les dimensions « 18 pouces et plus » atteignant 69% des ventes MICHELIN sur le trimestre.

L’obtention de trois JD Power Awards aux Etats-Unis illustre une nouvelle fois le leadership de MICHELIN en matière de satisfaction client.

aux Etats-Unis illustre une nouvelle fois le leadership de MICHELIN en matière de satisfaction client. Les activités Deux-roues sont en forte croissance, portée notamment par les segments Moto Leisure et Scooter premium.





Segment Transport : baisse du chiffre d’affaires liée à la Première monte et aux parités de change

Le chiffre d’affaires baisse de 11,3%, dont près de 6% lié aux Volumes et 4% à l’effet de change.

En Première monte, les volumes de vente restent pénalisés par des marchés en fort repli en Amérique du Nord (-19%) et du Sud (-16%), et par la baisse pilotée de nos parts de marchés sur certains comptes.

Au Remplacement, les ventes de pneus neufs progressent en Europe mais sont en retrait en Amérique du Nord sur un marché du fret déprimé.

Les offres de services aux flottes poursuivent leur renforcement, notamment Michelin Connected Fleet qui progresse en Amérique du Sud.

Segment Spécialités : stabilisation progressive de Beyond Road, croissance des activités Mining et Avion

Le chiffre d’affaires baisse de 3,3%, fortement pénalisé par l’effet de change (-6%). Les volumes progressent de 2,5%.

L’activité Beyond Road se stabilise à périmètre constant, malgré un marché de Première monte encore faible en Agricole. La marque MICHELIN est en croissance, portée notamment par le segment Infrastructure. Le périmètre d’activité diminue de 1% suite à la cession en 2025 des activités de pneus et chenilles pour petits engins de construction.

Les ventes au segment des Mines sont en croissance, le Groupe renforce ses positions sur un marché porteur.

Les activités Avion progressent, l’effet du conflit au Moyen-Orient restant limité sur la période.

Segment Polymer Composite Solutions : chiffre d’affaires en hausse, tiré par la croissance externe

Polymer Composite Solutions renforce l’équilibre entre ses activités, et enregistre une hausse de chiffre d’affaires de 5,1% sur la période, malgré un effet de change défavorable (-5%).

renforce l’équilibre entre ses activités, et enregistre une hausse de chiffre d’affaires de 5,1% sur la période, malgré un effet de change défavorable (-5%). Les catégories Joints et Tissus enduits enregistrent une progression solide, les Courroies sont en légère croissance. Les Convoyeurs sont en retrait dans un contexte de marché en net repli en Australie, et en raison d'opérations de maintenance dans une usine.

L’intégration de Cooley Group effective fin janvier génère un effet périmètre favorable (+10%) sur le trimestre, le segment poursuit sa croissance externe avec les intégrations annoncées de Flexitallic en avril et de TexTech, attendue autour de mi-2026.





Perspectives 2026

Le conflit au Moyen-Orient génère des incertitudes concernant la demande mondiale. Il accroît le risque de perturbation de l’approvisionnement en matières premières et entraîne une hausse des coûts d’achat, principalement pour les matières premières et l’énergie.

La gestion de crise du Groupe vise à garantir la sécurité des personnes et la continuité des opérations. Michelin s’appuie sur ses forces : des équipes engagées et responsabilisées, une agilité en temps de crise éprouvée, des opérations local-to-local réduisant l’interdépendance géographique, une intégration verticale assurant une meilleure résilience de ses approvisionnements.

réduisant l’interdépendance géographique, une intégration verticale assurant une meilleure résilience de ses approvisionnements. Dans ce contexte imprévisible, le Groupe réévalue de façon régulière l’évolution des marchés et de ses chaines d’approvisionnement. A ce stade, la guidance 2026 reste inchangée.





Ventes au 31 mars 2026

Ventes au 31 mars

(en millions €) 2026 2025 % Variation

(à parités courantes) Consommateur* 3 403 3 559 -4,4% Transport* 1 357 1 529 -11,3% Spécialités* 1 080 1 117 -3,3% Polymer Composite Solutions 326 310 +5,1% Total Groupe 6 167 6 515 -5,4%

* et distribution associée

Évolution des marchés pneumatiques

Tourisme Camionnette & Deux-roues

TOURISME CAMIONNETTE

T1 2026/2025

(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte 0% -3% -12% -4% Remplacement -3% -7% +9% 0%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en baisse de 1% par rapport au premier trimestre de 2025.

TOURISME CAMIONNETTE - PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est en retrait de 4% sur le trimestre. Cette baisse est notable en Chine et dans une moindre mesure en Amérique du Nord. L’Europe est stable.

Dans le reste du monde, le marché est globalement stable.

En Europe, le marché est stable par rapport au premier trimestre de l’année 2025 (0%). L’électrification du parc, favorisée notamment par le lancement de véhicules abordables, vient supporter un marché qui demeure par ailleurs pénalisé par la pression accrue des importations de véhicules en provenance d’Asie, des exportations en baisse et par un contexte macro-économique morose.

En Amérique du Nord et centrale, le marché décroit sur le trimestre (-3%). Alors que le marché s’était montré plutôt résilient en 2025, notamment grâce à des achats de véhicules anticipant des hausses de prix futures et l’arrêt des aides à l’achat de véhicules électriques, le premier trimestre de 2026 est pénalisé par les limites du pouvoir d’achat des ménages face à des prix de véhicules finalement en hausse sous l’effet des droits de douane.

En Chine, le marché est en recul notable (-12%). Cette baisse s’explique principalement par la baisse des subventions et exemptions de taxes pour l'achat de véhicules neufs, rendues progressivement moins incitatives qu'en 2025. Cela a généré à la fois une anticipation de commandes par les clients et une constitution de stock par les constructeurs automobiles en fin d’année 2025, avec pour conséquence un ralentissement de la demande et de la production en ce début d’année.

TOURISME CAMIONNETTE - REMPLACEMENT

Sur le marché du Remplacement, la demande mondiale affiche le même niveau qu’au premier trimestre de 2025, avec une forte disparité entre régions.

En Europe, le marché à fin mars est en baisse (-3%). Dans la continuité du dernier trimestre de 2025, cette réduction est principalement tirée par un ralentissement des imports de pneus à bas coût en provenance d’Asie. L’annonce par la Commission Européenne en mai 2025 d’une enquête antidumping sur les importations de pneumatiques originaires de Chine avait fortement accéléré les flux d’importations, générant des niveaux de stock élevés de pneumatiques à bas prix dans les réseaux de distribution à la fin de l’année 2025. Les conclusions de cette enquête étant attendues pour la mi-2026, les distributeurs adoptent actuellement une position attentiste quant à la relance éventuelle de flux d’imports.

L’enrichissement du mix se poursuit, avec une croissance marquée des dimensions « 18 pouces et plus ».

A l’exception des pneumatiques importés, les stocks sont globalement au niveau normatif dans la distribution.

En Amérique du Nord, le marché affiche un recul notable (-7%) à fin mars. A l’image de l’Europe, ce recul s’explique principalement par une diminution des importations par rapport au premier trimestre 2025 : à la suite des élections présidentielles et en prévision de droits de douane futurs, les imports avaient atteint des niveaux élevés. En outre, les conditions climatiques difficiles en janvier et février n’ont pas favorisé l’activité générale.

Les niveaux de stocks sont globalement sains dans la distribution, à l’exception des pneumatiques importés.

En Chine, la demande est en hausse significative (+9%). Ce mouvement s’inscrit dans la continuité de la reprise du marché observée depuis la mi-2025. Le commerce en ligne enregistre un fort développement, et le mix s’enrichit avec une demande de pneumatiques de dimensions « 18 pouces et plus » en forte croissance.

DEUX-ROUES

Dans la continuité de l’année 2025, le marché des deux-roues motorisés est en hausse sur le trimestre. La partie premium du marché est globalement bien orientée. Elle est stable en Amérique du Sud où la croissance est principalement tirée par des importations de pneus à bas prix.

Poids lourd (radial & bias)

T1 2026/2025



(en nb. de pneus) Europe* AmERIQUE du Nord

& centrale Amérique du Sud Total Monde

(Hors Chine) Première monte +6% -19% -16% -3% Remplacement +7% -12% +30% +3%

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine), Première monte et Remplacement, est en hausse de 2% par rapport au premier trimestre de 2025.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés sont en hausse de 4% sur la même période.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en baisse de 3% sur le premier trimestre, dans la continuité du second semestre de 2025.

En Europe, le marché est en croissance (+6%), poursuivant le rebond entamé l’année dernière. Le premier trimestre de 2025 avait marqué un plancher en termes de demande : il s’agit donc surtout d’un rebond technique sur une base de comparaison très basse et le marché demeure modeste en valeur absolue sur la période.

En Amérique du Nord et centrale, le marché poursuit son cycle de forte baisse (-19% sur le trimestre). Alors que les constructeurs de Poids lourds avaient constitué des stocks en prévision de ventes dynamiques sur l’année 2025, les nombreuses incertitudes politiques (remise en cause des réglementations environnementales prévues) et économiques ont incité les flottes à retarder leurs investissements dans de nouveaux véhicules. Les commandes de camions neufs sont en nette hausse depuis la fin de l’année 2025, mais il faudra encore attendre quelques mois pour que les stocks de camions neufs retrouvent leur niveau normatif et que le rythme de production réaccélère, en particulier dans le sous-segment des camions de « classe 8 ». La base de comparaison deviendra plus favorable à partir du milieu d’année.

En Amérique du Sud, le marché est également en recul très significatif (-16%). Il souffre de la situation économique du Brésil, déjà pénalisée par des taux d’intérêt élevés et la forte dévaluation du real, et qui s'est détériorée plus fortement depuis l’été 2025 et la mise en place de droits de douane élevés sur ses exportations à destination des Etats-Unis. De plus, la concurrence des constructeurs de Poids lourds asiatiques, dont les imports vers l’Amérique du Sud enregistrent une forte croissance, pénalise le marché local.

REMPLACEMENT

Sur le marché du Remplacement, la demande mondiale (hors Chine) sell-in est en hausse de 3% sur la période.

En Europe, le marché est en croissance de 7%. Même si cette hausse est davantage tirée par des importations dynamiques que par la production locale, elle reflète également un niveau de fret soutenu, avec un taux d’utilisation des flottes disponibles relativement élevé.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en baisse prononcée (-12%) sur le trimestre, traduisant une faible demande de fret routier. De plus, comme en Tourisme-Camionnette, le marché est impacté par une diminution des importations par rapport au premier trimestre de l’année précédente (en anticipation de droits de douane à venir) et par des conditions climatiques difficiles en janvier et février.

En Amérique du Sud, le marché est en très forte croissance à fin mars 2026 (+30%). Celle-ci traduit principalement la hausse spectaculaire des importations de pneumatiques à bas prix vers la région, dans la continuité du phénomène observé en 2025. Une compensation mécanique du recul du marché Première monte participe également de cette forte augmentation.

Activités de Spécialités

Hors-la-route (Agricole, Construction et Manutention) : dans ces segments où le marché pneumatique est globalement équilibré entre Première monte et Remplacement, les différentes activités ont évolué de manière contrastée, avec une demande Première monte qui affiche des signes de reprise et un Remplacement qui demeure globalement résilient.

En Agricole, les marchés Première monte, davantage cycliques, affichent des signaux de légère reprise après avoir touché le fond en 2025. C’est notamment le cas en Europe et en Amérique du Nord sur les engins de plus petite dimension. Le marché des tracteurs de forte puissance demeure déprimé, et de manière générale la reprise n'est pas aussi rapide que lors des cycles précédents, compte tenu des fortes difficultés économiques auxquelles les agriculteurs sont toujours confrontés.

En Remplacement, l’évolution du marché est globalement positive, avec une reprise marquée en Amérique du Nord et une stabilité en Europe.

Sur les activités de la Construction, la demande Première monte évolue positivement, dans la continuité du second semestre de 2025. En Remplacement, les marchés sont aussi globalement favorables, tirés par un fort dynamisme de l’Amérique du Nord qui surcompense le recul observé en Europe.

Enfin le segment de la Manutention affiche une baisse en Première monte et une relative stabilité au Remplacement (la croissance de l’Amérique du Nord compensant globalement le recul de l’Europe).

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais. Dans ce contexte, le premier trimestre affiche une croissance modérée du marché des pneumatiques, légèrement inférieur au niveau d’activité des opérateurs miniers puisque ces derniers ont procédé à une réduction de leur niveau de stock de pneumatiques.

Avion : le marché de l'aviation commerciale reste bien orienté, tiré notamment par la hausse de la demande en Asie et en Amérique du Sud. La crise au Moyen-Orient n’a pas eu d’effet prononcé sur le niveau d’activité globale du premier trimestre, mais pose un doute pour la suite de l’année.

Evolution des Ventes

Ventes du 1er trimestre 2026, et Variation vs. 1er trimestre 2025 (en millions € et %) Ventes 6 167 Variation totale -349 -5,4% Volumes pneus -89 -1,4% Prix-mix pneus +73 +1,1% Activités hors pneus 0 0,0% Variation des taux de change -351 -5,4% Ecart de périmètre +19 +0,3%

Sur le premier trimestre de 2026, les ventes du Groupe s’établissent à 6 167 millions €, en recul de 5,4% par rapport à la même période de 2025, repli intégralement attribuable à un effet de change défavorable puisque le chiffre d'affaires est stable à parité historique, et reflète notamment la forte appréciation de l’euro vis-à-vis du dollar américain et de la plupart des devises.

L’évolution des principaux éléments qui composent le chiffre d’affaires s’explique par les facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en baisse (-1,4%), reflétant des évolutions contrastées selon les activités. La baisse provient principalement des activités de Première monte et des marques de Tier 2 et Tier 3, alors que les ventes au Remplacement progressent fortement à la marque MICHELIN (+3% en volume). un effet prix-mix pneumatique positif à 1,1 %, qui se décompose en deux éléments : un effet prix négatif (-52 M€), lié à la baisse des prix sur les contrats indexés, conséquence du recul des coûts des matières premières en 2025, et aux ajustements issus de notre approche de pricing dynamique à la maille dimensionnelle sur chacun des marchés ; un effet mix positif (+125 M€), qui reflète plusieurs composantes : la croissance des ventes à la marque MICHELIN et sur les segments à forte valeur ajoutée, notamment les pneus « 18 pouces et plus » atteignant 69% sur le trimestre, où le Groupe gagne des parts de marché; l’évolution favorable du mix des activités du Groupe; enfin, un effet mix-marché positif, grâce à une meilleure évolution des ventes au Remplacement par rapport à la Première monte.

en baisse (-1,4%), reflétant des évolutions contrastées selon les activités. La baisse provient principalement des activités de Première monte et des marques de Tier 2 et Tier 3, alors que les ventes au Remplacement progressent fortement à la marque MICHELIN (+3% en volume). les ventes hors pneus sont stables (0,0%), traduisant une évolution globalement équilibrée du portefeuille d’activités non pneumatiques au cours du trimestre, avec notamment une bonne tenue des activités Polymer Composite Solutions .

sont stables (0,0%), traduisant une évolution globalement équilibrée du portefeuille d’activités non pneumatiques au cours du trimestre, avec notamment une bonne tenue des activités . l’impact défavorable des parités monétaires (-5,4 %) résulte principalement de la dépréciation de plusieurs devises face à l’euro au premier trimestre, en particulier du dollar américain. D’autres monnaies, telles que la livre turque, le yen japonais ou le yuan chinois, ont également contribué à cet effet, bien que dans une moindre mesure. Cet environnement de change pénalise significativement l’ensemble des secteurs et atténue la performance opérationnelle réalisée à parités constantes.

(-5,4 %) résulte principalement de la dépréciation de plusieurs devises face à l’euro au premier trimestre, en particulier du dollar américain. D’autres monnaies, telles que la livre turque, le yen japonais ou le yuan chinois, ont également contribué à cet effet, bien que dans une moindre mesure. Cet environnement de change pénalise significativement l’ensemble des secteurs et atténue la performance opérationnelle réalisée à parités constantes. un écart de périmètre neutre (+0,3%), reflétant principalement l’intégration de la société Cooley Group au 23 Janvier 2026, ainsi que l’impact négatif de la cession des activités de petits équipements de construction du segment hors-la-route au groupe CEAT.





Information sectorielle

Segment Consommateur

Les ventes du segment Consommateur (Automobile, Deux-roues et Distribution associée) s’élèvent à fin mars 2026 à 3 403 millions € contre 3 559 millions € à fin mars 2025, soit une baisse de 4,4%.

Les volumes vendus progressent de 1,3% sur le trimestre, traduisant une dynamique de croissance en Tourisme-Camionnette Remplacement et en Deux-Roues.

En Première monte Automobile, le Groupe est surexposé aux segments des véhicules premium et des véhicules électriques, plus exigeants en matière de technologie pneumatique. L’évolution des ventes est contrastée selon les géographies. Le Groupe enregistre une croissance en Europe du Sud et en Afrique-Inde-Moyen-Orient, mais les ventes sont en retrait en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, sous l’impact combiné de marchés peu porteurs et d’un mix constructeurs et modèles défavorable. En Chine, le marché en baisse impacte les ventes du Groupe, qui maintient toutefois ses positions chez les constructeurs locaux.

Au Remplacement Automobile, les ventes sont en croissance par rapport à la même période de l’an dernier, reflétant la priorité donnée à la marque MICHELIN, le succès continu des nouvelles gammes lancées en 2025, et la surperformance sur les dimensions « 18 pouces et plus ».

La marque MICHELIN gagne des parts de marché dans la plupart des régions, et renforce également sa présence sur les canaux digitaux, notamment en Chine.

Les ventes des autres marques du Groupe sont en baisse, particulièrement en Tier 3 où elles restent pénalisées par la pression concurrentielle résultant du surstockage constitué en 2025 suite aux imports massifs de pneus à bas prix par les distributeurs, en anticipation de mesures antidumping en Europe et des tarifs douaniers en Amérique du Nord.

L’activité Deux-Roues progresse fortement au premier trimestre, sur la quasi-totalité des régions servies par le Groupe, portée par les segments les plus rentables comme la moto loisir et les offres premium. La croissance est particulièrement dynamique en Chine, où la montée en gamme du marché, le développement du motocycle et l’essor de certains usages électrifiés stimulent la demande.

L’effet prix-mix du segment est positif au 1er trimestre, porté par un bon mix produit, un pilotage sélectif de la valeur, ainsi que la part croissante du segment premium 18 pouces et plus à la marque MICHELIN sur les ventes du Groupe. L’effet prix est négatif, lié à la baisse des prix sur les contrats indexés, conséquence du recul des coûts des matières premières en 2025, et aux ajustements issus de notre approche de pricing dynamique à la maille dimensionnelle sur chacun des marchés.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du segment, résultant principalement de l’affaiblissement du dollar américain face à l’euro.

Segment Transport

Les ventes du segment Transport routier (et Distribution associée) s’élèvent à 1 357 millions € à fin mars 2026 contre 1 529 millions € pour la même période de 2025, soit une baisse de 11,3%.

Les volumes de ventes sont en retrait (-5,5%), l’activité du segment restant pénalisée par la faiblesse persistante de la Première monte en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, tandis que le Remplacement évolue de manière contrastée selon les régions.

En Première monte, le Groupe suit sa feuille de route commerciale malgré un faible niveau d’activité. Les volumes sont conformes aux attentes, grâce au travail mené sur les accords de part de compte et sur la discipline de rentabilité. L’Amérique du Nord concentre l’essentiel des difficultés, avec un marché « Class 8 » toujours sous pression et un point bas conjoncturel au cours du trimestre.

Au Remplacement, les ventes sont en progression en Europe, portées par un plan produit redynamisé, une stratégie multimarque réussie, et une approche prix soutenue par le déploiement de la stratégie « value-based pricing ». A l’inverse, l’activité en Amérique du Nord reste faible au premier trimestre, avec des volumes de ventes en baisse pénalisés par une faible dynamique du fret et un ralentissement de l’activité chez les distributeurs, qui traduisent un environnement commercial tendu.

L’effet prix/mix est négatif, traduisant l’effet des clauses d’indexation contractuelles sur une partie du portefeuille et d’ajustements de prix ciblés sur certaines activités. L’effet mix demeure positif, grâce à la priorité donnée aux segments les plus créateurs de valeur et à l’impact du ralentissement de la première monte.

Les activités de Solutions Connectées sont en léger retrait par rapport à l’an dernier, du fait d’une évolution pilotée du portefeuille clients des offres Tire-as-a-Service de facturation à l’usage, alors que l’offre Michelin Connected Fleet enregistre des ventes stables sur la période et progresse en Amérique du Sud.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du segment, principalement dû à l’affaiblissement du dollar américain face à l’euro.

Segment Spécialités

Les ventes du segment de Spécialités (et Distribution associée) s’élèvent à 1 080 millions €, à comparer à 1 117 millions € à fin mars 2025, soit une baisse de 3,3%.

Les volumes sont en progression de 2,5%, reflétant des situations très contrastées par activité.

L’activité Mines réalise au premier trimestre une croissance de volumes dans la plupart des régions, y compris en Chine, où le Groupe se focalise sur ses segments stratégiques, grâce à une forte mobilisation commerciale et à une bonne exécution opérationnelle.

Les activités Avion poursuivent une très bonne dynamique de croissance au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025. A ce stade, les effets du conflit au Moyen-Orient n’ont pas encore d’impact sur les ventes de pneumatiques et services associés.

L’activité Hors-la-route (Beyond Road) se stabilise à périmètre constant, malgré un marché de Première monde encore faible en Agricole. La marque MICHELIN est en croissance, portée notamment par le segment Infrastructure. Les principaux points de vigilance concernant le secteur Agricole, en particulier le sous-segment des chenilles, et les activités de Manutention.

Le périmètre d’activité diminue de 1% suite à la cession en 2025 des activités de pneus et chenilles pour petits engins de construction.

En Première monte, si l’on exclut cet effet de périmètre, les ventes du Groupe progressent et s’accompagnent d’un gain de part de marché.

Au Remplacement, les ventes enregistrent une baisse, liée notamment à l’activité Agricole en Europe à la marque Kleber.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du segment, principalement en raison de l’affaiblissement du dollar américain face à l’euro.

Segment Polymer Composite Solutions

Les ventes du segment Polymer Composite Solutions s’élèvent à 326 millions € à fin mars 2026 versus 310 millions € pour la même période de 2025, soit une croissance de 5,1%.

Le segment enregistre une croissance dans toutes ses catégories d’activité, hormis les Convoyeurs qui évoluent dans un environnement de marché moins favorable.

La forte croissance de l’activité Joints est portée par une bonne tenue des applications hydrauliques, ainsi que par les sous-segments liés à la compression de gaz et aux applications aéronautiques. Dans l’ensemble, cette activité bénéficie d’un positionnement sur des applications techniques exigeantes, soutenant la progression des ventes sur le trimestre.

La progression de l’activité Tissus enduits et films est portée par la diversification des tissus enduits au-delà du maritime et par la reprise de certains programmes automobiles.

Les ventes de l’activité Courroies progressent légèrement, notamment dans certaines applications industrielles et dans l’aéronautique.

L’activité Convoyeurs enregistre une baisse, dans un contexte de marché sous tension en Australie pénalisé par la baisse du marché de la construction en Chine, et en raison d’opérations de maintenance réalisées sur le trimestre dans une usine.

Enfin, la finalisation de l’acquisition de Cooley Group le 23 janvier 2026 contribue positivement à la performance du segment. La croissance externe se poursuit par ailleurs, avec l’intégration annoncée de Flexitallic dès avril 2026, et celle de TexTech attendue autour de mi-2026.

Les parités monétaires ont un impact défavorable sur les ventes du secteur, résultant principalement de l’affaiblissement du dollar américain face à l’euro.

Performance extra-financière

Le Groupe est reconnu pour son engagement et ses performances environnementales, sociétales et relatives à la gouvernance.

Notations au 31 mars 2026

​Agence de notation ​Sustainalytics ​MSCI ​CDP ​ISS ESG ​EcoVadis ​Notations*

​au 31 mars 2026 ​Low risk

​14.4

​ ​AA ​A

Climate

change ​A-

Water

security ​A

​Supplier

​Engagement ​B

​Prime ​Platinum

​88/100 ​

* Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Évolution des notations entre le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026 :

MSCI : la note est passée de AAA à AA, principalement en raison d’une mise à jour de la méthodologie d’évaluation.

ISS : la notation est passée de B- Prime à B Prime, notamment grâce à une progression de l’évaluation environnementale du Groupe.

Faits marquants depuis la dernière publication

Corporate

Gouvernance : Le mandat de Gérant Commandité de Monsieur Florent Menegaux sera renouvelé pour quatre ans et la nomination de Monsieur Philippe Jacquin en tant que Gérant Non Commandité sera proposée à l’Assemblée Générale du 22 mai 2026. Par ailleurs, Madame Bénédicte de Bonnechose deviendra Directrice Financière du Groupe à compter du 1er juin 2026.

pour quatre ans et la sera proposée à l’Assemblée Générale du 22 mai 2026. Par ailleurs, à compter du 1er juin 2026. M&A : Michelin a finalisé l’acquisition des sociétés Cooley Group et Flexitallic, accélérant sa croissance dans le domaine des Polymer Composite Solutions.

Innovation

Michelin a remporté quatre prix majeurs au Tire Technology Expo 2026 , dont le Concept de l’année pour sa roue lunaire sans air MiLAW conçue pour les missions Artemis, le Pneumatique de l’année pour sa gamme MICHELIN Primacy 5 Energy, et la contribution environnementale de son programme BioButterfly visant à produire du butadiène à partir de biomasse.

, dont le Concept de l’année pour sa roue lunaire sans air MiLAW conçue pour les missions Artemis, le Pneumatique de l’année pour sa gamme MICHELIN Primacy 5 Energy, et la contribution environnementale de son programme BioButterfly visant à produire du butadiène à partir de biomasse. Michelin a remporté trois prix JD Power 2026 aux Etats-Unis, se classant n°1 en satisfaction client dans les segments Passenger Car, Performance Sport et Luxury. Cette reconnaissance repose sur plus de 38 000 avis clients évaluant notamment l’usure, le confort, l’apparence et l’adhérence des pneus. Avec ces nouvelles distinctions, Michelin atteint un record historique de 106 récompenses parmi les manufacturiers de pneus.

People & Planète

Michelin fait partie des premières multinationales certifiées par l’ONG de référence FairPay Innovation Lab pour l’égalité salariale femmes‑hommes au niveau mondial, valorisant des écarts inférieurs à 5 % dans l’ensemble de ses activités et partout dans le monde.

pour l’égalité salariale femmes‑hommes au niveau mondial, valorisant des écarts inférieurs à 5 % dans l’ensemble de ses activités et partout dans le monde. EcoVadis a revalorisé la note Social et Droits Humains de Michelin, ce qui porte son score global à 88/100 et lui permet d’obtenir la médaille Platinum et d’intégrer le top 1% des entreprises évaluées .

. En 2025, les émissions de CO2 liées aux activités directes de Michelin (Scope 1 & 2) ont enregistré une baisse de 48% vs 2019 , le Groupe progresse en direction de sa cible « Zero émission nette » à horizon 2050.

liées aux activités directes de Michelin (Scope 1 & 2) ont enregistré une , le Groupe progresse en direction de sa cible « Zero émission nette » à horizon 2050. Concernant la norme environnementale Euro7, la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) est parvenue à un accord majeur concernant les tests d’émissions de particules d’usure des pneus des véhicules C1 (Automobiles), dont le texte sera adopté en juin 2026. Très investi dans la définition d’une méthodologie de test commune et fiable, Michelin se félicite de cette décision.

Autres

Reporting financier : Michelin a procédé au retraitement de ses données sectorielles afin d’intégrer la création du segment de reporting Polymer Composite Solutions , jusque‑là inclus dans le segment Spécialités. Cette évolution conduit à une nouvelle organisation structurée autour de quatre segments – Consommateur, Transport, Spécialités et Polymer Composite Solutions . Ces données retraitées constituent désormais les références 2025 qui serviront de base aux publications à partir de 2026.

, jusque‑là inclus dans le segment Spécialités. Cette évolution conduit à une nouvelle organisation structurée autour de quatre segments – Consommateur, Transport, Spécialités et . Ces données retraitées constituent désormais les références 2025 qui serviront de base aux publications à partir de 2026. Rachat d’actions : Michelin a signé une convention de rachat d’actions à exécuter entre mars et novembre 2026 pour un montant pouvant atteindre 750 millions d’euros. Les actions rachetées seront annulées.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

Dispositif de communication

Les ventes au 31 mars 2026 seront commentées aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais programmée mercredi 29 avril 2026 à 18h30 heure de Paris. La conférence et toute information financière sont à retrouver sur le site michelin.com.

Calendrier

22 mai 2026 Assemblée Générale mixte

26 mai 2026 Détachement du coupon

28 mai 2026 Mise en paiement du dividende

27 juillet 2026 Résultats premier semestre 2026

20 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026





Coordonnées de contact

Relations Investisseurs







investor-relations@michelin.com







Guillaume Jullienne







guillaume.jullienne@michelin.com







Benjamin Marcus

benjamin.marcus@michelin.com







Nadia Ait-Mokhtar

nadia.ait-mokhtar@michelin.com



































Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22







groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com







Actionnaires individuels



+33 (0) 4 73 32 23 05











Muriel Combris-Battut

muriel.combris-battut@michelin.com







Elisabete Antunes

elisabete.antunes@michelin.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles sur notre site Internet michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe