Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 mars 2026

Le 29 avril 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 29 avril 2026 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2026 – Comptes non audités.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Dans un environnement toujours marqué par des tensions géopolitiques, le secteur bancaire évolue dans un contexte de volatilité accrue des marchés et d’incertitudes macroéconomiques. Dans ce contexte, la Caisse Régionale Brie Picardie maintient son accompagnement des clients.

Malgré cette situation économique instable, le Crédit Agricole Brie Picardie confirme sa trajectoire de croissance avec une marge d’intermédiation en hausse significative de 18% sur le premier trimestre 2026 (vs T1-25) notamment par son dynamisme commerciale et l’optimisation de son coût de refinancement.

La collecte bilan demeure stable, confirmant la robustesse de notre base de dépôts et la résilience de notre modèle financier, et garantissant des ressources solides pour financer la croissance des encours de crédits.

Notre gouvernance mutualiste renforce notre ancrage local et notre capacité à accompagner durablement l’économie. La tenue des Rencontres Sociétaires en cours (échanges entre sociétaires, collaborateurs et administrateurs) illustre notre engagement.

AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

À fin mars 2026, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 38,8Mds€, en augmentation de 2,6% sur un an, atteignant ainsi son plus haut niveau historique.

Cette évolution est liée à la hausse de l’encours de collecte tierce de +5,8% par rapport à mars 2025, portée par le bon niveau de collecte en assurance vie.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,2% sur un an pour atteindre plus de 764 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est également en progression de 1,4% sur un an.

Depuis le début de l’année 2026, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé plus de 1,1Md€ de nouveaux financements, s’appuyant notamment sur la collecte auprès de ses clients.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire à fin janvier 2026.

L’encours de crédits s’établit à 29,5Mds€, en croissance de +1,5% sur 12 mois, notamment grâce aux crédits à l’équipement des professionnels et des entrepreneurs qui connaissent une belle dynamique.





UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE

Base individuelle - NF (en M€) mars-25 mars-26 Var en % Produit Net Bancaire 156,5 156,6 +0,0% Charges de Fonctionnement Nettes 91,5 98,0 +7,0% Résultat Brut d'Exploitation 65,0 58,6 - 9,9% Résultat Net social 35,4 25,2 - 29,0%

En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 156,6M€ stable par rapport à mars 2025. La marge d’intermédiation poursuit sa croissance sous l’effet de la baisse des coûts de refinancement et de la tonicité de l’activité Crédit.

Les Charges de Fonctionnement Nettes atteignent 98M€, en hausse de 7,0% sur un an en raison de l’impact de l’inflation, de nos investissements, notamment informatiques, et de la volonté de la Caisse Régionale d’accompagner l’accroissement de l’activité par l’augmentation du nombre de conseillers afin de garantir le meilleur niveau de service pour nos clients.

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 58,6M€, en baisse de 9,9%. Le Coefficient d’Exploitation d’Activité s’établit à 64,4%.

Le coût du risque se monte à 22,4M€, en hausse sur le risque individuel en raison de quelques gros dossiers.

Le Résultat Net social atteint 25,2M€ en baisse de 29,0% comparé à mars 2025.

Base consolidée - IFRS (en M€) mars-25 mars-26 Var en % Produit Net Bancaire 163,8 166,4 +1,6% Charges de Fonctionnement Nettes 95,4 101,6 +6,6% Résultat Brut d'Exploitation 68,4 64,8 - 5,3% Résultat Net consolidé 36,0 24,9 - 30,8%

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 166,4M€ en hausse de 1,6%, croissance liée à la hausse de la marge d’intermédiation.

Les Charges de Fonctionnement Nettes sont en hausse de 6,6% et le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 64,8M€.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 24,9M€ en mars 2026. Les capitaux propres consolidés en hausse s’élèvent à 6,0Mds€, pour un total bilan consolidé de 41,9Mds€. À fin mars 2026, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,93%.

La Caisse Régionale conserve un niveau de liquidité élevé puisque le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 112,4% pour un minimum réglementaire de 100%. Le ratio de solvabilité CET1 à fin décembre s’élevait à 25,9% bien au-delà des exigences réglementaires.

CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 27,48€ au 31 mars 2026.

L’actif net par titre est égal à 75,89€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2025 affectée aux CCI ressort à 7,18.

L’Assemblée Générale du 27 mars 2026 a approuvé la rémunération de 1,15€ par CCI, soit un rendement de 4,2% par CCI sur le cours au 31 mars 2026.

La mise à jour du programme de rachat des CCI a été approuvée lors de l’Assemblée Générale du 27 mars 2026.

La Caisse Régionale a fixé une enveloppe maximale de rachat de 50 M€ en 2026, dont le prix ne pourra pas être supérieur à 72€ par CCI.





ANNEXES





Indicateurs alternatifs de performance Définition PNB D’activité Le PNB d’activité correspond à la différence entre les produits d’exploitation bancaire hors revenus de fonds propres et les charges d’exploitation bancaire, avant déduction des frais généraux et des provisions pour risques. LCR Disclosure Ratio Ce ratio vise à favoriser la résilience à court terme du profil de risque de liquidité d’une banque. Le LCR oblige les banques à détenir un stock d’actifs sans risque, liquidable facilement sur les marchés, pour faire face aux paiements des flux sortants nets des flux entrants pendant trente jours de crise, sans soutien des banques centrales. Coefficient d’Exploitation d’Activité Le coefficient d’exploitation d’activité correspond au ratio entre les charges de fonctionnement nettes et le produit net d’activité. Coût du risque sur encours Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque annualisé et l’encours de crédits à fin décembre 2025. Taux de CDL Une créance douteuse est une créance en défaut. Un débiteur est considéré en situation de défaut lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est satisfaite :

- un arriéré de paiement significatif généralement supérieur à 90 jours sauf si des circonstances particulières démontrent que l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

- l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans qu’elle ait recours à d’éventuelles mesures telles que la réalisation d’une sûreté. Actif net par titre L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux hors résultat de l’exercice (en normes françaises) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).















































































Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Finances ».

Contact relations investisseurs : Jean-Philippe JUGUET - communication.financiere@ca-briepicardie.fr

Contact presse : Lisa SUARD – lisa.suard@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.93.60

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

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