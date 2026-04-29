Communiqué de presse : Assemblée Générale Annuelle du 29 avril 2026 - Belén Garijo nommée administratrice et Directrice générale de Sanofi

Assemblée Générale Annuelle du 29 avril 2026

Belén Garijo nommée administratrice et Directrice générale de Sanofi

Paris, le 29 avril 2026. L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Sanofi s’est réunie le 29 avril 2026, sous la présidence de Frédéric Oudéa.

Toutes les résolutions ont été approuvées avec un haut niveau d’approbation, en particulier la nomination de Belén Garijo comme administratrice. Conformément à la décision du Conseil du 11 février, Belén Garijo prendra ses fonctions de Directrice générale le 1er mai 2026.

Frédéric Oudéa, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : “Belén Garijo possède une rare combinaison d'expertise scientifique et de leadership opérationnel, développée au plus haut niveau dans des environnements internationaux exigeants. Médecin de formation, elle a orchestré de grandes réussites à l'intersection de la R&D, de la stratégie et de la transformation des business model. Le Conseil d'Administration l'a choisie pour conduire Sanofi dans sa prochaine phase de développement, avec une priorité claire : renforcer la discipline d'exécution, affiner l’allocation de capital, et convertir la qualité de notre science en performance durable. Elle bénéficie également de nombreuses années de succès chez Sanofi au cours de sa carrière. Dans un environnement de plus en plus exigeant, son approche — fondée sur la clarté des choix et la cohérence de la mise en oeuvre — sera essentielle pour accélérer la transformation de l'entreprise et créer de la valeur à long terme, pour les patients, nos actionnaires, nos employés et toutes les autres parties prenantes.”

L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025 et a décidé de la distribution d'un dividende ordinaire annuel de 4,12 € par action. Le paiement du dividende sera effectué le 7 mai 2026.

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Christophe Babule et Jean-Paul Kress.

Le Conseil d'Administration est ravi d'accueillir Christel Heydemann, PDG d'Orange, en qualité d’administratrice indépendante. Elle apportera son expérience en tant que dirigeante de premier plan ainsi que sa connaissance des technologies numériques et l’IA.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de 16 administrateurs, dont deux représentants des salariés. Il affiche un taux d'indépendance de 79%, compte 57% de femmes et 8 administrateurs de nationalité étrangère, soit un taux de 50%.

Suite au départ de Paul Hudson et de Patrick Kron et sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d'Administration a nommé Frédéric Oudéa en tant que Président du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE. Par ailleurs, le Conseil d'Administration a nommé Belén Garijo en tant que membre du Comité Stratégique, et Christel Heydemann en tant que membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE et du Comité des Rémunérations.

Les résultats des votes ainsi que la vidéo de l'Assemblée Générale Annuelle sont disponibles ici.

Biographie de Belén Garijo

Présidente du Conseil exécutif et Directrice générale de Merck pendant cinq ans, Belén Garijo a occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise depuis son arrivée en 2011. Elle y a conduit une profonde transformation de l'activité Healthcare, couronnée par son redressement et marquée par un repositionnement du portefeuille, une réorganisation de la R&D et un réalignement du modèle commercial. Ce virage stratégique a permis à Merck de s'imposer comme un acteur mondial en oncologie et immunologie. Auparavant, elle a occupé le poste de Senior Vice President des Opérations mondiales Europe chez Sanofi-Aventis, où elle a dirigé l'intégration de Genzyme après son acquisition. Elle a également exercé plusieurs fonctions de direction en R&D et développement commercial au sein de diverses entreprises à l'avant-garde du secteur de la santé. Belén Garijo est médecin spécialisée en pharmacologie clinique. Elle a débuté sa carrière comme médecin praticien à l'Hôpital La Paz de Madrid.

Photos disponibles sur demande.



À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Nous appliquons notre connaissance approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier, avec un pipeline innovant qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Notre équipe est guidée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens ; cela nous inspire pour stimuler le progrès et avoir un impact positif pour nos collaborateurs et les communautés que nous servons, en nous attaquant aux défis les plus urgents de notre époque en matière sanitaire, environnementale, et sociétale.

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