ABC arbitrage

Assemblée Générale Mixte du 05 juin 2026

Les actionnaires de la société ABC arbitrage sont invités à participer à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 5 juin 2026 à 10h30 à l’Auditorium du Centorial – 18 rue du Quatre Septembre – 75002 Paris.

L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au BALO le 29 avril 2026. Il est consultable, avec l’ensemble des modalités de participation, sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com).

Dans le cadre du décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation de la communication avec les actionnaires, et dans la continuité de sa démarche responsable engagée depuis plusieurs années, en cohérence avec ses engagements RSE, ABC arbitrage privilégie la diffusion dématérialisée de ses documents. En conséquence, la brochure de convocation n’est plus adressée par voie postale.

L’ensemble des documents et informations prévus par la réglementation est mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social ainsi que sur le site internet de la société, à l’adresse suivante : abc-arbitrage.com.

Afin de faciliter leur consultation en séance, les actionnaires sont invités à privilégier l’utilisation de supports électroniques (smartphones, tablettes, ordinateurs) le jour de l’assemblée. Une connexion Wifi sera mise à disposition sur place.

Conformément à l’article R22-10-29-1 du Code de commerce, l’assemblée générale fera l’objet d’une retransmission audiovisuelle en direct, accessible sur le site internet de la société (abc-arbitrage.com). Un enregistrement intégral sera également disponible au plus tard sept (7) jours ouvrés après sa tenue et restera accessible pendant une durée minimale de deux ans.

Dans le prolongement des échanges engagés depuis plusieurs années avec ses actionnaires, le président-directeur général, Dominique Ceolin, invite les actionnaires à participer à un webinaire d’échange en amont de l’assemblée, qui se tiendra le lundi 1er juin 2026 à 18h00 (heure de Paris).

Les modalités d’inscription sont accessibles via le lien suivant : Inscriptions – Échanges en vue de l’Assemblée Générale du 5 juin 2026.

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

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