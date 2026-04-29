Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG 2026

Communiqué de presse

Paris, le 29 avril 2026





Assemblée Générale du 27 mai 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires d’EUROAPI sont invités à participer à l’Assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 27 mai 2026 à 10h00 (heure de Paris), au Théâtre Traversière - 15 bis, rue Traversière, 75012 Paris.

L’avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le mercredi 20 avril 2026 (Bulletin BALO n°48 du 22/04/2026, affaire n°2601097 | journal-officiel.gouv.fr).

L’avis de convocation a été publié sur Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) le 29 avril 2026 (Bulletin BALO n°51 du 29/04/2026, affaire n°2601292 | journal-officiel.gouv.fr), et dans lefigaro.fr, un journal français d’annonces légales (n° L0239073)

Conformément à la loi, les actionnaires peuvent consulter les documents préparatoires à cette assemblée sur le site internet de la Société, dans la rubrique intitulée « Assemblée Générale 2026 » (Assemblée Générale Mixte 2026 | EUROAPI).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique Assemblées Générales du site internet d’EUROAPI, qui sera mise à jour en cas de modification des modalités de participation à l’assemblée.

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes via notre activité de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Nos 3000 collaborateurs sont pleinement engagés pour façonner, ensemble, l’avenir de la santé publique en innovant et en garantissant un accès sûr et durable aux principes actifs essentiels qui constituent le cœur de la chaîne de valeur de la santé. EUROAPI est coté sur Euronext Paris : EAPI. Rendez-vous sur www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez-nous sur LinkedIn.

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