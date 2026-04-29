Assemblée générale mixte du 22 mai 2026 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, France – 29 avril 2026 – Les actionnaires d’Atos SE sont invités à participer à l’assemblée générale mixte de la société qui se tiendra le vendredi 22 mai 2026 à 10h (heure de Paris) au siège social de la société (River Ouest, à l’auditorium, 80 quai Voltaire, 95870 Bezons).

Il est rappelé que l’assemblée générale sera également retransmise en vidéo en direct sur le site internet de la société (www.atosgroup.com/fr/investisseurs/assemblees-generales) et que l’enregistrement vidéo sera ensuite disponible en différé dans la même rubrique.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation à ladite assemblée a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 39 du 1er avril 2026. L’avis de convocation est publié ce jour au BALO et dans un journal d’annonces légales. Ils sont également disponibles sur le site internet de la société (www.atosgroup.com/fr/investisseurs/assemblees-generales).

Conformément à l’article R. 22-10-23 du code de commerce, les actionnaires peuvent consulter et télécharger les documents préparatoires à cette assemblée sur le site internet de la société à la rubrique « Assemblées générales » de la section « Investisseurs » (www.atosgroup.com/fr/investisseurs/assemblees-generales). A compter de ce jour, les documents relatifs à l’assemblée sont tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

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