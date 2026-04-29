Villers-lès-Nancy, le 29 avril 2026 - 18h00 (CEST)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bonne performance commerciale au T1 2026 :

chiffre d’affaires trimestriel de 61,4 M€ (+7,7% en publié)

Poursuite de la bonne dynamique des divisions PHARMAGEST et AXIGATE LINK





Succès de l’intégration d’EREVO au sein de la Division MEDICAL SOLUTIONS





Premiers revenus issus du programme SEGUR Vague 2





Au 31 mars 2026, le Groupe Equasens (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 61,4 M€, en croissance de +7,7% en données publiées et de +2,9% en données organiques.

CA au 31/03/2026 Groupe (M€) Publié 2025 Publié 2026 Variation / publié Dont croissances externes Dont Ségur V2 Variation / périmètre comparable

(croissance organique) T1 57,0 61,4 4,4 7,7% 2,5 0,2 1,7 2,9%

Les activités des sociétés EREVO (Division MEDICAL SOLUTIONS), NOVAPROVE et celle liée au fonds de commerce DIS (Division AXIGATE LINK) ont fait l’objet d’un retraitement de périmètre (2,5 M€).

Le chiffre d’affaires reconnu au titre du programme SEGUR Vague 2 est de 0,2 M€ au T1 2026 (Division AXIGATE LINK).

Denis SUPPLISSON, CEO d’Equasens, déclare : « Le Groupe Equasens réalise un bon début d’exercice 2026, avec un chiffre d’affaires trimestriel de 61,4 M€, en progression de +7,7% en données publiées. Cette performance confirme la solidité de notre modèle, portée par la dynamique de nos revenus récurrents et la bonne trajectoire de nos divisions PHARMAGEST, AXIGATE LINK et MEDICAL SOLUTIONS, soutenue par l’intégration d’EREVO. Les premières contributions du programme SEGUR Vague 2 ont soutenu cette tendance et devraient constituer un catalyseur important lors des prochains semestres. Nous poursuivons avec détermination l’exécution de notre feuille de route : accélérer l’innovation technologique, renforcer l’intégration de l’IA dans nos logiciels métier et développer nos solutions SaaS hébergées dans notre cloud santé privé. Dans un marché où les besoins numériques des professionnels et des établissements de santé continuent de croître, EQUASENS dispose d’atouts uniques pour consolider son leadership en France et en Europe, avec une ambition constante : mettre plus de technologie au service de plus d’humain ».

Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué d’Equasens, complète : « La reconnaissance des premiers revenus issus du démarrage du programme SEGUR Vague 2 constitue un jalon important pour EQUASENS et, plus largement, pour l’ensemble des éditeurs de logiciels en santé. Ce nouveau volet représente une opportunité structurante pour accélérer la modernisation des outils numériques, renforcer l’interopérabilité entre les acteurs et répondre aux nouveaux usages des professionnels de santé. Ajouté aux performances observées sur la plupart de nos divisions, ces résultats commerciaux confirment la complémentarité de nos expertises et notre capacité à accompagner, dans la durée, la transformation numérique du système de santé ».

Chiffre d’affaires par Segment d’activité

CA T1 2026 / ACTIVITE (M€) Publié 2025 Publié 2026 Variation/Publié Configurations et matériels 22,9 23,2 0,3 1,4% Maintenance et abonnements* 25,6 27,7 2,1 8,3% Logiciels et services** 8,5 10,5 2,0 23,2% TOTAL 57,0 61,4 4,4 7,7%

* Maintenance et abonnements : revenus récurrents y compris SaaS

** Logiciels et services : y compris SEGUR Vague 2

Les ventes de configurations et de matériels, en forte croissance en 2025, contribuent à hauteur de 0,3 M€ (+1,4%) à la progression du chiffre d'affaires du Groupe.

Les professionnels de santé poursuivent leurs investissements dans les solutions offertes par le Groupe mais la performance est affectée par un effet de base défavorable, lié à une activité particulièrement élevée au premier trimestre 2025 chez les grossistes-répartiteurs pharmaceutiques en Italie.

Les revenus récurrents (maintenance et abonnements) enregistrent une croissance organique de 1,2 M€ (+4,7%) portée par la maintenance évolutive des logiciels, notamment dans la pharmacie en Italie, et par la gestion électronique des factures.

Les entrées de périmètre (société NOVAPROVE et fonds de commerce DIS) contribuent à la progression des revenus récurrents à hauteur de 0,9 M€ (+3,6%).

Les solutions logicielles et les services ont été portées sur le T1 par l’intégration des activités de la société EREVO pour 1,4 M€ (+16,5%) et le démarrage du programme SEGUR Vague 2 pour 0,2 M€ (+2,3%).

La croissance organique reste dynamique, notamment sur la Division PHARMAGEST, avec une contribution de 0,4 M€ sur le trimestre (+4,4%).

Chiffres d’affaires par Division

CA T1 2026 / DIVISION (M€) Publié 2025 Publié 2026 Variation / publié Dont croissances externes Dont Ségur V2 Variation / périmètre comparable

(croissance organique) PHARMAGEST 42,0 43,9 1,9 4,5% 1,9 4,5% AXIGATE LINK 8,3 9,9 1,7 20,1% 1,1 0,2 0,3 4,1% E-CONNECT 3,5 3,3 -0,1 -3,6% -0,1 -3,6% MEDICAL SOLUTIONS 2,7 3,8 1,2 42,9% 1,4 -0,3 -9,6% FINTECH 0,6 0,4 -0,2 -31,9% -0,2 -31,9% TOTAL 57,0 61,4 4,4 7,7% 2,5 0,2 1,7 2,9%

La Division PHARMAGEST poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 43,9 M€ au T1 2026 (+4,5%).

Cette croissance est portée par la stratégie d’innovation et d’expansion à l’échelle européenne.

En France, la dynamique des activités est solide (+5,2% à 37,7 M€) avec de nombreuses innovations logicielles comme la saisie automatisée des ordonnances, l’aide au pilotage de l’activité, le stockage et la sécurisation des données ainsi que la gestion électronique des factures en tant que Plateforme Agréée et leur intégration dans les logiciels comptables.

Les solutions matérielles continuent à progresser en particulier les configurations de postes, les terminaux applicatifs ainsi que les étiquettes électroniques en croissance de 10,6% au T1.

En Italie, la croissance affichée reste modeste (+1,2% à 4,3 M€) avec un effet de base défavorable sur l’activité des grossistes-répartiteurs pharmaceutiques (-7,4% à 3,2 M€), mais une très forte dynamique des revenus des solutions dédiées aux pharmacies et parapharmacies (+39,5% à 1,1 M€).

En Allemagne, la tendance est positive (+7,6% à 1,4 M€) avec un élargissement de l’offre matérielle.

En Belgique, l’activité est en retrait (-14,2% à 0,5 M€) avec un secteur de la pharmacie peu enclin à investir et en recherche de rentabilité.

La Division AXIGATE LINK présente un chiffre d’affaires en forte croissance atteignant 9,9 M€ au T1 (+20,1% en données publiées et +4,1% en données organiques).

La filière EHPAD (+1,4% à 4,4 M€) progresse avec l’augmentation du parc client (+1,6% à 2 685 sites en France et +1,0% à 698 sites en Belgique) et la poursuite des migrations vers la solution SaaS TitanLink.

La filière Domicile (+13,2% à 2,2 M€) confirme son dynamisme avec le démarrage du programme SEGUR Vague 2.

Les premières signatures pour la nouvelle offre Services Autonomie Domicile (SAD) sont effectives, avec des déploiements prévus au troisième trimestre. Par ailleurs, un partenariat structurant a été signé avec les Centres de Ressources Territoriales (CRT) à la recherche d’une solution logicielle dédiée.

La filière Hôpital (+128,4% à 2,2 M€) a été renforcée par l’acquisition d’une nouvelle solution (logiciel ResUrgences) et de briques dédiées à la gestion économique et financière hospitalière (DIS) contribuant pour 1,1 M€ à l’augmentation du chiffre d’affaires du trimestre.

La croissance organique reste soutenue (+13,7% à 1,1 M€) avec de nouvelles signatures d’ensembles hospitaliers.

La Division E-CONNECT affiche un chiffre d’affaires de 3,3 M€ au 31 mars 2026 (-3,6%).

Le niveau d’activité de la Division est solide avec toujours un intérêt marqué du marché pour les solutions de Mobilité.

Le déploiement de l’appli carte Vitale reste cependant timoré avec seulement 1,0 million d’usagers estimés en France.

La Division MEDICAL SOLUTIONS présente un chiffre d’affaires de 3,8 M€ au T1 2026 (+42,9% en données publiées et -9,6% en données organiques).

La croissance est portée par l’intégration des activités de la société EREVO, leader français de la formation continue digitale à destination des médecins et auxiliaires médicaux.

La formation des professionnels de santé connaît des évolutions majeures en 2026 qui se caractérisent par la suppression de l’Agence nationale du Développement Professionnel Continu (DPC) et le passage à la Certification périodique qui redessine les obligations des soignants.

Dans ce contexte, EREVO, qui maîtrise l’intégralité de la chaîne de valeur, dispose des atouts nécessaires pour répondre favorablement à cette évolution notamment au travers de son offre de classes virtuelles qui conjugue la flexibilité du distanciel avec la qualité des échanges en temps réel.

A périmètre comparable, l’activité de la Division est en retrait avec des innovations en cours de déploiement sur l’ensemble des logiciels métier.

La stratégie commerciale a été redéfinie avec le lancement d’une campagne de marketing digital et le rachat ciblé de distributeurs.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d'affaires de 0,4 M€ au 31 mars 2026 (-31,9%).

L’activité est en retrait avec un marché du refinancement actuellement peu porteur.

Perspectives 2026

Comme précédemment annoncé, au cours des prochains trimestres, le Groupe entend renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé.

L’innovation technologique, qui reste le fondement de la stratégie du Groupe, continuera à s’articuler autour de l’interopérabilité et de la coordination des acteurs ainsi que de l’efficience des activités en santé.

Le Groupe poursuivra, notamment, l’intégration de l’IA dans ses logiciels métier tout en activant la R&D sur l’IA agentique au service de l’automatisation des tâches complexe pour soutenir la productivité des utilisateurs. Concernant le modèle SaaS, de nouvelles fonctionnalités seront développées avec leur hébergement assuré dans le cloud santé privé d’EQUASENS.

Les travaux de référencement des logiciels métier au SEGUR Vague 2 concentreront une part importante des ressources de développement en 2026 pour un déploiement des solutions au cours des deux prochaines années selon les échéances des différents couloirs.

Calendrier financier

Communiqué du chiffre d’affaires S1 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse)

Communiqué des résultats S1 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)

Présentation des résultats S1 2026 (SFAF) : 28 septembre 2026

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2026 : 28 octobre (après bourse)

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

Contacts Communication financière

Groupe Equasens

Relations Investisseurs



Directeur Administratif et Financier Frédérique Schmidt

Tél. : 03 83 15 90 67

frederique.schmidt@equasens.com NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu NewCap

Relations Médias financiers



Nicolas Mérigeau

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu



Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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