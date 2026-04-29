Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Chiffre d’affaires de 203,3 M€ au 1er trimestre, en baisse de -8,6 % Saisonnalité accentuée par des conditions météorologiques défavorables en début d’année, particulièrement en Allemagne, en Pologne et dans l’activité Energy en France

Activité Connectivity en France (13% du chiffre d’affaires du Groupe) : poursuite des mesures d’adaptation accélérée Chiffre d’affaires en baisse de -29,9 % au 1er trimestre Finalisation des premières actions structurantes engagées fin 2025, dans de bonnes conditions d’exécution Poursuite de la réduction de l’exposition aux périmètres les moins rentables



Des fondamentaux solides dans le reste du Groupe Activité Energy: premier contributeur au chiffre d’affaires de Solutions30 en France, sur des marchés porteurs Reprise graduelle du déploiement de la fibre en Belgique Bon positionnement auprès des opérateurs télécoms historiques en Allemagne, dans un marché en structuration



1er trimestre En millions d’euros 2026 2025 retraité* Var. (%) Groupe 203,3 222,3 -8,6 % Dont Benelux 81,6 88,7 -8,0 % Dont France 69,8 76,3 -8,6 % Dont Allemagne 19,0 21,9 -13,5 % Dont Autres Pays 32,9 35,4 -6,8 %



*Conformément aux dispositions d’IFRS 5, les données comparatives 2025 ont été retraitées afin de refléter la classification du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne en activités non poursuivie fin 2025

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « Le premier trimestre 2026 s’inscrit dans la continuité des tendances observées en 2025 et des actions engagées en conséquence. Le Groupe reste confronté à un environnement de marché contrasté, face auquel nous poursuivons, avec discipline et détermination, l’adaptation de notre modèle et le renforcement de notre sélectivité, en particulier dans la Connectivity en France. En parallèle, nous continuons de nous appuyer sur des fondamentaux solides dans l’énergie, dans la fibre en Belgique, ainsi qu’auprès des opérateurs télécoms historiques en Allemagne, qui s’affirment progressivement comme les mieux positionnés dans la phase actuelle de structuration du marché. Les transformations en cours sont profondes et exigeantes, mais elles sont indispensables pour adapter durablement le Groupe aux spécificités de ses marchés matures, et pour redresser progressivement sa performance financière. »



Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’établit à 203,3 millions d’euros au premier trimestre 2026, en baisse de -8,6 % par rapport au premier trimestre 2025 retraité de la contribution du Royaume-Uni et de l’activité télécom cédée en Espagne, afin de refléter leur reclassement en activités non poursuivies à fin 2025, conformément à la norme IFRS 5. L’évolution du chiffre d’affaires au 1er trimestre reflète une contraction organique de -11,4 %, partiellement compensée par une contribution de +2,8 % des acquisitions récentes (montée au capital de So-Tec en France en mai 2025 et acquisition d’une participation majoritaire dans la société polonaise Elektra Realizacje en septembre 2025). L’impact des variations de change est négligeable.

L’évolution organique du chiffre d’affaires reflète en premier lieu la poursuite de la baisse de l’activité Connectivity en France, toujours pénalisées par le ralentissement rapide des opérations de déploiement de la fibre, face auquel le Groupe poursuit la transformation en profondeur son modèle opérationnel. Elle traduit également l’arrivée à maturité des activités de déploiement de compteurs digitaux en Belgique. Enfin, le trimestre a été affecté par une saisonnalité plus marquée que d’habitude liée aux fortes intempéries hivernales en Europe en début d’année, qui ont ralenti de nombreux travaux extérieurs, notamment en Allemagne et en Pologne, ainsi que dans l’activité Energy en France.

Sur la période, le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity s’établit à 137,1 millions d’euros au niveau du Groupe, en baisse de -11,4 %, un repli principalement tiré par la France. Le chiffre d’affaires de l’activité Energy atteint 39,1 millions d’euros, en légère baisse de -3,8 % du fait de l’arrêt des activités liés aux compteurs digitaux en Belgique, en partie compensé par la croissance en France. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Technology ressort à 27,1 millions d’euros, globalement stable sur la période (+0,2 %).

Benelux

Le chiffre d’affaires réalisé au Benelux au 1er trimestre s’élève à 81,6 millions d’euros, représentant 40 % du total. Il s’inscrit en baisse purement organique de -8,0 % par rapport au 1er trimestre 2025.

L’activité Connectivity réalise un chiffre d’affaires de 67,1 millions d’euros, en légère décroissance de -1,3 %. En Belgique, la reprise des activités de déploiement de la fibre se poursuit, avec notamment une hausse marquée des travaux pour le compte de Wyre en Flandres. Cette dynamique est toutefois compensée par un ralentissement aux Pays-Bas où l’activité, peu significative à l’échelle du Groupe, s’inscrit sur un marché désormais mature.

L’activité Energy, avec un chiffre d’affaires de 8,9 millions d’euros, est en baisse de -37,0 %, reflet de l’arrivée à maturité des activités de déploiement de compteurs digitaux, alors que les services aux réseaux électriques poursuivent leur croissance.

Le chiffre d’affaires de l’activité Technology s’élève à 5,6 millions d’euros, comparé à 6,7 millions d’euros au 1er trimestre 2025. L’évolution reflète des décalages de projets pour un client du secteur de la défense aux Pays-Bas.

France

En France, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 69,8 millions d’euros, soit 34 % du total, en baisse de -8,6 %. Cette évolution reflète une contraction organique de -16,4 %, partiellement compensée par une contribution de +7,8 % de la croissance externe suite à la consolidation de la société So-Tec par intégration globale, consécutive à la montée au capital du Groupe, à partir d’avril 2025.

Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity s’établit à 25,8 millions d’euros, soit 37 % du chiffre d’affaires total de Solutions30 en France, contre 63 % pour les activités Energy et Technology. Il est en recul de -29,9 %, dans un marché du déploiement de la fibre toujours dégradé. Le Groupe continue de réduire son exposition aux activités les moins rentables, et poursuit l’adaptation en profondeur de son modèle opérationnel, afin de l’aligner sur les nouveaux besoins des clients. Les premières actions structurantes engagées sur certains

périmètres fin 2025 ont été finalisées au 1er trimestre, dans de bonnes conditions d’exécution et avec, à la clé, une amélioration progressive des performances opérationnelles. Des actions similaires, ont été initiées sur d’autres périmètres sous-performants, en ligne avec la stratégie de sélectivité du Groupe. Solutions30 entend poursuivre et mener à bien la transformation de son activité Connectivity en France, afin de l’adapter durablement à la nouvelle donne du marché et d’en restaurer la profitabilité.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy s’élève à 27,0 millions d’euros, faisant désormais de cette activité le premier contributeur au chiffre d’affaires de Solutions30 en France. Il s’inscrit en hausse de +18,4% au 1er trimestre, tirée par la contribution de So-Tec. L’activité a été marquée par certains décalages d’affaires, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables, notamment des inondations ayant entraîné des arrêts temporaires de chantiers. Au-delà de ces effets ponctuels, les marchés des services énergétiques en France demeurent bien orientés, tant dans le photovoltaïque que dans les infrastructures de recharges pour véhicules électriques et les services aux réseaux.

Le chiffre d’affaires de l’activité Technology s’élève à 17,0 millions d’euros, en hausse de +1,6 %. Cette activité, qui demeure très résiliente, a bénéficié au 1er trimestre de la montée en charge des services d’assistance informatique pour un client du secteur bancaire.

Allemagne

Au 1er trimestre, le chiffre d’affaires de Solutions30 en Allemagne s’élève à 19,0 millions d’euros, soit 9 % du total, en recul purement organique de -13,5 %. Cette évolution traduit en premier lieu un impact de la saisonnalité plus prononcé au 1er trimestre 2026 qu’habituellement. Les intempéries hivernales ont affecté le rythme d’exécution de certaines activités du Groupe, dont l’essentiel est réalisé en extérieur.

Par ailleurs, l’activité du 1er trimestre reflète l’évolution actuelle du marché allemand de la fibre, avec notamment une approche plus sélective de certains opérateurs et investisseurs dans le lancement de nouveaux projets de déploiement. Dans ce contexte, Solutions30 se recentre sur les opérateurs historiques, en particulier Vodafone et Deutsche Telekom, auprès desquels il continue de monter en puissance et de remporter de nouveaux contrats. Ainsi, si le marché allemand connaît actuellement une phase de structuration, le Groupe demeure bien positionné pour accompagner les déploiements portés par ces acteurs historiques.

Autres pays

Dans le segment Autres pays, Solutions30 enregistre un chiffre d’affaires de 32,9 millions d’euros au 1er trimestre, soit 16% du total. Il s’inscrit en baisse de -6,8 % par rapport au 1er trimestre 2025 retraité des activités non poursuivies. Cette évolution intègre une décroissance organique de -7,7 % et la contribution de Elektra Realizacje en Pologne à hauteur de +0,8 %. L’impact des variations de change est négligeable.

En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 5,8 %, à 15,7 millions d’euros, porté par la poursuite de la bonne dynamique des nouvelles activités dans l’énergie, en particulier dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tandis que l’activité fibre se maintient à un niveau solide.

En Pologne, le chiffre d’affaires recule de -15,5 %, à 13,7 millions d’euros, principalement sous l’effet des intempéries hivernales, qui ont ralenti l’exécution de nombreux travaux extérieurs dans les activités de déploiement de la fibre.

En Espagne, suite à la cession de l’activité Connectivity fin 2025, le Groupe se concentre désormais sur les activités Technology et Energy, avec un chiffre d’affaires encore limité, à 3,5 millions d’euros au 1er trimestre 2026, comparé à 4,3 millions d’euros au 1er trimestre 2025. Cette évolution reflète un ralentissement transitoire de l’activité lié à la finalisation, au 1er trimestre, de la phase de transformation engagée sur ce périmètre.

Gouvernance

Le Conseil de surveillance a pris acte de la cessation des fonctions de membre du Directoire d’Olivier Domergue. Le Directoire poursuit ses missions dans sa composition actuelle et reste pleinement mobilisé sur l’exécution de sa feuille de route stratégique et opérationnelle, notamment la transformation des activités du Groupe en France.

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A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 9 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits

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