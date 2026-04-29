Ipsos : Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2026

Paris, le 29 avril 2026

Mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée générale mixte du 20 mai 2026

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Ipsos (la « Société ») se tiendra, sur première convocation,

le mercredi 20 mai 2026 à 9h30,

123, boulevard de Grenelle, 75015 Paris

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°44 du 13 avril 2026. L’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 51 du 29 avril 2026.

Les documents et renseignements relatifs à l’Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles, depuis le 29 avril 2026, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2026, sur le site Internet de la Société (www.ipsos.com).

Pièce jointe