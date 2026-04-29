MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a fait savoir aujourd’hui qu’elle se réjouit des résultats d’un vote de ses préposés à l’Affectation – Opérations aériennes et de ses préposés à l’Affectation – Service en vol, représentés par Unifor, vote qui a approuvé les nouvelles conventions collectives entre le transporteur aérien et Unifor. D’une durée de quatre ans, les conventions collectives ainsi entérinées seront en vigueur jusqu’au 22 mai 2029.

Unifor représente une centaine de préposés à l’Affectation – Opérations aériennes et quelque 90 préposés à l’Affectation – Service en vol en poste au Canada.

« Au nom d’Air Canada, je tiens à remercier les équipes de négociation réunissant les représentants respectifs d’Unifor et d’Air Canada : ces équipes ont travaillé d’arrache-pied tout en faisant preuve d’une grande implication pour aboutir à une conclusion heureuse au terme de ces négociations, a indiqué Mike Abbott, vice-président – Relations du travail. Félicitations aux deux parties. »

C’est aux préposés à l’Affectation – Opérations aériennes et aux préposés à l’Affectation – Service en vol qu’il incombe d’assurer le volet logistique de l’affectation de l’équipage de conduite et de l’équipage de cabine, de façon à assurer une dotation adéquate des vols relevant aussi bien de l’exploitation principale que d’Air Canada Rouge, en termes de gestion des horaires de travail et de planification de l’hébergement et du transport.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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