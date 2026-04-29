Compagnie du Cambodge : Mise en ligne du rapport financier annuel 2025





Compagnie du Cambodge















COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Le 29 avril 2026

Mise en ligne du rapport financier annuel 2025

Compagnie du Cambodge annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel portant sur l’exercice 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.compagnie-du-cambodge.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier annuel). Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.





Pièce jointe