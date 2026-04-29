Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

ACANTHE DEVELOPPEMENT

Société Européenne au capital de 22 468 153 euros

55, rue Pierre Charron - 75008 Paris - 735 620 205 RCS PARIS

Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11

Paris, le 29 avril 2026

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2025

La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique "informations réglementées".

Pièce jointe