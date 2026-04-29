FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

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542 047 212 RCS PARIS
Tél : 01 56 52 45 00 – Fax : 01 53 23 10 11

Paris, le 29 avril 2026

Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2025

La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2025 peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique « Informations réglementées ».

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