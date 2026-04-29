Préparez-vous à bouger pour la santé mentale des femmes : La Course pour les femmes de Pharmaprix(MD) est de retour

MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le moment est venu de donner le meilleur de vous-même pour soutenir une cause importante. La période d’inscription à la Course pour les femmes de PharmaprixMD 2026 est maintenant ouverte, et la population est invitée à participer à un mouvement puissant.

La Course pour les femmes de PharmaprixMD, la plus importante série de courses et de marche au pays consacrée à la santé mentale des femmes, a recueilli plus de 27 millions de dollars depuis 2013. Chaque dollar amassé par les participants et les donateurs aide directement des programmes locaux qui offrent des services de conseils en situation de crise et des groupes de soutien aux pairs, ainsi que des recherches et des projets essentiels qui réduisent la stigmatisation.

Voici comment vous pouvez vous impliquer

À la marche ou à la course, tout le monde peut prendre part à l’événement et s’amuser! Choisissez un parcours de 5 km ou 10 km et participez seul, ou en équipe avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Les participants sont encouragés à amasser des fonds, et ceux qui amassent 150 $ ou plus peuvent obtenir des récompenses intéressantes comme des points PC OptimumMC ou des cartes-cadeaux du Coin des Coureurs.

Apprenez-en plus sur l’impact que vous avez

L’argent recueilli dans le cadre des 18 événements finance des organismes de bienfaisance et des programmes locaux en santé mentale qui améliorent l’accès aux soins et au soutien des femmes partout au pays.

« Les fonds amassés permettent à la Fondation CERVO de faire avancer la recherche en santé mentale des femmes. En approfondissant la compréhension des mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux qui influencent la santé mentale des femmes à toutes les étapes de la vie afin d’améliorer la prévention, d’adapter les interventions et de développer des traitements plus personnalisés. », souligne Michèle Poitras, directrice exécutive de la Fondation CERVO à Québec.

Trouvez votre communauté, participez au mouvement

La période d’inscription est maintenant ouverte pour les événements qui se déroulent dans 18 villes du Canada :

Au Québec :

Ailleurs au Canada :

Que vous participiez à un événement ou que vous choisissiez de faire un don, votre soutien contribue à créer un avenir où chaque femme peut accéder aux soins en santé mentale qu’elle mérite.

Pour vous inscrire à un événement dans votre communauté ou pour faire un don aujourd’hui, visitez le site coursepourlesfemmes.ca.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s’engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. En 2022, la Fondation s’est fixé un objectif ambitieux : contribuer à hauteur de 50 millions de dollars d’ici 2026 à des initiatives en faveur de la santé des femmes qui rendent les soins plus équitables et accessibles. Ce jalon a été franchi plus tôt que prévu, et la Fondation Pharmaprix demeure inébranlable dans son engagement à bâtir un avenir dans lequel davantage de femmes du pays pourront mener une vie plus saine. » Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Pharmaprix

Shoppers Drug Mart Inc. est l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences à plus de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec) ou en est propriétaire. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé, fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée, ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d’autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour toute demande des médias, veuillez écrire à l’adresse pr@loblaw.ca.