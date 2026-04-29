BNP Paribas Groupe : ACCORD AVEC HOLMARCOM FINANCE COMPANY (HFC) POUR LA CESSION DE LA BMCI AU MAROC





ACCORD AVEC HOLMARCOM FINANCE COMPANY (HFC) POUR LA CESSION DE LA BMCI AU MAROC

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 avril 2026

Après leur entrée en discussions exclusives annoncée le 12 décembre 2025, BNP Paribas et Holmarcom Finance Company ont conclu un accord portant sur la cession par BNP Paribas à HFC de l’intégralité de sa participation majoritaire de 67% dans la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI).

Le groupe Holmarcom, partenaire de longue date et actionnaire de la BMCI depuis plus de 30 ans, poursuivra le développement de la banque au Maroc au bénéfice des actionnaires, des clients et des collaborateurs de la BMCI.

BNP Paribas réaffirme son engagement à long terme au Maroc. Le Groupe entend y poursuivre le développement de ses activités de banque d'investissement, et un accord de partenariat commercial avec HFC assurera la continuité de services auprès des entreprises clientes du groupe BNP Paribas et de celles de la BMCI.

La réalisation effective de cette transaction, attendue pour le 4ème trimestre 2026, est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises. Son impact sur le ratio CET1 de BNP Paribas à date de réalisation est estimé à environ 15 bps.

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et territoires et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Les activités du Groupe sont structurées autour de trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales et plusieurs métiers spécialisés ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, une passerelle entre les entreprises et les institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contact presse

Hélène Luis Arhab – helene.luisarhab@bnpparibas.com – +33 6 70 13 55 21

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com – +33 7 61 97 65 20

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