Mise à jour économique du printemps: quelques progrès, mais beaucoup reste à faire pour protéger les emplois et les industries

TORONTO, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos croit que la Mise à jour économique du printemps comprend des mesures utiles concernant l'approvisionnement canadien, la formation des métiers de la construction, l'approvisionnement pour la défense et le Fonds pour un Canada fort, mais estime que davantage d'actions et de clarté sont nécessaires pour soutenir les travailleuses et travailleurs et protéger la base industrielle du Canada, alors que la guerre commerciale avec les États-Unis continue de menacer les emplois, la production et les collectivités dans des secteurs clés.

« Le gouvernement a fait plusieurs pas dans la bonne direction, a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos. Mais la prochaine étape doit consister à renforcer la capacité industrielle canadienne nécessaire pour transformer ces engagements en emplois syndiqués de qualité. Les investissements publics devraient soutenir la production canadienne, renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales et aider les collectivités qui dépendent de ces industries. »

Les Métallos affirment que les politiques « Achetez canadien » doivent s'accompagner d'un plan visant à rétablir la capacité industrielle nationale là où il n'existe actuellement ni produits ni fournisseurs domestique. Le Fonds pour un Canada fort pourrait être un outil permettant de combler ces lacunes, mais son mandat doit clairement soutenir l'emploi, la production et les chaînes d'approvisionnement canadiennes.

Le syndicat indique que lorsque des projets publics nécessitent des produits ou des matériaux qui ne sont pas actuellement fabriqués au Canada, la solution ne peut pas se limiter à recourir aux importations. Ces lacunes devraient donner lieu à des investissements ciblés visant à accroître ou à reconstruire la production canadienne, notamment dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium, de la foresterie et des produits du bois, des mines, de la fabrication et d’autres secteurs stratégiques.

Il souligne également que des mesures essentielles ne sont toujours pas en place, notamment un soutien accru aux travailleuses et aux travailleurs faisant face à des licenciements, à une diminution de la production et à l’incertitude liée à la guerre commerciale avec les États-Unis, ainsi que des mesures visant à protéger le marché intérieur canadien de l’acier, telles que des quotas tarifaires permanents et plus contraignants, un renforcement des contrôles par l’Agence des services frontaliers du Canada, des politiques « Achetez propre » et une stratégie industrielle globale.

« Les travailleuses et travailleurs des secteurs touchés par les tarifs ont besoin de soutiens plus solides et de conditions de maintien de l’emploi liées au financement public, a déclaré M. Warren. Le Canada doit également protéger son marché intérieur contre les importations déloyales et la surcapacité mondiale, grâce à une application plus stricte des règles aux frontières, à des politiques d'approvisionnement canadien et propre, qui soutiennent la production nationale et à une stratégie industrielle globale qui place les travailleuses et travailleurs, la production canadienne et les communautés canadiennes au centre des décisions. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

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François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca