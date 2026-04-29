COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 29 avril 2026





RCI BANQUE : PLACEMENT D’UNE TITRISATION ADOSSEE A DES CONTRATS DE LOCATION EN ALLEMAGNE POUR 770 MILLIONS D’EUROS

Le groupe Mobilize Financial Services annonce le placement d'une titrisation adossée à des loyers mensuels de contrats de location (avec valeurs résiduelles) accordés par sa succursale allemande.

Le compartiment Cars Alliance Auto Leases Germany v 2026-1 a placé 700m€ de titres senior et 70m€ de titres subordonnés. Ces titres sont notés respectivement AAA(sf) / Aaa(sf) et AA+(sf) / Aa2(sf) par S&P et Moody’s.

La tranche senior, d’une maturité moyenne de 2,09 ans, offre un coupon(1) d’Euribor 1 mois + 61 bps. Les titres subordonnés, d’une durée de vie moyenne de 3,65 ans, offrent un coupon(1) d’Euribor 1 mois + 95 bps.

Le succès de ce placement reflète la confiance des investisseurs dans la qualité des actifs et des processus de gestion de Mobilize Financial Services. Cette opération vient également confirmer la diversification des sources de financement dont bénéficie l’entreprise.

(1) : Pricing au pair

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À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1 270 556 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin 2025 et vendu 3,6 millions de services. A fin 2025, les actifs productifs moyens sont de 59,3 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 181 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 29,9 milliards d’euros soit 46,8% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

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