Société Générale : Résultats du premier trimestre 2026

RÉSULTATS AU 31 MARS 2026





Communiqué de presse

Paris, le 30 avril 2026 à 6h25

RENTABILITÉ (ROTE) DE 11,7%1 AU T1-26, TRЀS AU-DESSUS DE LA CIBLE 2026

COEFFICIENT D’EXPLOITATION DE 60,9%2 AU T1-26

COÛTS EN BAISSE DE -6,0% VS. T1-25

COÛT DU RISQUE DE 25 PB, EN BAS DE LA FOURCHETTE CIBLE 2026

Revenus de 7,1 milliards d’euros au T1-26, en hausse de +0,3% vs. T1-25

Stricte maîtrise des coûts avec des frais de gestion en baisse de -6,0% vs. T1-25 , mieux que l’objectif annuel 2026 d’une baisse de ~-3%

, mieux que l’objectif annuel 2026 d’une baisse de ~-3% Coefficient d’exploitation de 60,9% 2 au T1-26 vs. 65,0% au T1-25

vs. 65,0% au T1-25 Coût du risque de 25 pb au T1-26 , en bas de la fourchette cible 2026 entre 25 et 30 pb.

Coussin de provisions élevé en étapes 1 et 2 de 2,9 Md EUR (ou ~2,0x coût du risque 2025)

, en bas de la fourchette cible 2026 entre 25 et 30 pb. Coussin de provisions élevé en étapes 1 et 2 de 2,9 Md EUR (ou ~2,0x coût du risque 2025) Résultat net part du Groupe de 1 696 millions d’euros au T1-26 , +5,5% vs. T1-25

, +5,5% vs. T1-25 Rentabilité (ROTE) de 11,7% et 12,7% avec la linéarisation d’IFRIC 21 et retraité des gains nets sur autres actifs, dépassant la cible annuelle 2026 de >10%

et 12,7% avec la linéarisation d’IFRIC 21 et retraité des gains nets sur autres actifs, dépassant la cible annuelle 2026 de >10% Finalisation du programme de rachat d’actions ordinaire 2025 le 18 mars 2026 , pour 1 462 millions d’euros, lancé le 9 février 2026

, pour 1 462 millions d’euros, lancé le 9 février 2026 Ratio CET1 de 13,5% à fin T1-26 , soit environ 325 pb au-dessus de l’exigence réglementaire, comprenant un impact de -6 pb lié à la consolidation des activités de Bernstein aux Etats-Unis

, soit environ 325 pb au-dessus de l’exigence réglementaire, comprenant un impact de -6 pb lié à la consolidation des activités de Bernstein aux Etats-Unis Liquidity Coverage Ratio de 149% à fin T1-26





Slawomir Krupa, Directeur général du groupe, a commenté :

« Nous continuons de délivrer ce trimestre une performance financière robuste. Nos revenus sont soutenus, nos coûts poursuivent leur baisse structurelle et notre coefficient d’exploitation continue de s’améliorer, ce qui nous permet d’afficher un niveau de rentabilité au premier trimestre 2026 très supérieur à notre cible annuelle.

Dans un contexte géopolitique et économique particulièrement incertain, notre modèle diversifié, notre gestion prudente des risques et notre solide position de capital constituent des atouts clés pour assurer une activité résiliente au service de nos clients. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes pour leur performance et leur engagement.

L’exécution méthodique et rigoureuse de notre plan stratégique nous permet d’avancer avec confiance dans l’atteinte de nos objectifs 2026, portés par l’ambition de renforcer la position de Société Générale parmi les banques européennes de premier plan. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE





En M EUR T1-26 T1-25 Variation Produit net bancaire 7 106 7 083 +0,3% +4,4%* Frais de gestion (4 330) (4 604) -6,0% -2,6%* Résultat brut d'exploitation 2 776 2 479 +12,0% +17,7%* Coût net du risque (355) (344) +3,2% +2,6%* Résultat d'exploitation 2 421 2 135 +13,4% +20,3%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 64 202 -68,3% -68,3%* Quote-part de résultat net des entreprises mises en équivalence 7 8 -15,2% -14,0%* Impôts sur les bénéfices (542) (490) +10,6% +18,4%* Résultat net 1 949 1 855 +5,1% +10,4%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 253 247 +2,4% +4,9%* Résultat net part du Groupe 1 696 1 608 +5,5% +11,3%* ROE 10,4% 9,7% ROTE 11,7% 11,0% Coefficient d'exploitation 60,9% 65,0%

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et change constants

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le 29 avril 2026, a examiné les résultats du premier trimestre 2026 du Groupe Société Générale.

Produit net bancaire

Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 7 106 millions d’euros, en hausse de +0,3% vs. T1-25 et progresse de +4,4% à périmètre et change constants, dont un impact lié aux cessions d’actifs de -154 millions d’euros.

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances affichent une hausse de +8,9% par rapport au T1-25 (+10,7% par rapport au T1-25 à périmètre et change constants). Ils s’établissent à 2 504 millions d’euros au T1-26. La marge nette d’intérêt connaît un fort rebond de +12,0% vs. T1-25 et de +13,8% à périmètre et change constants. Les actifs sous gestion de la Banque Privée et les encours d’assurance vie, progressant à nouveau fortement ce trimestre, sont en hausse de +6% et +8% respectivement au T1-26 vs. T1-25. Enfin, BoursoBank, s’appuyant sur une base solide de 8,9 millions clients à fin mars 2026, affiche une croissance rentable avec une contribution au résultat net part du Groupe de 92 millions d’euros au T1-26, en ligne avec un objectif annuel 2026 supérieur à 300 millions d’euros.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus de 2 755 millions d’euros au T1-26, en baisse de -4,9% par rapport au niveau très élevé du T1-25 et en recul de -0,5% à périmètre et change constants, marqués par un fort effet de change négatif sur le dollar américain. Les Activités de Marché affichent des revenus en baisse de -3,9% au T1-26 vs. T1-25. Les revenus des métiers actions sont en hausse de +5,5% au T1-26 par rapport à un niveau élevé au T1-25 pour atteindre un niveau record. L’activité a été particulièrement dynamique sur les produits de flux ainsi que sur les activités de financement avec une hausse des volumes dans le métier de Prime Brokerage. Les revenus des activités de Taux, Crédit et Change sont en recul de -18,2% par rapport au T1-25, du fait d’une activité commerciale moins dynamique et de conditions moins favorables sur les marchés de taux, en particulier en Europe. Les activités de Services Titres affichent des revenus en hausse de +7,7% au T1-26 vs. T1-25 bénéficiant d’une dynamique commerciale soutenue sur tous les marchés-clés. Les métiers de Global Banking & Advisory présentent une performance en retrait en raison d’un effet de change défavorable, principalement en dollar américain, d’un effet de base par rapport à un trimestre élevé au T1-25 et d’une activité commerciale plus faible dans les métiers de la banque d’investissement. Au global, l’activité d’origination a été soutenue dans les secteurs des infrastructures et des télécommunications & médias. Enfin, malgré le maintien d’une forte activité commerciale avec les clients entreprises, les activités de Global Transaction & Payment Services affichent des revenus en baisse de -2,4% par rapport au T1-25, notamment sous l’effet des mouvements de change. À change constant, les revenus sont en légère baisse de -0,4% par rapport au T1-25. L’activité commerciale a été forte en termes de collecte de dépôts auprès des entreprises.

Les revenus des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International s’établissent à 1 943 millions d’euros au T1-26, en hausse de +2,9% vs. T1-25, à périmètre et change constants. La Banque de détail à l’International publie des revenus en hausse de +2,0% par rapport au T1-25, à périmètre et change constants. Les revenus des activités de Mobilité et Services financiers sont en hausse de +3,7% vs. T1-25, à périmètre et change constants. Les revenus d’Ayvens progressent de +1,7% vs. T1-25, tirés par la progression des marges. Les revenus des activités de Crédit à la consommation sont en forte hausse de +13,9% vs. T1-25, portés notamment par la poursuite de l’amélioration des marges.

Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à -96 millions d’euros au T1-26.

Frais de gestion

Au T1-26, les frais de gestion s’élèvent à 4 330 millions d’euros, en baisse de -6,0% vs. T1-25 et de -2,6% à périmètre et change constants. La baisse des frais de gestion s’explique notamment par les cessions réalisées dans le cadre du plan de transformation du Groupe pour 100 millions d’euros, un recul lié aux effets de change pour 57 millions d’euros, une baisse des charges de transformation pour 62 millions d’euros. À l’exception de ces éléments, les frais de gestion sont en baisse de 55 millions d’euros, confirmant la stricte discipline sur les coûts.

Les frais de gestion incluent environ 318 millions d’euros de taxes comptabilisées en totalité au T1-26 au titre de l’application de la norme comptable IFRIC 21. Le levier opérationnel s’améliore fortement avec un coefficient d’exploitation qui s’établit à 60,9% sur le trimestre, en forte baisse par rapport au T1-25 (65,0%), et se situe à 57,6% au T1-26 après la linéarisation d’IFRIC 21, en dessous de la cible annuelle de <60%.

Coût du risque

Le coût du risque ressort sur le trimestre à 25 points de base, soit 355 millions d’euros, en bas de la cible située entre 25 et 30 points de base pour 2026. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 348 millions d’euros (environ 25 points de base) et une dotation aux provisions sur encours sains de 7 millions d’euros.

Le Groupe dispose à fin mars d’un stock de provision3 sur encours sains de 2 946 millions d’euros, stable par rapport au 31 décembre 2025. Le stock de provisions en étape 2 progresse de +0,8% par rapport au 31 décembre 2025, représentant 3,5%4 du montant des encours de prêts en étape 2.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,75%5 au 31 mars 2026 et est en légère baisse par rapport à son niveau de fin décembre 2025 (2,81%). Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 82%6 au 31 mars 2026 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Gains nets sur autres actifs

Le Groupe a comptabilisé au T1-26 un gain net sur autres actifs de 64 millions d’euros notamment lié aux impacts comptables de la cession d’un immeuble en France.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 696 millions d’euros sur le trimestre correspondant à une rentabilité sur actif net tangible (ROTE) de 11,7%, très supérieure à la cible fixée pour l’année 2026 à >10%. La rentabilité sur actif net tangible (ROTE) s’établit à 12,7% avec la linéarisation d’IFRIC 21 et hors gains nets sur autres actifs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE





Le Groupe poursuit activement sa contribution en faveur de la transition environnementale, en progressant dans ses travaux pour la décarbonation de ses portefeuilles de crédit et en continuant d’accompagner ses clients grâce à des solutions innovantes.

Dans le contexte actuel, la nécessité de s’adapter aux effets du changement climatique fait émerger de nouvelles opportunités commerciales.

L'eau constitue à ce titre une thématique majeure, sur lequel le Groupe se positionne à travers le lancement de différentes initiatives et participe au financement de transactions de référence, en particulier dans des grands projets de dessalement et de traitement de l'eau.

Le Groupe soutient également l’accélération du processus d’afforestation, comme le démontre sa participation au financement innovant du projet de restauration durable de Chestnut Carbon aux Etats-Unis.

Par ailleurs, Société Générale Assurances a lancé, aux côtés d’autres acteurs de l’assurance, une solution innovante, Geoya, destinée à accompagner les assurés dans la réduction de la vulnérabilité de leurs habitats face aux risques climatiques.

Les actions de Société Générale en matière de développement durable sont reconnues, comme en témoignent des notes élevées attribuées par les agences de notation extra-financières ainsi que des récompenses de premier plan.

STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 31 mars 2026, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,5%, soit environ 325 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire et comprend environ -6 points de base relatifs à la consolidation des activités de Bernstein aux Etats-Unis.

Suite à la publication par la BCE de notre score de banque systémique, l’exigence de capital du Groupe au titre des coussins combinés augmentera de 25 points de base dont 12,5 points de base au 1er janvier 2027 et 12,5 points de base au 1er janvier 2028. Cette information était déjà anticipée dans notre trajectoire de capital, qui vise toujours un ratio CET1 au-dessus de 13%, confortablement au-dessus de l’exigence réglementaire.

Sur le plan de la liquidité, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 149% à fin mars 2026 (145% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 117% à fin mars 2026.

Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.

31/03/2026 31/12/2025 Exigences CET1(1) 13,5% 13,5% 10,26% Tier 1 ratio(1) 16,3% 16,0% 12,18% Total Capital(1) 18,8% 18,5% 14,74% Ratio de levier(1) 4,4% 4,5% 3,60% TLAC (% RWA)(1) 29,7% 29,7% 22,38% TLAC (% levier)(1) 8,0% 8,3% 6,75% MREL (% RWA)(1) 32,4% 32,5% 27,49% MREL (% levier)(1) 8,7% 9,1% 6,13% LCR fin de période 149% 144% 100% LCR moyen de la période 145% 143% 100% NSFR 117% 116% 100%





En Md EUR 31/03/2026 31/12/2025 Total bilan consolidé 1 627 1 547 Capitaux propres part du Groupe 71 70 Encours pondérés des risques (RWA) 397 393 dont au titre du risque de crédit 324 319 Total bilan financé 957 934 Encours de crédit clientèle 475 466 Dépôts clientèle 626 605

7

Au 31 mars 2026, la maison mère a émis 7,4 milliards d’euros de dette vanille à moyen et long terme au titre de son programme de financement vanille 2026, dont 3,1 milliards d’euros de pré-financement émis à fin 2025. Les filiales ont, quant à elles, émis un montant de 0,8 milliards d’euros de dette vanille. Au total, le Groupe a émis 8,2 milliards d’euros de dette vanille à moyen et long terme.

Au 16 avril 2026, le programme de financement 2026 de la maison mère est réalisé à hauteur de 55% pour les émissions vanilles.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », perspectives stables, notation dette senior préférée « A », notation court terme « F1 » ; (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 » ; (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court terme « A-1 ».

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES





En M EUR T1-26 T1-25 Variation Produit net bancaire 2 504 2 299 +8,9% +10,7%* Dont revenus nets d'intérêts 1 189 1 061 +12,0% +13,8%* Dont revenus nets de commissions 1 114 1 056 +5,5% +7,5%* Frais de gestion (1 494) (1 566) -4,6% -2,4%* Résultat brut d'exploitation 1 010 734 +37,6% +38,1%* Coût net du risque (164) (171) -3,8% -3,8%* Résultat d'exploitation 846 563 +50,2% +50,8%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 7 -83,0% -83,0%* Résultat net part du Groupe 625 421 +48,4% +49,0%* RONE 13,7% 9,5% Coefficient d'exploitation 59,7% 68,1%

Activité commerciale

Réseau SG, Banque Privée et Assurances

Les encours de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 221 milliards d’euros au T1-26, en recul de -2% par rapport au T1-25. La croissance des produits d’épargne et d’investissement des particuliers se poursuit.

Les encours de crédits du réseau SG s’établissent à 190 milliards d’euros au T1-26, en recul de -1% par rapport au T1-25. Hors PGE les encours sont stables vs. T1-25.

Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 86% au T1-26.

Les activités de Banque Privée voient la collecte nette s’établir à 2,8 milliards d’euros au T1-26, la collecte annualisée au T1-26 représentant 8% des actifs sous gestion. Les actifs sous gestion progressent de +6% vs. T1-25 à un niveau record de 138 milliards d’euros au T1-26. Le produit net bancaire s’établit à 336 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +3,9% à périmètre et change constants.

Les activités d’Assurances, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent une nouvelle fois de très bonnes performances commerciales. La collecte nette de l’activité d’assurance vie épargne s’établit à un niveau record de 2,6 milliards d’euros au T1-26. Les encours d’assurance vie épargne sont en hausse de +8% vs. T1-25 pour atteindre un niveau record de 159 milliards d’euros au T1-26. La part d’unités de compte reste importante à 41%.

BoursoBank

Les actifs administrés, incluant les dépôts et l’épargne financière, ont atteint 80 milliards d’euros au T1-26 en progression de +15% vs. T1-25. Ils représentent environ 9 000 euros par client. Les encours de dépôts affichent une forte progression de +12% vs. T1-25 atteignant 48 milliards d’euros au T1-26. Les encours en assurance vie augmentent de +14% vs. T1-25 pour atteindre 15 milliards d’euros. Le courtage enregistre de son côté une forte hausse des ordres de bourse atteignant un niveau record de 4 millions, en hausse de +30% vs. T1-25.

Les encours de crédits s’établissent à 17,6 milliards d’euros au T1-26 en progression de +8% par rapport au T1-25.

BoursoBank compte près de 8,9 millions de clients au T1-26. La banque confirme à nouveau sa position de leader en France en matière de satisfaction client avec le NPS (Net Promoter Score)8 le plus élevé du secteur bancaire français. BoursoBank est également classée meilleure banque en termes de relation clients en France9.

Le résultat net part du Groupe de BoursoBank s'élève à 92 millions d'euros au T1-26, en ligne avec un objectif annuel 2026 supérieur à 300 millions d’euros. La profitabilité (RONE) s’établit à 65,9% au T1-26.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 504 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL), en hausse de +8,9% par rapport au T1-25 et de +10,7% à périmètre et change constants. La marge nette d’intérêt croît de +12,0% vs. T1-25 et les commissions sont en hausse de +5,5% par rapport au T1-25.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 494 millions d’euros, en recul de -4,6% par rapport au T1-25 et de -2,4% à périmètre et change constants. Le coefficient d’exploitation s’établit à 59,7% au T1-26, en forte amélioration de 8,4 points de pourcentage par rapport au T1-25.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 164 millions d’euros, soit 28 points de base contre 34 points de base au T4-25.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 625 millions d’euros. La rentabilité normative ressort à un niveau de 13,7% au T1-26 vs. 9,5% au T1-25.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS





En M EUR T1-26 T1-25 Variation Produit net bancaire 2 755 2 896 -4,9% -0,5%* Frais de gestion (1 723) (1 755) -1,9% +1,4%* Résultat brut d'exploitation 1 032 1 140 -9,5% -3,6%* Coût net du risque (47) (55) -15,9% -15,9%* Résultat d'exploitation 986 1 085 -9,1% -3,0%* Résultat net part du Groupe 773 856 -9,7% -3,8%* RONE 18,3% 18,7% Coefficient d'exploitation 62,5% 60,6%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche des revenus de 2 755 millions d'euros, en baisse de -4,9% par rapport à un niveau élevé au T1-25 et en légère baisse de -0,5% à change constant.

Les activités de Marché et Services aux Investisseurs enregistrent des revenus de 1 866 millions d'euros au T1-26, en baisse de -2,9% vs. T1-25 et en hausse de +1,1% à change constant.

Les revenus des activités de Marché sont en recul de -3,9% pour atteindre 1 690 millions d'euros sur le trimestre par rapport à un T1-25 solide. Ils sont en hausse de +0,5% à change constant.

Les activités Actions publient des revenus en hausse de +5,5%, un trimestre record, portée par le dynamisme des activités de flux. Les activités de financement progressent également, soutenues par la hausse des volumes de prime brokerage. Les revenus s'élèvent à 1 119 millions d'euros sur le trimestre. À change constant, les revenus augmentent de +10,9% vs. T1-25.

Les activités Taux, Crédit et Change baissent de -18,2% vs. T1-25 avec des revenus de 571 millions d'euros. Cette performance reflète les moindres revenus des activités de taux en Europe, pénalisées par une activité commerciale moins dynamique et des conditions de marché moins favorables. À change constant, les revenus ont diminué de -15,1% vs. T1-25.

Les revenus du Métier Titres sont en progression de +7,7% vs. T1-25 à 176 millions d'euros, grâce à la forte dynamique commerciale sur les marchés clés.

Les revenus des activités de Financement et Conseil s’élèvent à 889 millions d'euros au T1-26, ce qui représente une baisse de -8,6% vs. T1-25 et de -3,8% à change constant.

Les revenus du métier Global Banking & Advisory s’inscrivent en baisse de -10,7% par rapport à un premier trimestre record l’an dernier. La bonne dynamique commerciale est compensée par une baisse des revenus de la banque d'investissement. Les revenus d'origination augmentent dans des secteurs clés, notamment des Infrastructures et Télécoms & Médias. À change constant, les revenus ont diminué de -5,0% vs. T1-25.

Le métier Global Transaction & Payment Services enregistre une baisse des revenus de -2,4% vs. T1-25. À change constant, les revenus restent stables (-0,4%) vs. T1-25 malgré l'impact négatif des taux d'intérêt. La forte dynamique des activités commerciales se maintient grâce à la croissance soutenue des dépôts de la clientèle d’entreprises.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion sont en recul de -1,9% vs. T1-25, atteignant 1 723 millions d'euros. Le coefficient d’exploitation s’établit à 62,5% au T1-26.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 47 millions d'euros, soit 12 points de base contre 28 points de base au T4-25.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du groupe est en recul de -9,7% par rapport au T1-25, à 773 millions d'euros. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une rentabilité normative élevée de 18,3% au T1-26.

MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL





En M EUR T1-26 T1-25 Variation Produit net bancaire 1 943 2 000 -2,9% +2,9%* Frais de gestion (1 043) (1 180) -11,6% -5,3%* Résultat brut d'exploitation 900 820 +9,8% +14,5%* Coût net du risque (146) (124) +17,5% +15,7%* Résultat d'exploitation 754 696 +8,4% +14,2%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 0 x 28,5 x 28,5* Participations ne donnant pas le contrôle 220 212 +3,8% +6,8%* Résultat net part du Groupe 365 318 +14,5% +21,6%* RONE 13,7% 11,2% Coefficient d'exploitation 53,7% 59,0%

Activité commerciale

Banque de détail à l’International

La bonne dynamique commerciale en Banque de détail à l’International se poursuit sur le trimestre. Les encours de crédits progressent de +4,7%* vs. T1-25, à 62 milliards d’euros, et les encours de dépôts de +7,3%* vs. T1-25, à 79 milliards d’euros.

Les encours en Europe continuent de croître fortement vs. T1-25 tant sur la clientèle des particuliers que des entreprises. Les crédits augmentent de +6,1%* vs. T1-25 à 47 milliards d’euros, dont +5,2%* en République tchèque et +9,3%* en Roumanie. Les dépôts croissent de +9,6%* vs. T1-25 à 61 milliards d’euros au T1-26, dont +8,1%* en République tchèque et +14,2%* en Roumanie.

Les encours en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer sont quasi-stables* vs. T1-25. Les crédits progressent légèrement de +0,6%* à 15 milliards d’euros au T1-26. Les dépôts se maintiennent à 18 milliards d’euros au T1-26, stables* vs. T1-25.

Mobilité et Services financiers

Ayvens enregistre des actifs productifs de 52,5 milliards d’euros au T1-26, en légère baisse de -1,8% vs. T1-25. Ceci reflète les initiatives stratégiques qui visent une amélioration de la rentabilité et une gestion prudente des valeurs résiduelles.

Les activités de Crédit à la consommation affichent des encours de crédits de 23 milliards d’euros au T1-26.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus du pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International s’établissent à 1 943 millions d’euros au T1-26, en hausse de +2,9%* vs. T1-25.

La Banque de détail à l’International publie des revenus à 880 millions d’euros au T1-26, en hausse de +2,0%* vs. T1-25.

Les revenus en Europe se maintiennent à 520 millions d’euros au T1-26, stables* vs. T1-25. La hausse de la marge nette d’intérêt est compensée par la baisse des commissions sur le trimestre.

Les revenus en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer ressortent à 360 millions d’euros au T1-26, en progression de +5,1%* vs. T1-25, tant sur la marge nette d’intérêt que les commissions.

Les métiers Mobilité et Services financiers affichent un bon niveau de revenus à 1 063 millions d’euros au T1-26, en hausse de +3,7%* vs. T1-25.

Les revenus d’Ayvens progressent légèrement de +1,7%10 vs. T1-25, à 809 millions d’euros au T1-26. Le recentrage stratégique sur la rentabilité porte ses fruits, avec des marges élevées ce trimestre (58711 bps, +25bps vs. T1-25). La baisse du résultat des ventes de voitures d’occasion (47012 euros par unité au T1-26 dans la cible annuelle 2026 de 200-6003 euros) est partiellement compensée par un moindre impact des ajustements de dépréciation au T1-26. Ainsi, ajustés des éléments non récurrents2, les revenus d’Ayvens sont en recul de -1,6%1 vs. T1-25. En vision sociale, Ayvens présente un ROTE de 13,9%13, en bonne voie pour atteindre sa cible 2026.

Le métier Crédit à la consommation délivre des revenus en forte croissance de +13,9% vs. T1-25 (254 millions d’euros au T1-26), en partie grâce aux marges qui continuent de s’améliorer sur le trimestre.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion ressortent à 1 043 millions d’euros au T1-26, en baisse de -5,3%* vs. T1-25. Le coefficient d’exploitation s’améliore au T1-26 à 53,7% vs. 59,0% au T1-25.

Les coûts au niveau de la Banque de détail à l’International diminuent de -4,2%* vs. T1-25 dans les deux régions, à 493 millions d’euros au T1-26.

La baisse sur le pôle Mobilité et Services financiers, -6,3%* vs. T1-25, à 550 millions d’euros au T1-26, est essentiellement tirée par les moindres coûts au niveau d’Ayvens.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 146 millions d’euros, soit 40 points de base, en hausse par rapport au T4-25 (30 points de base).

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe ressort à 365 millions d’euros, en hausse de +21,6%* par rapport au T1-25. La rentabilité normative s’améliore à 13,7% au T1-26 vs. 11,2% au T1-25. Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité normative est de 14,3% au T1-26 et de 13,2% au sein du pôle Mobilité et Services financiers.

HORS PÔLES





En M EUR T1-26 T1-25 Produit net bancaire (96) (112) Frais de gestion (71) (103) Résultat brut d'exploitation (167) (215) Coût net du risque 1 6 Gains ou pertes nets sur autres actifs 61 192 Impôts sur les bénéfices 63 60 Résultat net part du Groupe (67) 12

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -96 millions d’euros, contre un montant de -112 millions d’euros au T1-25.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’élèvent à -71 millions d’euros contre -103 millions d’euros au T1-25.

Gains nets sur autres actifs

Sur le trimestre, le Groupe a comptabilisé en Hors Pôles +61 millions d’euros en gains nets sur autres actifs notamment à la suite de la cession d’un actif immobilier en France.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -67 millions d’euros contre +12 millions d’euros au T1-25.

8. CALENDRIER FINANCIER 2026





Calendrier de communication financière 2026



27 mai 2026 Assemblée générale mixte des actionnaires

1er juin 2026 Détachement du solde du dividende

3 juin 2026 Paiement du solde du dividende

30 juillet 2026 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de l’année 2026

21 septembre 2026 Capital Markets Day

5 octobre 2026 Détachement de l’acompte sur dividende

7 octobre 2026 Paiement de l’acompte sur dividende 29 octobre 2026 Résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2026

4 février 2027 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2026

9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T1-26 T1-25 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 625 421 +48,4% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 773 856 -9,7% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 365 318 +14,5% Total Métiers 1 763 1 596 +10,5% Hors Pôles (67) 12 n/s Groupe 1 696 1 608 +5,5%

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS

En M EUR T1-26 T1-25 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de transformation (12) (74) Charges de transformation (12) (74) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (4) (23) Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (4) (12) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (4) (39) Dont Hors pôles (0) - Autres éléments exceptionnels - Total 64 202 Gains ou pertes sur autres actifs 64 202

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 31/03/2026 31/12/2025 Caisse et banques centrales 154 586 133 322 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 599 169 576 057 Instruments dérivés de couverture 8 385 8 007 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 100 961 101 088 Titres au coût amorti 58 245 50 963 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 86 080 76 287 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 463 287 454 504 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (1 197) (768) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 501 649 Actifs d'impôts 4 313 4 709 Autres actifs 84 410 73 313 Actifs non courants destinés à être cédés 2 706 2 496 Participations dans les entreprises mises en équivalence 273 433 Immobilisations corporelles et incorporelles 60 004 60 498 Ecarts d'acquisition 5 235 5 083 Total 1 626 957 1 546 641





En M EUR 31/03/2026 31/12/2025 Banques centrales 12 618 9 737 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 425 695 398 054 Instruments dérivés de couverture 15 336 13 919 Dettes représentées par un titre 150 350 151 389 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 115 708 103 786 Dettes envers la clientèle 538 800 525 810 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (8 329) (7 436) Passifs d'impôts 2 542 2 603 Autres passifs 111 464 87 188 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 3 243 3 033 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 162 519 162 463 Provisions 3 812 3 952 Dettes subordonnées 12 836 12 616 Total dettes 1 546 592 1 467 114 Capitaux propres Capitaux propres part du Groupe Actions ordinaires et réserves liées 17 473 19 237 Autres instruments de capitaux propres 10 622 9 762 Réserves consolidées 41 525 35 862 Résultat de l'exercice 1 696 6 002 Sous-total 71 316 70 863 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (319) (719) Sous-total capitaux propres part du Groupe 70 997 70 144 Participations ne donnant pas le contrôle 9 368 9 383 Total capitaux propres 80 365 79 527 Total 1 626 957 1 546 641

ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES





1 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

2 - Frais de gestion

Les Frais de gestion sont définis en page 42 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux frais de gestion.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 42 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale.

3 - Périmètre et change et constants

Dans ce communiqué de presse, les données sont retraitées des cessions passées et à change constant. La consolidation des activités de Bernstein aux États unis n’est pas retraitée.

4 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 43 et 709 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Le terme « coût net du risque » est également utilisé pour faire référence au coût du risque. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T1-26 T1-25 Banque de Détail en France, Banque Privée et Assurances







Coût net du risque 164 171 Encours bruts de crédits 233 691 233 536 Coût du risque en pb 28 29 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 47 55 Encours bruts de crédits 162 414 172 782 Coût du risque en pb 12 13 Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International







Coût net du risque 146 124 Encours bruts de crédits 146 114 159 126 Coût du risque en pb 40 31 Hors pôles







Coût net du risque (1) (6) Encours bruts de crédits 26 291 25 592 Coût du risque en pb (2) (9) Groupe Société Générale







Coût net du risque 355 344 Encours bruts de crédits 568 510 591 036 Coût du risque en pb 25 23

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

5 - ROE, ROTE, RONE

Les notions de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 43 et 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. A compter des résultats du T1-25, avec retraitement des données historiques, la rentabilité normative est déterminée selon une allocation de capital de 13%. Les capitaux propres alloués au T1-25 incluent les impacts réglementaires liés à Bâle IV applicables depuis le 1er janvier 2025.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

141516

Fin de période (en M EUR) T1-26 T1-25 Capitaux propres part du Groupe 70 997 70 556 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 397) (10 153) Provision pour distribution(1), distribution à verser au titre de N-1, et intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI(2) (1 656) (1 894) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 316 582 Fonds propres ROE fin de période 59 259 59 091 Fonds propres ROE moyens 58 806 58 906 Ecarts d'acquisition moyens(3) (4 241) (4 191) Immobilisations incorporelles moyennes (2 620) (2 835) Fonds propres ROTE moyens 51 945 51 881 Résultat net part du Groupe 1 696 1 608 Intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d'émission (173) (188) Résultat net Part du Groupe corrigé (ROE) 1 523 1 420 Annulation des dépréciations d’écarts d’acquisition - Résultat net Part du Groupe corrigé (ROTE) 1 523 1 420 ROE 10,4% 9,7% ROTE 11,7% 11,0%

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

En M EUR T1-26 T1-25 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 18 283 17 687 +3,4% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 16 881 18 324 -7,9% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 10 662 11 376 -6,3% Total Métiers 45 826 47 386 -3,3% Hors Pôles 13 027 11 520 +13,1% Groupe 58 853 58 906 -0,1%

6 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 45 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) T1-26 2025 2024 Capitaux propres part du Groupe 70 997 70 144 70 256 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (10 397) (9 366) (10 526) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (165) 14 (25) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités de trading (15) (22) 8 Actif Net Comptable 60 420 60 770 59 713 Ecarts d'acquisition(2) (4 257) (4 225) (4 207) Immobilisations incorporelles (2 615) (2 625) (2 871) Actif Net Tangible 53 548 53 919 52 635 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(3) 730 035 754 887 796 498 Actif Net par Action 82,8 80,5 75,0 Actif Net Tangible par Action 73,3 71,4 66,1

171819

7 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (cf. page 44 du Document d’enregistrement universel 2026 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE.

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

20

Nombre moyen de titres, en milliers T1-26 2025 2024 Actions existantes 759 309 790 605 801 915 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 2 244 2 328 4 402 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 14 604 12 021 2 344 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(4) 742 461 776 255 795 169 Résultat net part du Groupe (en M EUR) 1 696 6 002 4 200 Intérêts sur TSS et TSDI (en M EUR) (173) (720) (720) Résultat net part du Groupe corrigé (en M EUR) 1 523 5 282 3 481 BNPA (en EUR) 2,05 6,80 4,38

8 – Ratios de solvabilité et ratio de levier

Les capitaux propres, les encours pondérés des risques et l’exposition de levier sont déterminés conformément aux règles CRR3/CRD6 applicables, qui transposent le texte de finalisation de Bâle III, aussi appelé Bâle IV, en ce y compris les modalités prévues par la réglementation pour le calcul des ratios phasés et non-phasés. Les ratios de solvabilité et le ratio de levier sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire.

9 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements :





Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif.

Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application d’IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine).

Wholesale funding : inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre. Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen-long terme et ressources à court-terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an.

Reclassement de la quote-part des émissions placées par les Réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme).

Déduction des dépôts de la clientèle et réintégrés aux financements à court terme certaines opérations assimilables à des ressources de marché.

Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

Avertissement

Les éléments financiers de Société Générale relatifs au premier trimestre 2026 comprennent une présentation et ce communiqué de presse dédié disponibles sur la page suivante (https://investors,societegenerale.com/fr).

Les éléments financiers présentés au titre du trimestre s’achevant le 31 mars 2026 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne (le « Référentiel IFRS ») et applicable à cette date. Ils ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 29 avril 2026. Ces informations n’ont pas été auditées.

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations à caractère prospectif qui traduisent des appréciations et des projections relatives aux activités commerciales, aux objectifs et à la stratégie de Société Générale (les « Informations »). Ces Informations reposent sur des hypothèses notamment réglementaires, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au Référentiel IFRS ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. Ces Informations reflètent diverses hypothèses impliquant des éléments significatifs de jugement subjectif et d'analyse, qui peuvent s’avérer ne pas être corrects et sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel réglementaire et géopolitique donné. Société Générale peut ne pas être en mesure :

d’anticiper l’ensemble des risques, incertitudes et aléas ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;

d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans ce communiqué de presse.

Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces Informations sont soumises à de nombreux risques incertitudes et aléas notamment des sujets dont Société Générale ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints.

Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les Informations comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires, prudentiels et géopolitiques et le succès des initiatives, commerciales, stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.

Des informations plus détaillées sur les facteurs de risque potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le chapitre « Facteurs de risque » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (accessible sur https://investors,societegenerale.com/fr).

Il est ainsi recommandé de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations de Société Générale lorsque sont examinées les Informations contenues dans ce communiqué de presse. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces Informations.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Ce communiqué de presse comporte des informations relatives à nos marchés et à notre positionnement concurrentiel sur ceux-ci. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels sur ces marchés pour les périodes correspondantes. Nous avons obtenu ces informations auprès de plusieurs sources tierces (publications, enquêtes) et de nos propres estimations internes. Nous n’avons pas procédé à la vérification indépendante de ces sources tierces et ne pouvons garantir leur exactitude, sincérité, précision et exhaustivité. Par ailleurs, nos enquêtes et estimations internes n’ont pas fait l’objet d’une vérification par des experts indépendants ou d’autres sources indépendantes. Aucune certitude ne doit donc être accordée à ces Informations.

Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, coût du risque en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.

En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

Aucune déclaration, garantie ou engagement explicite ou implicite n'est fait quant à l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité ou le caractère raisonnable des Informations. La responsabilité de Société Générale ou de ses représentants ne peut être engagée ou retenue du fait d’une quelconque erreur, omission ou inexactitude ou pour les conséquences découlant de la confiance accordée aux, ou de l'utilisation des Informations contenues dans ce communiqué de presse, de tout ce qui lui est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Société Générale ou tout autres instruments ou contrats financiers émis par ou qui seraient liés à Société Générale.



Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

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1 ROTE de 12,7% avec la linéarisation d’IFRIC 21 et retraité des gains nets sur autres actifs

2 Coefficient d’exploitation de 57,6% avec la linéarisation d’IFRIC 21

3 Encours de provisions au bilan et hors bilan

4 Ratio calculé uniquement sur les encours au bilan

5 Ratio calculé selon la méthodologie de l’Autorité Bancaire Européenne publiée le 16 juillet 2019 et qui exclut les encours des sociétés en cours de cession en application de la norme IFRS 5

6 Ratio des provisions en étape 3 sur la valeur comptable brute des créances douteuses après prise en compte des garanties et collatéraux

7 Dont phasage Bâle IV

8 Bain & Company, avril 2026

9 « Podium de la Relation Client », BearingPoint et Kantar, mars 2026

10 Revenus d’Ayvens au niveau SG

11 Hors éléments non récurrents, principalement liés aux activités de trésorerie et à l’hyperinflation en Turquie

12 Résultat brut des ventes de voitures d’occasion, hors impact des ajustements de dépréciation

13 Comme communiqué par Ayvens dans ses résultats du T1-26

14 La provision pour distribution est calculée sur un taux de distribution ordinaire de 50% du résultat net retraité des éléments non monétaires et après déduction des intérêts sur les TSS et TSDI

15 Intérêts nets d’impôt. Ajustement méthodologique mineur à compter du T1-26. Les données historiques n’ont pas été retraitées

16 Hors écarts d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

17 Intérêts nets d’impôt. Ajustement méthodologique mineur à compter du T1-26. Les données historiques n’ont pas été retraitées

18 Hors d’écart d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

19 Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises en fin de période, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

20 Nombre d’actions pris en compte : nombre moyen d’actions ordinaires sur la période, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

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