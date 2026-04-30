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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Chiffre d’affaires de 5 943 millions d’euros, en croissance de +7,0 % à taux de change courants et +11,0 % à taux de change constants *

Prises de commandes de 6 054 millions d'euros, en hausse de +6,2 % à taux de change constants

Paris, le 30 avril 2026 – Au 1er trimestre 2026, le groupe Capgemini a réalisé un chiffre d’affaires de 5 943 millions d’euros, soit une croissance de +7,0 % à taux de change courants et +11,0 % à taux de change constants.

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : « La performance de ce trimestre confirme la solidité de notre stratégie en matière de cloud et d’IA, qui nous a permis de réaliser une forte croissance avant même prise en compte des acquisitions. Cette performance est similaire à celle observée au quatrième trimestre 2025 et supérieure à celle de la plupart des acteurs du marché.

Ce trimestre a également été marqué par la signature de contrats de transformation majeurs et d’engagements de long terme, notamment la prolongation de cinq ans de notre partenariat stratégique avec McDonald’s. Cela illustre la confiance de nos clients dans notre capacité à conduire des transformations complexes à grande échelle, permettant d’accompagner leur croissance et de créer davantage de valeur business.

Nous répondons à la forte demande en matière d’Opérations Intelligentes notamment grâce à l’acquisition de WNS. Notre dynamique est également toujours forte dans le domaine de la défense. Par ailleurs, nous restons concentrés sur notre discipline d’exécution, y compris pour les initiatives ‘fit-for-growth’.

Nous sommes idéalement positionnés pour capter les investissements de nos clients et accompagner leurs grands projets de transformation par l’IA, en nous appuyant sur nos expertises métiers et technologiques afin de générer des résultats business.

Nous avons renforcé nos partenariats technologiques avec les hyperscalers et continué à enrichir notre offre IA, notamment avec le Google Cloud AI Enterprise Hub et notre partenariat Frontier Alliance avec OpenAI. Dans ce moment charnière, le Groupe démontre son leadership en transformation IA, sur lequel nous reviendrons plus en détails à l’occasion de notre Capital Markets Day.

Nous sommes confiants dans notre capacité à créer de la valeur durable pour nos clients. »

Chiffres clés





Chiffre d’affaires Variation par rapport à 2025 (en millions d’euros) 2025 2026 en données

publiées A taux de change constants 1er trimestre 5 553 5 943 +7,0 % +11,0 %

Les clients continuent d’accélérer l’adoption de l’IA, déployant progressivement plus de projets d’IA agentique. Cette évolution renforce la nécessité de moderniser leur socle technologique afin de permettre le déploiement et la mise à l’échelle de l'IA en toute sécurité dans les différents environnements de l’entreprise. Dans un contexte marqué par des incertitudes macroéconomiques, les clients continuent d’investir dans leur transformation.

Au 1er trimestre 2026, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 943 millions d’euros, en hausse de +7,0 % par rapport au 1er trimestre 2025. Hors effets défavorables de la variation des taux de change de -4,0 %, la croissance à taux de change constants* est de +11,0 %, reflétant une nouvelle amélioration des performances sous-jacentes et les contributions significatives des acquisitions finalisées au cours du 4ème trimestre 2025 (WNS et Cloud4C).

Les prises de commandes se sont élevées à 6 054 millions d’euros au 1er trimestre, en hausse de +6,2 % à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2025. Cela reflète une dynamique commerciale soutenue avec un ratio book-to-bill solide de 1,02. Les prises de commandes relatives à l’IA générative et agentique ont représenté plus de 11 % des prises de commandes du Groupe au 1er trimestre.

Evolution de l’activité par région

Chiffre d’affaires Variation par rapport à 2025 1er trimestre 2026

(en millions d’euros) en données

publiées à taux de change constants Amérique du Nord 1 721 +8,8 % +20,7 % Royaume-Uni et Irlande 853 +17,3 % +21,7 % France 1 065 -1,0 % -1,0 % Reste de l’Europe 1 731 +2,5 % +1,7 % Asie-Pacifique et Amérique latine 573 +19,6 % +26,9 % TOTAL 5 943 +7,0 % +11,0 %

Au sein des principales régions du Groupe, l’évolution des taux de croissance à taux de change constants est représentative des tendances sous‑jacentes, l’impact de périmètre étant comparable à celui du trimestre précédent. Ce trimestre encore, WNS et Cloud4C ont significativement contribué à la croissance en Amérique du Nord, au Royaume‑Uni ainsi qu’en Asie‑Pacifique.

Au 1er trimestre 2026 et à taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Amérique du Nord (29 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2025) s’est inscrit en hausse de +20,7 % par rapport au 1er trimestre 2025. Cette performance reflète la poursuite d’une dynamique positive de croissance sous‑jacente, complétée par l’acquisition de WNS. La forte performance des Services Financiers, ainsi que la croissance solide des secteurs TMT (Télécoms, Médias & Technologies) et Industrie, ont constitué les principaux moteurs de la croissance.

La région Royaume-Uni et Irlande (13 % du Groupe en 2025) a enregistré une croissance de +21,7 % de son chiffre d’affaires avec une croissance à deux chiffres dans presque tous les secteurs. La performance sous-jacente a été robuste et principalement portée par les Services Financiers, le Secteur Public et la très bonne performance du secteur des Biens de Consommation & Commerce.

En France (19 % du Groupe en 2025), le chiffre d’affaires a légèrement reculé de ‑1,0 %. La croissance enregistrée dans les Services Financiers ainsi que dans le secteur Énergie & Utilities a été compensée par le repli du secteur Biens de Consommation & Commerce et du Secteur Public. Tout en demeurant légèrement négatif, le secteur de l’Industrie s’est amélioré.

Dans la région Reste de l'Europe (30 % du Groupe en 2025), le chiffre d'affaires a progressé de +1,7 %. La bonne performance du Secteur Public, combinée au retour à la croissance du secteur Biens de Consommation & Commerce, ont plus que compensé la faiblesse persistante du secteur de l’Industrie.

Enfin, le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique et Amérique latine (9 % du Groupe en 2025) a augmenté de

+26,9 % avec une croissance généralisée, principalement portée par les Services Financiers ainsi que par une dynamique solide dans les secteurs Biens de Consommation & Commerce et Énergie & Utilities.

Evolution de l’activité par métier

Chiffre d’affaires total Variation du chiffre d’affaires total* du métier par rapport à 2025 (en % du chiffre d’affaires 2025 du Groupe) A taux de change constants Stratégie & Transformation 8% +6,2 % Applications & Technologie 63% +4,8 % Opérations & Ingénierie 29% +25,2 %

À taux de change constants, le chiffre d’affaires total des activités de conseil en Stratégie & Transformation (8 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2025) a progressé de +6,2 % au 1er trimestre 2026, reflétant des tendances contrastées entre les régions.

Les services en Applications & Technologie (63 % du Groupe en 2025 et cœur d’activité de Capgemini) ont vu leur chiffre d’affaires total augmenter de +4,8 %.

Enfin, les services d’Opérations & Ingénierie (29 % du Groupe en 2025) ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires total de +25,2 %, soutenue par une croissance sous-jacente dans tous les secteurs d'activité et par la contribution des activités de WNS et de Cloud4C. Les activités de Digital Business Process Services (services de gestion digitale des processus métiers) de Capgemini et WNS ont enregistré une croissance à deux chiffres.

Evolution des effectifs

Au 31 mars 2026, l’effectif total du Groupe s’établit à 421 000 collaborateurs, en hausse de 78 300 personnes ou 23 % sur un an, principalement liée à l’intégration des équipes de WNS. L’effectif total du Groupe est en baisse de 2 400 personnes comparé à la fin décembre 2025.

L’effectif onshore s’établit à 143 200 collaborateurs. L’effectif offshore s’établit à 277 800 collaborateurs – soit 66 % de l’effectif total.

Perspectives

Pour l’exercice 2026, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

Une croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de +6,5 % à +8,5 %. La contribution inorganique à la croissance du chiffre d’affaires est attendue à environ 4,5 à 5 points ;

Une marge opérationnelle comprise entre 13,6 % et 13,8 % ;

Une génération de free cash flow organique d’environ 1,8 à 1,9 milliard d’euros.





L’objectif de génération de free cash flow organique tient compte d’une augmentation par rapport à 2025 des décaissements liés aux restructurations pour environ 200 millions d’euros, en lien avec les initiatives Fit-for-growth.

Conférence téléphonique

Aiman Ezzat, Directeur général, accompagné de Nive Bhagat, Directrice financière, commenteront cette publication au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 8h00 heure de Paris (CET). Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien.

L’ensemble des documents relatifs à cette publication sera mis en ligne sur le site internet dédié aux investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

Calendrier prévisionnel

20 mai 2026 Assemblée Générale

27 mai 2026 Capital Markets Day

30 juillet 2026 Résultats du 1er semestre 2026

30 octobre 2026 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Le calendrier relatif au paiement du dividende qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale serait le

suivant :

2 juin 2026 Détachement du coupon sur Euronext Paris

4 juin 2026 Mise en paiement du dividende

Avertissement

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document d’Enregistrement Universel de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

Make it real* | www.capgemini.com

*Rendre possible, de l’idée à la réalisation

* *

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ANNEXE3F1

Taxonomie métiers

Stratégie & Transformation comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation.

comprend l’ensemble des activités de conseil en stratégie, innovation et accompagnement de la transformation. Applications & Technologie regroupe les activités de services applicatifs ainsi que les activités connexes,. Opérations & Ingénierie recouvre les autres activités du Groupe, à savoir : le Digital Business Process Services (services de gestion digitale des processus métiers) , l’ensemble des Services d’infrastructure et de Cloud et les Services de R&D et d’Ingénierie.





regroupe les activités de services applicatifs ainsi que les activités connexes,.

Définitions

La croissance annuelle du chiffre d’affaires à taux de change constants est calculée en comparant le chiffre d’affaires de la période publiée à celui de la même période de l’année précédente recalculé avec les taux de change de la période publiée.

Réconciliation des taux de croissance 1er trimestre 2026 Croissance à taux de change constants +11,0 % Impact des taux de change -4,0 pts Croissance en données publiées +7,0 %

Pour l’évolution de l’activité par métier, conformément aux indicateurs internes de performance opérationnelle, la croissance à taux de change constants est calculée sur la base du chiffre d’affaires total, c’est-à-dire avant élimination des facturations inter-métiers. Le Groupe considère en effet que cela est plus représentatif du niveau d’activité par métier car, avec l’évolution de son activité, le Groupe constate un nombre croissant de contrats dont la mise en œuvre requiert la combinaison de différentes expertises métiers entraînant une augmentation des flux de facturation inter-métiers.

La marge opérationnelle, un des principaux indicateurs de la performance du Groupe, est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Elle est calculée avant les « autres produits et charges opérationnels » qui comprennent les amortissements des actifs incorporels reconnus dans le cadre des regroupements d’entreprises, les charges liées à la rémunération en action (y compris les charges sociales et contributions patronales) et au plan d’actionnariat salarié, ainsi que des charges ou produits non récurrents, notamment les dépréciations des écarts d’acquisition, les écarts d’acquisition négatifs, les plus ou moins-values de cession de sociétés consolidées ou d’activités, les charges de restructuration afférentes à des plans approuvés par les organes de Direction du Groupe, les coûts d’acquisition et d’intégration des sociétés acquises par le Groupe y compris les compléments de prix incluant des conditions de présence, ainsi que les effets des réductions, des liquidations et des transferts des régimes de retraites à prestations définies.

Le résultat net normalisé correspond au résultat net (part du Groupe) corrigé des impacts des éléments reconnus en « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt calculé sur la base du taux effectif d’impôt. Le résultat normalisé par action est calculé comme un résultat de base par action, c'est-à-dire hors dilution.

Le free cash-flow organique se définit comme le flux de trésorerie lié à l’activité diminué des investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (nets des cessions), des remboursements des dettes de loyers et ajusté des intérêts financiers payés et reçus.

L’endettement net (ou la trésorerie nette) comprend (i) la trésorerie qui figure dans le tableau consolidé des flux de trésorerie et qui est composée de la trésorerie et équivalents de trésorerie (placements à court terme et banques) diminués des découverts bancaires, (ii) les actifs de gestion de trésorerie (actifs présentés séparément dans l’état de la situation financière du fait de leurs caractéristiques), diminués (iii) des dettes financières à court et long terme et tient également compte (iv) de l’impact des instruments de couverture lorsqu’ils se rapportent à des dettes financières, des prêts et emprunts intragroupes, et à des actions propres.

Evolution de l’activité par secteur

Chiffre d’affaires Variation sur un an au 1er trimestre 2026 (en % du chiffre d’affaires 2025 du Groupe) A taux de change constants Industrie 25 % +3,5 % Services Financiers 22 % +21,9 % Secteur Public 15 % +9,4 % Télécoms, Média & Technologie 12 % +10,6 % Biens de Consommation & Commerce 13 % +8,8 % Energie & Utilities 8 % +8,8 % Services 5 % +17,4 %





1 Dans ces annexes, l’arrondi d’une somme peut être différent de la somme des arrondis.

Pièces jointes