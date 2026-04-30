OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers consolidés non audités pour l’exercice 2025 et sa situation de trésorerie du 1er trimestre 2026

OSE a abordé 2026 avec un plan stratégique clair à 3 ans, axé sur plusieurs catalyseurs à court terme pour lusvertikimab et Tedopi® 1

Trésorerie de 22,7 millions d’euros au 31 décembre 2025 et 17,0 millions d’euros au 31 mars 2026

Horizon de trésorerie inchangé jusqu’au début du 4ème trimestre 2026

Dépôt du Document Universel d’Enregistrement 2025 reporté au plus tard au 28 mai 2026

NANTES, France, le 30 avril 2026, 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE) (la « Société »), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés non audités pour l’exercice 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration le 29 avril 2026. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2025 effectuées par les commissaires aux comptes sont toujours en cours.

Résultats financiers consolidés 2025 (IFRS, non audités)

En millions d’euros 2024 2025 Chiffre d’affaires 69,9 2,6 Autres produits 13,6 0,1 Produits opérationnels 83,4 2,7 Dépenses de recherche et développement (30,4) (33,9) Frais généraux et administratifs (6,5) (8,8) Charges liées aux paiements en actions (2,7) (1,9) Autres produits opérationnels - 4,4 Résultat opérationnel 43,7 (37,5) Résultat financier (3,9) 0,1 Résultat net 37,4 (37,7) Résultat par action (en euros par action) 1,71 (1,69) Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 48,4 (34,0) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (46,9) 41,4 Flux de trésorerie net lié aux activités de financement (3,5) (6,5) Variation de la trésorerie (1,9) 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 16,7 17,6 Position de trésorerie totale à la clôture (incl. dépôts à terme) 64,2 22,7



Les produits opérationnels s’élèvent à 2,7 millions d’euros en 2025, reflétant principalement le chiffre d’affaires généré par la mise à disposition de Tedopi® dans le cadre d’une autorisation d’accès compassionnel en France pour 1,4 millions d’euros, et la comptabilisation différée d'une partie du paiement initial de 48 millions de dollars au titre de l'accord de licence avec AbbVie sur OSE-230 signé en avril 2024 pour 0,8 million d'euros. A titre de comparaison, les produits opérationnels en 2024 s'élevaient à 83,4 millions d'euros, générés principalement par la comptabilisation immédiate de la majorité du paiement initial d'AbbVie pour 42,2 millions d'euros, 25,3 millions d'euros issus de l'avenant à l'accord avec Boehringer Ingelheim sur BI 765063 (OSE-172) et 13,5 millions d'euros de l'achat d'actif par Boehringer Ingelheim lié à la plateforme anti-PD1/cytokine « cis-targeting ».

Les dépenses de recherche et développement augmentent de 11,5% sur la période, s'établissant à 33,9 millions d'euros en 2025, contre 30,4 millions d'euros l'année précédente. Cette augmentation reflète l'avancement des programmes de développement de la Société, notamment l'essai de Phase 3 de Tedopi® – Artemia – en cours de recrutement actif, ainsi qu'une baisse du montant du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) s'élevant à 4,6 millions d'euros en 2025, contre 5,3 millions d'euros en 2024.

Les frais généraux et administratifs augmentent de 34,0% sur la période, s'établissant à 8,8 millions d'euros en 2025, contre 6,5 millions d'euros en 2024. Cette augmentation reflète principalement les frais juridiques engagés en lien avec le contexte exceptionnel entourant l'Assemblée Générale du 30 septembre 2025, qui a conduit à un renouvellement complet de la gouvernance de la Société, ainsi que des procédures judiciaires engagées à l'encontre de certains actionnaires minoritaires. Ces charges non récurrentes ont été partiellement compensées par une réduction des charges de personnel, à la suite du report partiel de rémunération de 2023 à 2024 pour certains dirigeants clés. Retraités de ces dépenses non récurrentes, les frais généraux représentent 7,8 millions d’euros, progressant de 19,5% d’une année sur l’autre.

Les charges liées aux paiements en actions s'élèvent à 1,9 millions d'euros en 2025, contre 2,7 millions d'euros un an plus tôt. Ces charges sont principalement composées de charges « non cash » calculées en application d'IFRS2, pour un montant respectif de 1,5 million d'euros et 2,1 millions d'euros en 2025 et 2024. La baisse enregistrée en 2025 reflète notamment une reprise de charges liée à l'annulation de 219 970 actions gratuites attribuées en 2024 à l'ancien Directeur Général Nicolas Poirier, à la suite du vote négatif des actionnaires sur la disposition ex post du « Say-on-Pay » lors de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2025.

Les autres produits opérationnels s'élèvent à 4,4 millions d'euros en 2025, représentant un abandon partiel de dette lié aux avances conditionnées versées par Bpifrance dans le cadre du projet EFFICLIN après son arrêt par la Société.

Le résultat opérationnel représente une perte de (37,5) millions d'euros en 2025, contre un bénéfice de 43,7 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement un produit exceptionnel en 2024 lié à la signature de l'accord de licence avec AbbVie sur OSE-230 et de l'avenant à l'accord sur BI 765063 (OSE-172) ainsi que du contrat d'achat d'actif lié à la plateforme anti-PD1/cytokine « cis-targeting » par Boehringer Ingelheim.

Le résultat financier s'élève à 0,1 million d'euros en 2025, contre une perte de (3,9) millions d'euros un an plus tôt. Cette variation est principalement liée aux charges « non cash » calculées reflétant la variation de la juste valeur du dérivé passif des warrants dans le cadre du contrat de financement avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Le résultat net représente une perte de (37,7) millions d'euros en 2025, contre un bénéfice de 37,4 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement des produits non récurrents en 2024.

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles s'élève à (34,0) millions d'euros en 2025, reflétant l'avancée de nos programmes de développement, notamment l'essai de Phase 3 de Tedopi® – Artemia – en cours de recrutement actif, contre 48,4 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement des produits non récurrents en 2024.

Le flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement s'élève à 41,4 millions d'euros en 2025, contre (46,9) millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement la gestion de trésorerie sur divers instruments de dépôts à terme.

Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s'élève à (6,5) millions d'euros en 2025, contre (3,5) millions d'euros un an plus tôt. Cette variation reflète principalement un remboursement anticipé du prêt BEI pour 3,0 millions d'euros en janvier 2025.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 17,6 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 16,7 millions d'euros un an plus tôt. En incluant les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants, la trésorerie totale s'élève respectivement à 22,7 millions et 64,2 millions d’euros aux 31 décembre 2025 et 2024, respectivement.

Horizon de trésorerie et financement

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élèvent à 17,0 millions d’euros au 31 mars 2026, contre 22,7 millions d’euros au 31 décembre 2025.

Sur la base des hypothèses actuelles et des ressources financières disponibles, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses activités jusqu’au début du 4ème trimestre 2026, comme annoncé précédemment. Cet horizon de trésorerie n’inclut aucun éventuel exercice de bons de souscription d’actions émis au bénéfice de Vester Finance, dans la mesure où ce contrat a pris fin en avril 2026, ni n’intègre d’élément relatif à un potentiel paiement d’étape à venir dans le cadre des partenariats en cours.

Afin d’étendre son horizon de trésorerie au-delà du début du 4ème trimestre 2026, la Société continue d’évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l’un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s’ajouter de potentiels paiements d’étape issus des partenariats en cours.

Bien que la Société soit confiante dans sa capacité à atteindre ses objectifs de financement à court terme, rien ne garantit qu'elle sera en mesure d'obtenir le financement nécessaire pour répondre à ses besoins ou d'obtenir des fonds dans des conditions attractives pour financer l'ensemble de ses activités sur un horizon de 12 mois.

Dans l'attente de la potentielle réalisation des opérations susvisées, la Société a reporté la publication de ses comptes consolidés audités et de son Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice 2025 au 28 mai 2026 au plus tard. La certification des comptes consolidés 2025 par les commissaires aux comptes de la Société interviendra avant le dépôt du Document d'Enregistrement Universel auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), au plus tard le 28 mai 2026. A défaut de réalisation d'opérations de financement suffisantes dans ces délais, les commissaires aux comptes devront inclure une incertitude matérielle sur la continuité d'exploitation dans leur rapport de certification.





À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basée à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Cliquez et suivez-nous sur Linkedln .

Contacts

OSE Immunotherapeutics: investors@ose-immuno.com

FP2COM (Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

LifeSci Advisors (Investisseurs): Guillaume van Renterghem: gvanrenterghem@lifesciadvisors.com I +41 76 735 01 31

Avertissement

Les résultats financiers consolidés non audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 inclus dans ce communiqué de presse ont été approuvés par le Conseil d'administration de la Société le 29 avril 2026, et restent sujets à tout ajustement et à tout développement pouvant survenir d’ici à la certification de ces résultats financiers. Les auditeurs indépendants de la Société n’ont pas encore audité ni exprimé aucune opinion ou toute autre forme d’assurance sur ces résultats financiers consolidés non audités, en particulier OSE Immunotherapeutics n’a pas encore obtenu l’assurance de ses auditeurs que les états financiers seront certifiés sans réserve. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes de la Société sont en cours.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.







1 Communiqués publiés les 9 décembre 2025 , 29 janvier 2026 et 2 mars 2026 .





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