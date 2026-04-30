Nicox annonce ses résultats financiers 2025 et fait un point sur son activité

Chiffre d’affaires de 16,8 millions d’euros (7,9 millions d’euros en 2024)

Perte nette significativement réduite à 2,4 millions d’euros (22,4 millions d’euros en 2024)

Soumission de la demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) pour NCX 470 aux États-Unis toujours prévue pour l’été 2026, associée à un paiement d’étape

Les paiements d’étapes réglementaires devraient permettre d’étendre l’horizon de trésorerie au-delà de 2027



30 avril 2026 – publication 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’année 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration du 29 avril 2026 et fait un point sur les étapes clés à venir.



« L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour Nicox, » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Nous avons considérablement renforcé notre situation financière, réduit notre perte nette et éliminé notre dette assortie de sûretés, supprimant ainsi un certain nombre d’engagements à long terme pour la Société. Nos priorités pour 2026 sont claires : le support aux dépôts des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine aux côtés de nos partenaires. Ces dépôts devraient permettre de faciliter la création de nouvelles sources de revenus à long terme pour la Société. Parallèlement, nous poursuivons les recherches d’opportunités stratégiques visant à maximiser notre valorisation. »



Prochaines étapes clés



Dépôt de NDA pour NCX 470 aux États-Unis : prévu pour l’été 2026.

prévu pour l’été 2026. Dépôt de NDA pour NCX 470 en Chine : prévu peu de temps après le dépôt aux États-Unis.

prévu peu de temps après le dépôt aux États-Unis. Programme clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon : initié à l’été 2025.



Résultats financiers de l’année 2025 pour Nicox SA







Les états financiers pour 2025 sont présentés en annexe de ce communiqué de presse.







Le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2025 s’est élevé à 16,8 millions d’euros contre 7,9 millions d’euros en 2024 et est principalement composé de paiements d’étape reçus de Kowa relatifs aux accords de licence pour NCX 470 en dehors de la Chine et de l’Asie du Sud-Est. Le chiffre d’affaires de 2025 inclut également 1,2 million d’euros de facturations intragroupe, contre 0,2 million d’euros pour 2024.







En 2024, le chiffre d’affaires incluait des redevances de VYZULTA pour 3,0 millions d’euros reconnues jusqu’au 30 juin 2024 préalablement à la cession de ce flux au fonds Soleus Capital ; un paiement initial de 3,0 millions d’euros de Kowa pour les droits japonais de NCX 470 et un montant non décaissé de 1,5 million d’euros précédemment comptabilisé en produits constatés d’avance.







Les charges d’exploitation de l’année 2025 s’élèvent à 14,3 millions d’euros contre 18,7 millions d’euros pour l’année 2024, reflétant l’achèvement du second essai pivot de Phase 3 (Denali) sur NCX 470, les premiers résultats ayant été annoncés en août 2025.







Il n’y a pas eu de produits exceptionnels en 2025 contre 13,7 millions d’euros enregistrés en 2024 suite à la cession des futurs paiements d’étapes et des redevances de VYZULTA à Soleus Capital.







Nicox a enregistré une perte nette de 2,4 millions d’euros en 2025, contre 22,4 millions d’euros en 2024, reflétant une amélioration significative portée par une hausse des revenus, principalement liée aux paiements d’étape, ainsi que par une baisse des dépenses opérationnelles consécutives à l’achèvement de l’essai de Phase 3 Denali sur NCX 470.







Au 31 décembre 2025, Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 4,1 millions d’euros contre 10,5 millions d’euros au 31 décembre 2024. En incluant les paiements d’étapes réglementaires attendus pour NCX 470 et en retenant l’hypothèse d’une période de revue standard de 12 mois après le dépôt de NDA, la Société estime être financée au-delà de 2027. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation de ses ressources pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.







La Société poursuit par ailleurs des discussions de développement et continue d’évaluer plusieurs opportunités de croissance stratégique, incluant des collaborations ou des regroupements d’entreprises.







Les produits potentiels provenant des bons de souscription d’action existants ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’horizon de trésorerie mentionné ci-dessus. Les détails concernant les BSA issus du financement de juin 2024 sont disponibles dans la section Questions-Réponses de notre site internet www.nicox.com.











Événements post-clôture







Le solde du financement annoncé dans le communiqué de presse du 05 janvier 2026, soit 1,0 million d’euros, vient d’être libéré. Comme cela avait été envisagé, la Société a décidé, avec l’accord des titulaires, de transformer les obligations simples mises en place en janvier 2026 en obligations convertibles (OC) de même nature et mêmes caractéristiques que les OC émises en janvier 2026 et auxquelles elles ont été assimilées1. Les obligations simples ont été converties en OC suite à la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 avril 2026.



