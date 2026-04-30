|Communiqué de presse
|Nicox annonce ses résultats financiers 2025 et fait un point sur son activité
|
30 avril 2026 – publication 7h30
Sophia Antipolis, France
Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour l’année 2025, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration du 29 avril 2026 et fait un point sur les étapes clés à venir.
« L’année 2025 a marqué un tournant décisif pour Nicox, » a déclaré Gavin Spencer, Directeur Général de Nicox. « Nous avons considérablement renforcé notre situation financière, réduit notre perte nette et éliminé notre dette assortie de sûretés, supprimant ainsi un certain nombre d’engagements à long terme pour la Société. Nos priorités pour 2026 sont claires : le support aux dépôts des demandes d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 aux États-Unis et en Chine aux côtés de nos partenaires. Ces dépôts devraient permettre de faciliter la création de nouvelles sources de revenus à long terme pour la Société. Parallèlement, nous poursuivons les recherches d’opportunités stratégiques visant à maximiser notre valorisation. »
Prochaines étapes clés
Résultats financiers de l’année 2025 pour Nicox SA
Les états financiers pour 2025 sont présentés en annexe de ce communiqué de presse.
Le chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année 2025 s’est élevé à 16,8 millions d’euros contre 7,9 millions d’euros en 2024 et est principalement composé de paiements d’étape reçus de Kowa relatifs aux accords de licence pour NCX 470 en dehors de la Chine et de l’Asie du Sud-Est. Le chiffre d’affaires de 2025 inclut également 1,2 million d’euros de facturations intragroupe, contre 0,2 million d’euros pour 2024.
En 2024, le chiffre d’affaires incluait des redevances de VYZULTA pour 3,0 millions d’euros reconnues jusqu’au 30 juin 2024 préalablement à la cession de ce flux au fonds Soleus Capital ; un paiement initial de 3,0 millions d’euros de Kowa pour les droits japonais de NCX 470 et un montant non décaissé de 1,5 million d’euros précédemment comptabilisé en produits constatés d’avance.
Les charges d’exploitation de l’année 2025 s’élèvent à 14,3 millions d’euros contre 18,7 millions d’euros pour l’année 2024, reflétant l’achèvement du second essai pivot de Phase 3 (Denali) sur NCX 470, les premiers résultats ayant été annoncés en août 2025.
Il n’y a pas eu de produits exceptionnels en 2025 contre 13,7 millions d’euros enregistrés en 2024 suite à la cession des futurs paiements d’étapes et des redevances de VYZULTA à Soleus Capital.
Nicox a enregistré une perte nette de 2,4 millions d’euros en 2025, contre 22,4 millions d’euros en 2024, reflétant une amélioration significative portée par une hausse des revenus, principalement liée aux paiements d’étape, ainsi que par une baisse des dépenses opérationnelles consécutives à l’achèvement de l’essai de Phase 3 Denali sur NCX 470.
Au 31 décembre 2025, Nicox disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 4,1 millions d’euros contre 10,5 millions d’euros au 31 décembre 2024. En incluant les paiements d’étapes réglementaires attendus pour NCX 470 et en retenant l’hypothèse d’une période de revue standard de 12 mois après le dépôt de NDA, la Société estime être financée au-delà de 2027. La Société reste engagée dans le contrôle des coûts et l’optimisation de l’allocation de ses ressources pour mener à bien ses objectifs stratégiques. Si l’une des hypothèses concernant les revenus ou coûts estimés venait à changer, cela pourrait impacter l’horizon de trésorerie de la Société.
La Société poursuit par ailleurs des discussions de développement et continue d’évaluer plusieurs opportunités de croissance stratégique, incluant des collaborations ou des regroupements d’entreprises.
Les produits potentiels provenant des bons de souscription d’action existants ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’horizon de trésorerie mentionné ci-dessus. Les détails concernant les BSA issus du financement de juin 2024 sont disponibles dans la section Questions-Réponses de notre site internet www.nicox.com.
Événements post-clôture
Le solde du financement annoncé dans le communiqué de presse du 05 janvier 2026, soit 1,0 million d’euros, vient d’être libéré. Comme cela avait été envisagé, la Société a décidé, avec l’accord des titulaires, de transformer les obligations simples mises en place en janvier 2026 en obligations convertibles (OC) de même nature et mêmes caractéristiques que les OC émises en janvier 2026 et auxquelles elles ont été assimilées1. Les obligations simples ont été converties en OC suite à la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 29 avril 2026.
|À propos de Nicox
|Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en phase de développement avancée de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grenod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, coréen et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un inhibiteur de la phosphodiestérase-5 donneur d’oxyde nitrique (NO), avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux États-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les États-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois, et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.
Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX).
Pour plus d’informations www.nicox.com
|Couverture par les analystes
H.C. Wainwright & Co Yi Chen New York, Etats-Unis
|Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s’affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.
|Contacts
|Nicox
Gavin Spencer
Chief Executive Officer
+33 (0)4 97 24 53 00
communications@nicox.com
|Avertissement
|Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.
Les facteurs de risque susceptibles d’avoir des répercussions significatives sur l’activité de Nicox sont exposés à la section 3 du « Rapport Annuel 2025 » qui est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com).
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.
|Nicox S.A.
Sundesk Sophia Antipolis, Bâtiment C, Emerald Square, Rue Evariste Galois, 06410 Biot, France
T +33 (0)4 97 24 53 00
Compte de résultat
|(en milliers d'euros)
|31-déc-25
|31-déc-24
|Montant net du chiffre d'affaires
|16 771
|7 859
|Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
|2 000
|444
|Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
|1
|-
|Autres produits
|176
|574
|PRODUITS D'EXPLOITATION
|18 948
|8 877
|Autres achats et charges externes
|(10 233)
|(14 552)
|Impôts, taxes et versements assimilés
|(44)
|(72)
|Salaires
|(1 220)
|(2 092)
|Cotisations sociales
|(580)
|(651)
|Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations
|(10)
|(17)
|Dotations aux provisions
|(44)
|(12)
|Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées
|(2 003)
|-
|Autres charges
|(188)
|(1 335)
|CHARGES D'EXPLOITATION
|(14 322)
|(18 731)
|BENEFICE / (PERTE) D'EXPLOITATION
|4 626
|(9 854)
|Produits de participation
|-
|3 050
|Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
|240
|244
|Autres intérêts et produits assimilés
|506
|601
|Reprises sur dépréciations et provisions
|16 152
|13
|Différences positives de change
|47
|371
|PRODUITS FINANCIERS
|16 945
|4 279
|Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
|(20 363)
|(27 776)
|Intérêts et charges assimilées
|(2 950)
|(1 557)
|Différences négatives de change
|(671)
|(45)
|CHARGES FINANCIERES
|(23 984)
|(29 378)
|BENEFICE / (PERTE) FINANCIERE
|(7 039)
|(25 099)
|RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
|(2 413)
|(34 952)
|Produits exceptionnels sur opérations de gestion
|-
|13 743
|Produits exceptionnels sur opération en capital
|-
|3
|PRODUITS EXCEPTIONNELS
|-
|13 746
|Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
|-
|(2)
|Charges exceptionnelles sur opérations en capital
|-
|(922)
|CHARGES EXCEPTIONNELLES
|-
|(924)
|BENEFICE / (PERTE) EXCEPTIONNELLE
|-
|12 822
|Crédit impôt recherche
|-
|(259)
|BENEFICE / (PERTE) NETTE
|(2 413)
|(22 390)
Bilan
|(en milliers d'euros)
|31-déc-25
|31-déc-24
|ACTIF
|Immobilisations incorporelles
|6
|13
|Immobilisations corporelles
|5
|11
|Immobilisations financières
|139
|725
|TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
|150
|749
|Créances clients et comptes rattachés
|936
|1 643
|Autres créances
|2 268
|9 349
|Charges constatées d'avance
|1 280
|1 515
|Disponibilités
|4 147
|10 542
|TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT
|8 631
|23 049
|Ecarts de conversion actif
|1 592
|13
|Prime de remboursement des obligations
|-
|610
|TOTAL DES COMPTES DE REGULARISATION
|1 592
|623
|TOTAL DE L'ACTIF
|10 373
|24 421
|PASSIF
|Capital social
|884
|692
|Primes d'émission
|538 377
|533 549
|Report à nouveau
|(530 828)
|(508 438)
|Résultat de l’exercice
|(2 413)
|(22 390)
|TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
|6 020
|3 413
|Provisions pour risques
|1 591
|13
|Provisions pour charges
|312
|268
|PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
|1 903
|281
|Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
|337
|15 064
|Emprunts et dettes financières divers
|67
|82
|Dettes fournisseurs et comptes rattachés
|675
|1 651
|Dettes fiscales et sociales
|751
|603
|Produits constatés d'avance
|617
|735
|TOTAL DES DETTES
|2 447
|18 135
|Écart de conversion passif
|3
|2 592
|TOTAL DU PASSIF
|10 373
|24 421
1 A titre indicatif, si toutes les obligations convertibles annoncées ce jour étaient converties sur la base du cours de l’action Nicox à la clôture du 29 avril 2026 et sur la base du nombre d’actions composant le capital au 29 avril 2026, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Nicox avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,97% du capital sur une base non diluée et à 0,74% du capital sur une base diluée (compte-tenu des instruments dilutifs existants).
Pièce jointe