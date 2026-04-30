RÉSULTATS FINANCIERS DE TECHNIP ENERGIES DU PREMIER TRIMESTRE 2026

Piloter le court terme ; renforcer les fondamentaux de long terme

Forte dynamique commerciale : les prises de commandes du premier trimestre 2026 de plus de 6 milliards d’euros portent le carnet de commandes à plus de 20 milliards d’euros

Performance résiliente du trimestre : un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros et un EBITDA de 149 millions d'euros

Flux de trésorerie disponible, hors variation du besoin en fonds de roulement et des provisions, de 132 millions d’euros, soit un taux de conversion d’EBITDA de 89 %

Impact des événements au Moyen-Orient – prévisions financières conditionnelles pour 2026 par segment ajustées :

Livraison de projet : chiffre d’affaires de 5,7 à 6,3 milliards d’euros (6,3 à 6,7 milliards d’euros auparavant) ; marge d’EBITDA de 6,5 % à 7,5 % (~8% auparavant)

; marge d’EBITDA de 6,5 % à 7,5 % Technologie, produits et services : chiffre d’affaires de 1,9 à 2,2 milliards d’euros (2,0 à 2,2 milliards d’euros auparavant) ; marge d’EBITDA d’environ 14,5 % (inchangée)

; marge d’EBITDA d’environ 14,5 % Capacité démontrée à gérer des périodes d’incertitudes à court terme ; des fondamentaux solides qui soutiennent les perspectives de croissance à long terme

Paris, le jeudi 30 avril 2026 – Technip Energies (la « Société »), une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan dans les infrastructures énergétiques et de décarbonation, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre 2026.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a commenté :

« Notre performance au premier trimestre illustre notre résilience face à d'importantes perturbations opérationnelles liées au conflit au Moyen-Orient. Malgré ces défis, et grâce à l'adaptabilité et à l’engagement de nos équipes, Technip Energies (T.EN) a généré un chiffre d’affaires et un EBITDA solides, et dégagé de robustes flux de trésorerie disponibles. »

« Nous avons réalisé une performance commerciale remarquable au premier trimestre, avec plus de 6 milliards d'euros de prises de commandes, dépassant le total enregistré pour l’ensemble de l’année 2025. Ces succès confirment notre position de leader dans le GNL et les carburants d'aviation durables, tout en augmentant de manière significative notre carnet de commandes à un nouveau sommet de plus de 20 milliards d'euros. Cela confère à Technip Energies une excellente visibilité pour les années à venir et renforce nos perspectives de croissance à moyen terme. »

« Nous tenons à exprimer notre solidarité avec l’ensemble des personnes affectées par le conflit au Moyen-Orient. Dès le début, nous avons déployé un dispositif complet de gestion de crise afin d’assurer la protection de nos collaborateurs et de préserver nos positions contractuelles. Certains de nos chantiers ont connu des arrêts temporaires, suivis de reprises progressives avec des protocoles de sécurité renforcés, en constante coordination avec les autorités et nos clients. Actuellement, nos sites sont proches d’une pleine mobilisation. »

« Alors que la situation au Moyen-Orient reste incertaine, nous identifions deux impacts principaux sur notre activité. Premièrement, en termes d’exécution, les progrès ont été affectés par les perturbations sur site et les difficultés logistiques, décalant une partie du chiffre d’affaires à des périodes ultérieures. Deuxièmement, des coûts supplémentaires ont été engagés afin de garantir la sécurité des équipes et la continuité des activités. Si nous anticipions un recouvrement de ces coûts grâce à des protections contractuelles solides, le calendrier exact et l'ampleur de ce recouvrement dépendent de l'évolution du conflit et des résultats des discussions commerciales. Pour ces raisons, et en supposant une normalisation de la situation au Moyen-Orient d'ici la fin du deuxième trimestre, nous estimons qu'environ 500 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires seront reportés au-delà de 2026, tandis que l'impact sur la marge des projets devrait être significativement atténué. »

« Un choc mondial de l'offre d’une telle ampleur souligne la nécessité d’accroître les investissements. Les politiques de souveraineté nationale appellent à des capacités supplémentaires et à une diversification accrue, tant géographique qu’en termes de sources d’énergie. Cela met également en évidence l'importance de la circularité pour garantir la sécurité d'approvisionnement locale. Dans ce contexte, Technip Energies a un rôle crucial à jouer pour renforcer la sécurité énergétique et accélérer la décarbonation. Forte de la mise en oeuvre de notre stratégie, de notre solidité financière et de notre présence mondiale, Technip Energies est particulièrement bien positionnée pour faire face à l'incertitude actuelle et prospérer dans les années à venir. »

Chiffres clés – IFRS ajusté

(En millions €, sauf le RPA et les %) T1 2026 T1 2025 Chiffre d’affaires 1 782,0 1 853,1 EBITDA récurrent 148,8 162,0 Marge d’EBITDA récurrent % 8,3% 8,7% EBIT récurrent 110,0 131,7 Marge d’EBIT récurrent % 6,2% 7,1% Résultat net 84,5 100,9 Résultat dilué par action(1) 0,48 € 0,56 € Prises de commandes 6 049,5 662,7 Carnet de commandes 20 206,7 18 207,0 Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

1 Le résultat dilué par action des trois premiers mois de l'année 2026 et celui des trois premiers mois de l'année 2025 ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 177 694 163 et 180 562 144.

Chiffres clés – IFRS

(En millions €, sauf le RPA) T1 2026 T1 2025 Chiffre d’affaires 1 789,9 1 826,0 Résultat net 84,5 102,6 Résultat dilué par action(1) 0,48 € 0,57 € 1 Le résultat dilué par action des trois premiers mois de l'année 2026 et celui des trois premiers mois de l'année 2025 ont été calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 177 694 163 et 180 562 144.

Prévisions financières conditionnelles par segment de la Société pour l’exercice 2026 – IFRS ajusté

Livraison de projet Technologie, produits et services Chiffre d’affaires 5,7 - 6,3 milliards d’euros



(6,3 - 6,7 milliards d’euros auparavant) 1,9 - 2,2 milliards d’euros



(2,0 - 2,2 milliards d’euros auparavant) Marge d’EBITDA récurrent 6,5 % - 7,5 %



(~8 % auparavant) ~14,5 %



(inchangée) Corporate / non affectable1 50 - 60 millions d’euros Taux d’imposition effectif 26 % - 30 % Investissements dans des modèles d’entreprise adjacents2 < 50 millions d’euros Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

Ces prévisions financières intègrent la performance réalisée depuis le début de l’exercice et reposent sur les hypothèses suivantes : (1) une normalisation de la situation au Moyen‑Orient d’ici la fin du deuxième trimestre 2026, incluant la réouverture complète du détroit d’Ormuz ; et (2) l’absence d’impacts secondaires significatifs affectant les opérations ou les marchés.

1 Les coûts corporate excluent l’impact d’ESOP 2026, l’offre d'actionnariat salarié de la société, annoncée le 13 avril 2026.

2 Les modèles économiques adjacents comprennent le Build Own Operate (BOO) et le co-développement. Depuis le troisième trimestre 2024, les coûts d’investissement sont comptabilisés comme des éléments non récurrents.

Conférence téléphonique

Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats financiers du premier trimestre 2026, le jeudi 30 avril 2026, à 13h00 CET. Numéros de téléphone :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 121 281 8004

États-Unis : +1 718 705 87 96

Code de la conférence : 880901

L’événement sera diffusé simultanément en ligne et accessible à l’adresse suivante : T.EN T1 2026 Webcast

Contacts

Relations investisseurs

Phillip Lindsay

Vice-président, Relations investisseurs

Tél. : +44 20 7585 5051

Email : investor.relations@ten.com



Relations médias

Jason Hyonne

Responsable des relations presse et des médias sociaux

Tél. : +33 1 47 78 22 89

Email : media_@ten.com

À propos de Technip Energies



Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projets, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.



Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.



Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.



Pour plus d'informations : www.ten.com.

Revue opérationnelle et financière

Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes

Les prises de commandes ajustées des trois premiers mois de l'année 2026 s’élèvent à 6 049 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 3,4.

Les prises de commandes ajustées annoncées au cours du premier trimestre 2026 comprennent un contrat majeur1 auprès de QatarEnergy pour le projet de GNL North Field West pour la livraison de deux méga-trains, chacun d'une capacité de 8 MTPA de gaz naturel liquéfié (GNL), un contrat conséquent2 pour le projet de carburant d’aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas, un contrat significatif afin de poursuivre les travaux sur le projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte au Mozambique, une commande conséquente2 pour poursuivre le développement du projet Commonwealth LNG, ainsi que d'autres études, contrats de services et projets de moindre ampleur.

1 Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

2 Un contrat « conséquent » pour Technip Energies représente entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

(En millions €) T1 2026 T1 2025 Prises de commandes ajustées 6 049,5 662,7 Livraison de projet 5 696,6 189,9 Technologie, produits et services 352,8 472,8 Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

Le carnet de commandes ajusté a augmenté de 27 % comparé au 31 décembre 2025, pour atteindre 20,2 milliards d’euros ce qui équivaut à 2,8 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2025.

(En millions €) T1 2026 Exercice 2025 Carnet de commandes ajusté 20 206,7 15 955,4 Livraison de projet 18 724,0 14 436,1 Technologie, produits et services 1 482,7 1 519,2 Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.

Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2026 a été positivement impacté par un effet de change de 119,7 millions d’euros.

Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 mars 2026.

(En millions €) Exercice 2026 (9M) Exercice 2027 Exercices 2028

et ultérieurs Carnet de commandes ajusté 5 406,0 6 414,9 8 385,8 Livraison de projet 4 613,7 5 946,4 8 163,9 Technologie, produits et services 792,2 468,5 221,9

Performance financière de la Société

Compte de résultat ajusté

(En millions €, sauf les %) T1 2026 T1 2025 Variation en % Chiffre d’affaires ajusté 1 782,0 1 853,1 (4)% EBITDA récurrent ajusté 148,8 162,0 (8)% EBIT récurrent ajusté 110,0 131,7 (16)% Éléments non récurrents (14,8) (9,9) N/A EBIT 95,1 121,8 (22)% Produits (charges) financiers, nets 21,3 25,7 (17)% Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 116,4 147,5 (21)% Produit (charge) d'impôt (32,9) (42,5) (23)% Résultat (perte) net 83,5 105,0 (20)% Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 84,5 100,9 (16)% Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,1) 4,1 N/A

Chiffres clés de l’activité commerciale

Livraison de projet – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb) T1 2026 T1 2025 Variation en % Chiffre d’affaires 1 341,1 1 402,7 (4) % EBITDA récurrent 93,8 113,8 (18)% Marge d’EBITDA récurrent % 7,0% 8,1 % (110) pb EBIT récurrent 76,6 101,1 (24)% Marge d’EBIT récurrent % 5,7% 7,2 % (150) pb Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a diminué de 4 % par rapport à l’année précédente, atteignant 1 341,1 millions d’euros. La croissance prévue de l'activité sur les projets de GNL et de décarbonation aux États-Unis et en Europe a été largement compensée par l'évolution des taux de change, notamment le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain, et le conflit au Moyen-Orient où les défis logistiques et les perturbations sur site ont eu un impact sur l’avancement des projets.

L’EBITDA récurrent ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a diminué de 18 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 93,8 millions d’euros, et l’EBIT récurrent ajusté a diminué de 24 % par rapport à l’année précédente, atteignant 76,6 millions d’euros.

La marge d’EBITDA récurrent ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a diminué par rapport à l’année précédente de 110 points de base pour atteindre 7,0 %, et la marge d’EBIT récurrent ajusté a diminué de 150 points de base, atteignant 5,7 %. Les marges plus faibles par rapport à l'année précédente reflètent principalement les coûts supplémentaires engagés pour la sécurité et la continuité des activités. Bien que le recouvrement de ces coûts soit attendu grâce à des protections contractuelles solides, le calendrier exact et l'ampleur de ce recouvrement dépendront de l'évolution du conflit et des résultats des discussions commerciales. En dehors du Moyen-Orient, la performance du portefeuille est conforme aux prévisions.

Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2026

Expansion de QatarEnergy North Field (Qatar)

Les installations sont en service et les hydrocarbures sont introduits dans la première unité de traitement.





QatarEnergy North Field South (Qatar)

Début du montage des tuyauteries sur les supports et des opérations de tirage des câbles électriques.





Marsa LNG (Oman)

2 millions d’heures de travail sans incident avec arrêt de travail sur site.





Ruwais LNG (Émirats arabes unis)

10 millions d’heures de travail sans incident avec arrêt de travail sur site.





Commonwealth LNG (États Unis)

Mobilisation réussie sur site du projet en mars.





Coral Norte (Mozambique)

Lancement réussi de la coque FLNG.





Complexe d’hydrocraquage d’Assiout (Égypte)

Avancement global du projet : >85 %.





bp Net Zero Teesside Power (Royaume-Uni)

Les travaux de pieutage et de coulage des fondations ont été réalisées, marquant le début de l'augmentation des effectifs sur le chantier.





Principaux faits commerciaux et stratégiques du premier trimestre 2026

Technip Energies remporte un contrat majeur auprès de QatarEnergy pour le projet de GNL North Field West

Technip Energies, leader d’une joint-venture (T.ENCCCGAC JV) avec Consolidated Contractors Company (CCC) et Gulf Asia Contracting (GAC), a remporté auprès de QatarEnergy un contrat majeur1 pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) à terre du projet North Field West (NFW). Ce contrat porte sur la livraison de deux méga-trains, chacun d'une capacité de 8 MTPA de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces trains de liquéfaction seront une réplique des deux trains actuellement en construction par Technip Energies et CCC pour le projet North Field South (NFS). À l’instar des projets North Field East (NFE) et North Field South (NFS), le projet NFW permettra de capter et de séquestrer 1,1 MTPA supplémentaires de CO 2 , portant le total à 2,2 Mtpa pour NFS et NFW combinés. Ce projet d’expansion permettra de produire environ 16 Mtpa de GNL et, associé aux projets NFE et NFS, portera la capacité totale d’exportation de GNL du Qatar de 77 MTPA à 142 MTPA. Le Qatar est un pays d’importance stratégique pour Technip Energies, avec une forte présence locale depuis 1986.





1 Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Technip Energies obtient une commande conséquente pour poursuivre le développement du projet Commonwealth LNG en vue de la décision finale d'investissement

Technip Energies obtient une commande conséquente1 de la part de Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour poursuivre le développement de son projet d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 9.5 Mtpa, situé à Cameron Parish, en Louisiane (États-Unis), marquant une étape importante dans l’avancée du projet vers la décision finale d’investissement (FID)2. Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG. Elle permet à Technip Energies de poursuivre les activités essentielles et de maintenir une dynamique de projet soutenue en amont de la FID, dans le prolongement de la précédente grande commande couvrant l’achat des équipements clés du projet Commonwealth LNG. Le projet comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée de Technip Energies SnapLNG by T.ENTM.





1 Un contrat « conséquent » pour Technip Energies représente entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

2 Le montant total du contrat sera comptabilisé dans le carnet de commandes de Technip Energies dès que la décision finale d'investissement (FID) aura été prise par le client.

Technip Energies remporte un contrat conséquent pour le projet de carburant d’aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas

Technip Energies a remporté un contrat conséquent1 auprès de SkyNRG pour le projet DSL-01, une nouvelle unité de production de carburant d’aviation durable (SAF) qui sera développée à Delfzijl, aux Pays-Bas. Le contrat porte sur l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et la mise en service (EPCC) de la première usine de production de carburant d’aviation durable en Europe non intégrée à un complexe existant. Ce contrat fait suite à la réalisation de la phase d’ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) par Technip Energies et marque une étape importante dans la collaboration de long terme avec SkyNRG. Le projet DSL-01 est conçu pour produire 100 000 tonnes de carburant d’aviation durable par an via le procédé HEFA (esters et acides gras hydrotraités) en transformant des matières premières issues de déchets durables, telles que les huiles de cuisson usagées. Le projet intègre une unité avancée de prétraitement des matières premières ainsi qu’une unité de production d’hydrogène sur site, basée sur la technologie propriétaire de reformage du méthane à la vapeur de Technip Energies. Cette configuration vise à améliorer la compétitivité économique et à réduire les émissions sur l’ensemble du cycle de vie de l’usine, permettant une production de carburant d’aviation durable à l’échelle industrielle. Ce contrat constitue le sixième projet de carburant d’aviation durable via le procédé HEFA en Europe pour Technip Energies, renforçant sa position d’acteur clé dans le développement des capacités dans la région.





1 Un contrat « conséquent » pour Technip Energies représente entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce contrat a été enregistré au premier trimestre 2026 dans les segments Livraison de Projet et Technologie, Produits et Services.

Technip Energies remporte un contrat significatif pour le projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte au Mozambique

Technip Energies, en partenariat avec JGC et Samsung Heavy Industries, a remporté un contrat significatif auprès de Mozambique Rovuma Venture (MRV), une coentreprise incluant la participation d’Eni, afin de poursuivre les travaux sur le projet de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) Coral Norte, situé au large des côtes du Mozambique. Ce projet emblématique marque le déploiement de la deuxième installation flottante de gaz naturel liquéfié du pays. Un contrat significatif qui s'ajoute à celui annoncé précédemment pour les travaux préliminaires et confirme la poursuite des activités de Technip Energies dans le cadre du projet de FLNG Coral Norte. Grâce aux travaux préliminaires et à l'adoption du concept de réplication, le projet progresse rapidement et le lancement de la coque a eu lieu le 16 janvier 2026 à Geoje, en Corée du Sud. Coral Norte est conçu comme une réplique améliorée du projet Coral Sul, dont le succès est avéré, s’appuyant sur la même composition du gaz et la même localisation du gisement. En capitalisant sur cette conception éprouvée et en intégrant les retours d’expérience, Coral Norte bénéficiera d’une exécution de projet dé-risquée, d’une efficacité accrue, d’une capacité de production de GNL renforcée, ainsi que de performances optimisées, offrant de plus grandes certitudes et prévisibilité à l’échelle industrielle.





Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb) T1 2026 T1 2025 Variation en % Chiffre d’affaires 440,9 450,4 (2) % EBITDA récurrent 67,6 65,3 4% Marge d’EBITDA récurrent % 15,3% 14,5 % 80 pb EBIT récurrent 46,0 48,0 (4)% Marge d’EBIT récurrent % 10,4% 10,6 % (20) pb Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a diminué de 2 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 440,9 millions d’euros, en raison d'un taux de change défavorable et d'une contribution réduite des licences technologiques et des équipements propriétaires dans les projets des dérivés énergétiques, largement compensée par une forte activité dans l'assemblage de produits propriétaires de captage du carbone, par une première contribution d'AM&C au chiffre d'affaires, et par de forts volumes dans le conseil, les services d'ingénierie et les études.

L’EBITDA récurrent ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a augmenté de 4 % par rapport à l’année précédente, atteignant 67,6 millions d’euros, et l’EBIT récurrent ajusté a diminué de 4 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 46,0 millions d’euros.

La marge d’EBITDA récurrent ajusté des trois premiers mois de l'année 2026 a augmenté de 80 points de base pour atteindre 15,3 %, et la marge d’EBIT récurrent ajusté a diminué de 20 points de base, atteignant 10,4 %. L’expansion de la marge par rapport à l’année précédente a été réalisée malgré une légère contraction du chiffre d’affaires, bénéficiant d’étapes clés de livraison liées aux produits propriétaires, des volumes solides des services de conseil en gestion de projets et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (PMC) et de l'inclusion d'AM&C.

Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2026

Développement du projet Ecoplanta de valorisation de déchets en méthanol (Portugal)

45 % de la revue du modèle 3D effectuée.





Unité d'hydrogène vert dans la raffinerie de Galp (Portugal)

Les électrolyseurs ont été installés.





Unité de biocarburants avancée dans la raffinerie de Galp (Portugal)

1,5 million d'heures de travail effectuées sur le site de Sines.





Extension de la raffinerie Numaligarh (Inde)

Transport multimodal et montage réussis des 16 unités d'équipement hors gabarit.





Principaux faits commerciaux et stratégiques du premier trimestre 2026

Technip Energies investit dans le projet DEZiR de Verso Energy, une usine de carburant de synthèse pour l’aviation (« eSAF ») à Rouen

Technip Energies a signé un accord avec Verso Energy en vue d’acquérir une participation minoritaire dans le projet DEZiR, une usine de carburant de synthèse pour l’aviation (« eSAF ») située à Rouen, en France. Cet investissement témoigne du soutien de Technip Energies à ce projet industriel majeur, également lauréat de France 2030 et de l’Innovation Fund européen. Technip Energies contribuera au projet DEZiR à travers la fourniture de sa solution de captage de carbone Canopy by T.ENTM, une solution reposant sur le système de captage de CO 2 Shell CANSOLV, afin de capter du CO 2 biogénique provenant d’industries voisines et de permettre l’utilisation de ce CO 2 pour la production de eSAF. Rely, la coentreprise de Technip Energies avec John Cockerill dédiée aux solutions Power-to-X, réalise par ailleurs l’ingénierie de base (FEED) du projet. Verso Energy et Rely partagent une ambition commune de standardisation et de réplicabilité, avec l’objectif de faire de DEZiR un modèle pour le déploiement futur d’usines de eSAF en France et à l’international. Verso Energy et Rely, ont signé en novembre 2025 le premier contrat FEED pour un projet d’usine de eSAF à Rouen. A sa mise en service à l’horizon 2030, cette usine produira 80 000 tonnes par an de carburant décarboné pour l’aviation, permettant à la France de renforcer sa souveraineté énergétique tout en participant à l’atteinte des objectifs climatiques français et européens.





Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée auprès de SOGARA pour un complexe de raffinage au Gabon

Technip Energies remporte deux contrats d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) auprès de la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) pour sa raffinerie de Port-Gentil, au Gabon. Le premier contrat porte sur l’ingénierie d’avant-projet détaillée pour le dégoulottage de son unité de raffinerie existante. Le projet concerne les unités de traitement clés et comprend une nouvelle unité d’adoucissement du kérosène ainsi que quatre nouvelles installations de stockage. Technip Energies assurera l’intégration complète des procédés entre les unités existantes et les nouvelles. Le second contrat porte sur l’ingénierie d’avant-projet détaillée pour un nouveau complexe d’hydrocraquage modulaire destiné à augmenter considérablement la capacité de raffinage de SOGARA. Le projet comprend également une nouvelle jetée maritime et une infrastructure de déchargement. Technip Energies mettra à profit son excellence en ingénierie et son savoir-faire en matière d’intégration technologique, notamment sa technologie propriétaire de reformage du méthane à la vapeur (SMR) pour la production d’hydrogène. Les deux projets sont conçus pour répondre aux normes de qualité « Africa 5 », les plus strictes du continent en matière de teneur en soufre des carburants destinés au transport. Cela contribuera ainsi à une réduction significative des émissions de soufre et à une amélioration de la qualité de l’air pour les communautés locales. Ces projets soutiendront également le développement économique du Gabon et l’emploi local.





Technip Energies remporte un contrat pour la fourniture d'une technologie propriétaire de reformeur pour une usine d'hydrogène en Afrique

Technip Energies a remporté un contrat pour la fourniture de sa technologie propriétaire de reformage ainsi que la réalisation des études d’ingénierie détaillée et l’approvisionnement pour le reformeur d’une usine de production d’hydrogène. Après avoir été sélectionné comme fournisseur de licence pour l’ensemble de l’usine d’hydrogène, Technip Energies va désormais réaliser l’ingénierie détaillée et fournir le reformeur, sur la base de sa technologie propriétaire de reformage du méthane à la vapeur (SMR). Le reformeur sera équipé des brûleurs LSV® Ultra Low NOx de Technip Energies, une technologie de combustion éprouvée conçue pour réduire les émissions de NOx tout en garantissant un fonctionnement stable et performant.





Autres principaux faits du premier trimestre 2026

Reju obtient 135 millions d’euros de financement du programme néerlandais NIKI pour un pôle de régénération textile-à-textile à l’échelle industrielle au Chemelot Industrial Park, aux Pays-Bas

Reju, entreprise de régénération textile-à-textile basée en France, s’est vu attribuer 135 millions d’euros de financement dans le cadre du programme néerlandais Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Ce financement soutiendra le site industriel Regeneration Hub prévu par Reju au Chemelot Industrial Park, à Sittard-Geleen, couvrant à la fois la phase d’investissement et les opérations courantes, et constitue une étape déterminante sur la voie de la décision finale d’investissement. Le programme NIKI est le programme phare du gouvernement néerlandais visant à accélérer la décarbonation de l’industrie à grande échelle et la circularité, en soutenant à la fois les objectifs nationaux et ceux de l’Union européenne en matière d’économie circulaire. Le projet de Reju est étroitement aligné sur ces objectifs, en développant un procédé textile-à-textile qui transforme des textiles difficiles à recycler contenant du polyester en intermédiaires circulaires de haute qualité destinés à la production de nouveau polyester. En détournant des fractions textiles résiduelles des mises en décharge et de l’incinération, Reju vise à réduire de manière significative l’impact environnemental des déchets textiles.





Technip Energies annonce la nomination de Jesse Stanley au poste de Présidente Technologies & Produits et la nouvelle composition de son Comité exécutif

Technip Energies a annoncé la nomination de Jesse Stanley, précédemment Présidente des opérations pour les Amériques chez Wood plc depuis 2024, au poste de Présidente de la division Technologies & Produits (T&P) et membre de son Comité exécutif à compter du 16 mars 2026, ainsi que la nouvelle composition de ce Comité. À ce titre, elle sera chargée de piloter la stratégie technologique et produits du Groupe, d’accélérer l’innovation et de renforcer son portefeuille de technologies différenciées et de mener l'ambition stratégique de Technip Energies en matière de croissance commerciale de T&P. Diplômée de l’Université de Cambridge et de la Stanford Graduate School of Business, Jesse Stanley a débuté sa carrière dans le conseil chez Accenture en Allemagne de 2005 à 2007. Elle a rejoint Shell plc en 2007, où elle a occupé diverses fonctions dans les domaines de la logistique, des ventes internationales et du marketing en Europe et en Asie jusqu’en 2016. De 2017 à 2019, elle a exercé les fonctions de conseillère senior en stratégie au sein de la direction Stratégie du Groupe Shell aux Pays-Bas. Elle a ensuite été nommée aux États-Unis directrice générale de la division Unconventionals Commercial de 2019 à 2020, vice-présidente des opérations de pipelines de 2020 à 2021, puis directrice des opérations de Shell Energy Trading pour les Amériques de 2021 à 2024.





Technip Energies annonce la proposition de nomination de John O’Higgins et Luc Rémont au Conseil d’administration

Technip Energies a annoncé que M. Joseph Rinaldi, Président du Conseil d’administration (le « Conseil »), avait informé le Conseil de son intention de prendre sa retraite à l’issue de son mandat actuel, immédiatement après l’Assemblée générale annuelle 2026 (l’« Assemblée Générale 2026 »), et qu’il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat lors de l’Assemblée Générale 2026. Le Conseil a décidé de proposer la nomination de M. John O’Higgins en qualité d’administrateur non-exécutif lors de l’Assemblée Générale 2026 et de le désigner Président du Conseil pour succéder à M. Rinaldi, sous réserve de sa nomination en qualité d’administrateur non-exécutif par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale 2026. Le Conseil a également décidé de proposer la nomination de M. Luc Rémont en qualité d’administrateur non-exécutif, en remplacement de M. Francesco Venturini, qui a également annoncé qu’il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat d’administrateur cette année. M. O’Higgins et M. Rémont ont par ailleurs été nommés censeurs du Conseil d’administration jusqu’à l’Assemblée Générale 2026. Ils assisteront en cette qualité aux réunions du Conseil préalablement à l’Assemblée Générale 2026, afin de favoriser une transition ordonnée et efficace vers leurs fonctions d’administrateurs non-exécutifs.





Corporate et autres éléments - IFRS ajusté

Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 12,7 millions d’euros au cours des trois premiers mois de l'année 2026, conformément à la fourchette prévisionnelle de l’entreprise comprise entre 50 et 60 millions d'euros.

Les charges non récurrentes ont représenté 14,8 millions d’euros. Elles incluent les coûts engagés liés aux investissements dans les modèles d’entreprise adjacents, notamment Reju, ainsi que d’autres initiatives stratégiques et des coûts de restructuration.

Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 21,3 millions d’euros, ont bénéficié des revenus d’intérêts générés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, partiellement compensés par le coût de la dette, les charges de location et les coûts liés aux pensions. La tendance à la baisse par rapport aux produits financiers nets du premier trimestre de l’année 2026 reflète la réduction progressive des taux d'intérêt à l'échelle mondiale.

Le taux d’imposition effectif s’est établi à 28,3 % pour les trois premiers mois de l'année 2026, en ligne avec la fourchette prévisionnelle de l’exercice 2026 comprise entre 26 % et 30 %.

Les charges d’amortissement se sont élevées à 38,8 millions d’euros, dont 20,0 millions d’euros sont liés à la norme IFRS 16.

La trésorerie brute au 31 mars 2026 s’établissait à 4,2 milliards d’euros, par rapport à 3,8 milliards d’euros au 31 décembre 2025. La dette brute s’établissait à 0,9 milliard d’euros au 31 mars 2026, augmentant par rapport au 31 décembre 2025, puisque la Société a progressivement réduit ses émissions de titres de créance à un niveau plus normalisé à la suite de la transaction d'AM&C au quatrième trimestre 2025.

Le flux de trésorerie net a atteint 405,0 millions d’euros au cours des trois premiers mois de l'année 2026. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement et des provisions de 272,9 millions d'euros s’établit à 132,1 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBITDA récurrent ajusté continuellement élevée à 89 % (la conversion d’EBIT récurrent ajusté était à 120 %). Le flux de trésorerie disponible présenté après les dépenses d’investissement nettes est de 4,3 millions d’euros. Le flux de trésorerie d’exploitation a atteint 409,3 millions d’euros.

Informations relatives à la liquidité - IFRS ajusté

Les liquidités totales de 4,9 milliards d’euros au 31 mars 2026 comprennent 4,2 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée (RCF).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2025 déposé le 10 mars 2026 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, qui comprend une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

ANNEXE

ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €)



Livraison de projet Technologie, produits et services Corporate/non affectable Total T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 Chiffre d’affaires ajusté 1 341,1 1 402,7 440,9 450,4 — — 1 782,0 1 853,1 EBITDA récurrent ajusté 93,8 113,8 67,6 65,3 (12,7) (17,0) 148,8 162,0 Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % 7,0 % 8,1 % 15,3 % 14,5 % — % — % 8,3% 8,7% Dotations aux amortissements ajustées (17,2) (12,7) (21,6) (17,3) — (0,4) (38,8) (30,3) EBIT récurrent ajusté 76,6 101,1 46,0 48,0 (12,7) (17,4) 110,0 131,7 Marge d’EBIT récurrent ajusté en % 5,7% 7,2% 10,4% 10,6% —% —% 6,2% 7,1% Résultat non récurrent (5,1) (3,4) (6,5) (4,4) (3,2) (2,1) (14,8) (9,9) EBIT 71,5 97,7 39,5 43,6 (15,9) (19,5) 95,1 121,8 Produits financiers 30,7 35,1 Charges financières (9,4) (9,3) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 116,4 147,5 Produit (charge) d'impôt (32,9) (42,5) Résultat (perte) net 83,5 105,0 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 84,5 100,9 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,1) 4,1

ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €) T1 26

IFRS Ajustements T1 26

Ajusté Chiffre d’affaires 1 789,9 (7,9) 1 782,0 Charges et coûts Coût des ventes (1 600,0) 18,2 (1 581,9) Frais de vente, généraux et administratifs (81,3) (3,6) (84,9) Frais de recherche et développement (13,8) (1,4) (15,2) Dépréciations, frais de restructuration et autres charges (12,4) — (12,4) Coùts d'acuisiton et d'intégration (2,5) — (2,5) Autres produits (charges) opérationnels, nets 10,6 (0,6) 10,0 Résultat opérationnel 90,6 4,7 95,3 Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence 4,9 (5,1) (0,2) Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 95,5 (0,4) 95,1 Produits financiers 29,7 1,0 30,7 Charges financières (9,0) (0,4) (9,4) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 116,2 0,2 116,4 Produit (charge) d'impôt (32,8) (0,1) (32,9) Résultat (perte) net 83,4 0,1 83,5 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 84,5 — 84,5 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,1) — (1,1)

ANNEXE 1.3 : COMPTE DE RÉSULTAT - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Chiffre d’affaires 1 826,0 27,1 1 853,1 Charges et coûts Coût des ventes (1 579,8) (23,7) (1 603,5) Frais de vente, généraux et administratifs (98,5) (0,6) (99,1) Frais de recherche et développement (14,1) — (14,1) Dépréciations, frais de restructuration et autres charges (9,9) — (9,9) Autres produits (charges) opérationnels, nets (2,3) (1,3) (3,6) Résultat opérationnel 121,3 1,6 122,9 Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence 3,9 (5,0) (1,1) Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 125,2 (3,4) 121,8 Produits financiers 33,8 1,3 35,1 Charges financières (9,3) — (9,3) Résultat (perte) avant impôt sur le résultat 149,6 (2,1) 147,5 Produit (charge) d'impôt (42,9) 0,4 (42,5) Résultat (perte) net 106,7 (1,7) 105,0 Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies 102,6 (1,7) 100,9 Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4,1 — 4,1

ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ

(En millions €) T1 26 Exercice 25 Goodwill 2 251,3 2 241,3 Immobilisations incorporelles 187,1 184,6 Immobilisations corporelles 311,6 331,8 Droit d’utilisation 265,6 224,5 Entités mises en équivalence 12,4 12,2 Autres actifs non courants 354,5 345,9 Total de l'actif non courant 3 382,6 3 340,4 Créances commerciales 1 284,1 1 407,1 Actifs contractuels 406,9 384,0 Autres actifs courants 935,6 953,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 172,9 3 843,0 Total de l'actif courant 6 799,6 6 587,7 Total de l'actif 10 182,2 9 928,1 Total des capitaux propres 2 359,0 2 268,9 Dette à long terme, moins la part courante 680,3 681,9 Passif locatif 228,4 197,6 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 87,4 84,9 Autres passifs non courants 96,8 111,7 Total du passif non courant 1 092,9 1 076,1 Dette à court terme 269,7 333,6 Passif locatif 67,6 62,0 Dettes fournisseurs 1 606,6 1 479,9 Passifs sur contrats 3 997,8 3 890,5 Autres passifs courants 788,5 817,1 Total du passif courant 6 730,2 6 583,1 Total du passif 7 823,2 7 659,2 Total des capitaux propres et du passif 10 182,2 9 928,1

ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €) T1 26

IFRS Ajustements T1 26

Ajusté Goodwill 2 251,3 — 2 251,3 Immobilisations incorporelles 186,9 0,2 187,1 Immobilisations corporelles 253,1 58,5 311,6 Droit d’utilisation 261,6 4,0 265,6 Entités mises en équivalence 263,0 (250,6) 12,4 Autres actifs non courants 350,2 4,3 354,5 Total de l'actif non courant 3 566,1 (183,5) 3 382,6 Créances commerciales 1 240,5 43,6 1 284,1 Actifs contractuels 403,0 3,9 406,9 Autres actifs courants 845,8 89,8 935,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 861,3 311,6 4 172,9 Total de l'actif courant 6 350,6 449,0 6 799,6 Total de l'actif 9 916,7 265,5 10 182,2 Total des capitaux propres 2 358,9 0,1 2 359,0 Dette à long terme, moins la part courante 678,4 1,9 680,3 Passif locatif 224,8 3,6 228,4 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 86,4 1,0 87,4 Autres passifs non courants 240,2 (143,4) 96,8 Total du passif non courant 1 229,8 (136,9) 1 092,9 Dette à court terme 240,0 29,7 269,7 Passif locatif 67,1 0,5 67,6 Dettes fournisseurs 1 494,6 112,0 1 606,6 Passifs sur contrats 3 741,7 256,1 3 997,8 Autres passifs courants 784,5 4,0 788,5 Total du passif courant 6 327,9 402,3 6 730,2 Total du passif 7 557,7 265,5 7 823,2 Total des capitaux propres et du passif 9 916,7 265,5 10 182,2

ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Goodwill 2 100,1 — 2 100,1 Immobilisations incorporelles 150,0 — 150,0 Immobilisations corporelles 163,3 1,4 164,7 Droit d’utilisation 213,6 0,4 214,0 Entités mises en équivalence 98,9 (80,2) 18,7 Autres actifs non courants 324,7 (1,0) 323,7 Total de l'actif non courant 3 050,6 (79,4) 2 971,2 Créances commerciales 1 254,6 12,1 1 266,7 Actifs contractuels 524,5 1,1 525,6 Autres actifs courants 752,6 38,5 791,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 869,4 159,4 4 028,8 Total de l'actif courant 6 401,1 211,1 6 612,2 Total de l'actif 9 451,7 131,7 9 583,4 Total des capitaux propres 2 225,6 (1,6) 2 224,0 Dette à long terme, moins la part courante 637,8 4,6 642,4 Passif locatif 191,7 — 191,7 Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante 126,7 1,1 127,8 Autres passifs non courants 242,0 (90,4) 151,6 Total du passif non courant 1 198,2 (84,7) 1 113,5 Dette à court terme 89,8 — 89,8 Passif locatif 65,8 0,3 66,1 Dettes fournisseurs 1 542,6 96,9 1 639,5 Passifs sur contrats 3 465,9 115,5 3 581,4 Autres passifs courants 863,8 5,3 869,1 Total du passif courant 6 027,9 218,0 6 245,9 Total du passif 7 226,1 133,3 7 359,4 Total des capitaux propres et du passif 9 451,7 131,7 9 583,4

ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ

(En millions €) T1 26 T1 25 Résultat (perte) net 83,5 105,0 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions 272,9 (94,4) Éléments sans effet de trésorerie et autres 52,9 93,4 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation 409,3 104,0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (15,9) (19,5) Acquisition d'actifs financiers (2,4) (0,7) Produits des cessions d’actifs 11,6 0,4 Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée (0,8) — Autres — 0,3 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (7,6) (19,5) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie (75,0) (4,2) Rachat d'actions propres (4,5) — Remboursement des passifs locatifs (19,8) (20,3) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (15,2) (17,7) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (114,5) (42,3) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 42,6 (71,4) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 329,9 (29,2) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 3 843,0 4 058,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 4 172,9 4 028,8

ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €) T1 26

IFRS Ajustements T1 26

Ajusté Résultat (perte) net 83,4 0,1 83,5 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions 174,2 98,7 272,9 Éléments sans effet de trésorerie et autres 46,7 6,2 52,9 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation 304,3 105,0 409,3 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (15,5) (0,4) (15,9) Acquisition d'actifs financiers (2,4) — (2,4) Produits des cessions d’actifs 11,6 — 11,6 Produits des cessions de filiales, déduction faite de la trésorerie cédée (0,8) — (0,8) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (7,1) (0,4) (7,6) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie (81,8) 6,8 (75,0) Rachat d'actions propres (4,5) — (4,5) Remboursement des passifs locatifs (19,7) (0,1) (19,8) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (15,2) — (15,2) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (121,2) 6,7 (114,5) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 41,8 0,8 42,6 (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 217,8 112,1 329,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 3 643,5 199,5 3 843,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 3 861,3 311,6 4 172,9

ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2025

(En millions €) T1 25

IFRS Ajustements T1 25

Ajusté Résultat (perte) net 106,7 (1,7) 105,0 Variation du besoin en fonds de roulement et des provisions (48,3) (46,1) (94,4) Éléments sans effet de trésorerie et autres 94,9 (1,5) 93,4 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation 153,3 (49,3) 104,0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (19,5) — (19,5) Acquisition d'actifs financiers (0,7) — (0,7) Produits des cessions d’actifs 0,4 — 0,4 Autres 0,3 — 0,3 Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement (19,5) — (19,5) Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie (4,3) 0,1 (4,2) Remboursement des passifs locatifs (20,2) (0,1) (20,3) Autres (y compris les dividendes versés aux intérêts minoritaires) (17,7) — (17,7) Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement (42,2) (0,1) (42,3) Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (68,9) (2,5) (71,4) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 22,7 (51,9) (29,2) Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période 3 846,7 211,3 4 058,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période 3 869,4 159,4 4 028,8

ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €, sauf les %) T1 26 % du chiffre d’affaires T1 25 % du chiffre d’affaires Chiffre d’affaires ajusté 1 782,0 1 853,1 Coût des ventes (1 581,9) 88,8% (1 603,5) 86,5% Marge brute ajustée 200,1 11,2% 249,7 13,5% EBITDA récurrent ajusté 148,8 8,3% 162,0 8,7% Dotations aux amortissements et dépréciations (38,8) (30,3) EBIT récurrent ajusté 110,0 6,2% 131,7 7,1% Éléments non récurrents (14,8) (9,9) Résultat (perte) ajusté avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 95,1 5,3% 121,8 6,6% Produits (charges) financiers, nets 21,3 25,7 Résultat (perte) ajusté avant impôts 116,4 6,5% 147,5 8,0% Produit (charge) d'impôt (32,9) (42,5) Résultat (perte) net ajusté 83,5 4,7% 105,0 5,7%

ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2026

(En millions €)



Livraison de projet Technologie, produits et services Corporate/non affectable Total T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 T1 26 T1 25 Chiffre d’affaires 1 341,1 1 402,7 440,9 450,4 — — 1 782,0 1 853,1 Résultat (perte) avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat 95,1 121,8 Éléments non récurrents Autres produits/(charges) non récurrents 14,8 9,9 EBIT récurrent ajusté 76,6 101,1 46,0 48,0 (12,7) (17,4) 110,0 131,7 Marge d’EBIT récurrent ajusté en % 5,7% 7,2% 10,4% 10,6% —% —% 6,2% 7,1% Dotations aux amortissements ajustées (17,2) (12,7) (21,6) (17,3) — (0,4) (38,8) (30,3) EBITDA récurrent ajusté 93,8 113,8 67,6 65,3 (12,7) (17,0) 148,8 162,0 Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % 7,0 % 8,1 % 15,3 % 14,5 % — % — % 8,3% 8,7%

ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

(En millions €) T1 26

IFRS Ajustements T1 26

Ajusté Livraison de projet 18 580,1 144,0 18 724,0 Technologie, produits et services 1 474,3 8,4 1 482,7 Total 20 054,4 20 206,7

ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES - RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS

(En millions €) T1 26

IFRS Ajustements T1 26

Ajusté Livraison de projet 5 462,5 234,2 5 696,6 Technologie, produits et services 340,1 12,7 352,8 Total 5 802,6 6 049,5

ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)

Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.

Chaque IAP est défini ci-dessous :

Le chiffre d’affaires ajusté : représente le chiffre d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société du chiffre d’affaires des coentreprises des projets les plus significatifs a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus à 50 %, le chiffre d’affaires de BAPCO Sitra Refinery est inclus à 36 %, le chiffre d’affaires du projet GranMorgu est inclus à 48% et celui du projet Ruwais à 40%. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces projets.

représente le chiffre d’affaires comptabilisé selon les normes IFRS, tel qu’ajusté selon la méthode décrite ci-dessous. Pour les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, la part proportionnelle de la Société du chiffre d’affaires des coentreprises des projets les plus significatifs a été incluse : le chiffre d’affaires d’ENI CORAL FLNG et NFE est inclus à 50 %, le chiffre d’affaires de BAPCO Sitra Refinery est inclus à 36 %, le chiffre d’affaires du projet GranMorgu est inclus à 48% et celui du projet Ruwais à 40%. La Société estime que la présentation de la part proportionnelle du chiffre d’affaires provenant des coentreprises des projets de construction, réalisés dans le cadre de partenariats, permet à la direction et aux investisseurs de mieux évaluer la performance de l’activité principale de la Société d’une période à l’autre, en les aidant à mieux appréhender les activités effectivement réalisées par la Société dans le cadre de ces projets. L’EBIT récurrent ajusté : représente le résultat avant les charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par ligne pour leur part respective les entités de projet de construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses ne relevant pas du cours normal de l’activité, incluant les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges importants et les coûts liés à des initiatives stratégiques ainsi qu’à des investissements dans des modèles d’entreprise adjacents). La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments exclus.

représente le résultat avant les charges financières, nettes, et l’impôt sur le résultat comptabilisé selon les normes IFRS, ajusté pour refléter ligne par ligne pour leur part respective les entités de projet de construction incorporées qui ne sont pas entièrement détenues par Technip Energies (selon la méthode décrite ci-dessus dans la section chiffre d’affaires ajusté) et ajoute ou soustrait, selon le cas, les éléments considérés comme non récurrents de l’EBIT (tels que les dépenses ne relevant pas du cours normal de l’activité, incluant les dépenses de restructuration, les frais découlant de litiges importants et les coûts liés à des initiatives stratégiques ainsi qu’à des investissements dans des modèles d’entreprise adjacents). La Société estime que l’exclusion de ces charges ou produits de ces mesures financières permet aux investisseurs et à la direction d’évaluer les opérations de la Société et les résultats d’exploitation consolidés d’une période à l’autre, et d’identifier les tendances opérationnelles pouvant être masquées aux investisseurs et à la direction par les éléments exclus. L’EBITDA récurrent ajusté : correspond à l’EBIT récurrent ajusté, tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges d’amortissement.

correspond à l’EBIT récurrent ajusté, tel que décrit ci-dessus, après déduction des charges d’amortissement. La trésorerie (dette) nette ajustée : reflète la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa structure du capital.

reflète la trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets de dette (y compris la dette à court terme), tels qu’ajustés selon la méthode décrite dans la section chiffre d’affaires ajusté. La direction utilise cet IAP pour évaluer la structure du capital et l’effet de levier financier de la Société. La Société estime que la Trésorerie (dette) nette ajustée est une mesure financière importante qui peut permettre aux investisseurs de mieux appréhender la situation financière de la Société et reconnaître les tendances sous-jacentes dans sa structure du capital. Le carnet de commandes ajusté : Le carnet de commandes est calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). le carnet de commandes ajusté inclus le projet GranMorgu à 48% et le projet Ruwais à 40%. La Société estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction dans le cadre de partenariats.

Le carnet de commandes est calculé comme la valeur de ventes estimée des commandes de clients confirmées et non exécutées à la date de clôture. Le carnet de commandes ajusté prend en compte la part proportionnelle de la Société dans le carnet de commandes des sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). le carnet de commandes ajusté inclus le projet GranMorgu à 48% et le projet Ruwais à 40%. La Société estime que le carnet de commandes ajusté permet à la direction et aux investisseurs d’évaluer le niveau des activités futures liées aux activités principales de la Société en incluant sa part proportionnelle dans les ventes prévisionnelles provenant de projets de construction dans le cadre de partenariats. Les prises de commandes ajustées : Les prises de commandes correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la Société.

Les prises de commandes correspondent aux contrats signés qui sont entrés en vigueur pendant la période couverte à la date de clôture. Les prises de commandes ajustées ajoutent la part proportionnelle des commandes signées liées aux sociétés mises en équivalence (ENI Coral FLNG, BAPCO Sitra Refinery et deux sociétés affiliées de la joint-venture NFE). Cette mesure financière est étroitement liée au carnet de commandes ajusté dans l’évaluation du niveau des activités à venir de la Société en présentant sa part proportionnelle des contrats qui sont entrés en vigueur au cours de la période et qui seront exécutés par la Société.





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