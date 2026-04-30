VertiGIS übernimmt 1Spatial und erweitert Produktportfolio sowie globale Reichweite

Die Transaktion im Wert von 87 Millionen britischen Pfund soll die nächste Generation intelligenter, datengestützter Geodaten-Netzwerke vorantreiben

London, Großbritannien, 30. April 2026 – VertiGIS, ein weltweit führender Anbieter von Geodatenlösungen für Versorgungsunternehmen, Behörden und kommerzielle Unternehmen, gab heute den Abschluss der Übernahme von 1Spatial bekannt, einem langjährigen Partner von VertiGIS und globalen Anbieter von moderner Software für das Location Master Data Management (LMDM). VertiGIS wird von der globalen, technologieorientierten Investmentgesellschaft Battery Ventures unterstützt.

Gemeinsam werden VertiGIS und 1Spatial ihren Kunden ein umfassendes Portfolio an Geodaten-Technologien anbieten, das die Datenmanagement-Plattform von 1Spatial mit den branchenorientierten Geschäftsanwendungen von VertiGIS kombiniert. Während sich VertiGIS einen Namen mit der Bereitstellung hochwertiger Workflows auf Anwendungsebene gemacht hat, ergänzt 1Spatial diese durch eine leistungsstarke Ebene für Datenqualität und Automatisierung. Sie unterstützt Kunden dabei, räumliche Daten, auf denen diese Anwendungen basieren, zu bewerten, anzureichern und zu verwalten. Da Unternehmen zunehmend KI-Agenten und große Sprachmodelle in ihren Geodaten-Workflows einsetzen, wird die Qualität der zugrunde liegenden Daten entscheidend. Die Rules Engine von 1Spatial kann diese Daten für die Nutzung durch KI aufbereiten.

Die Kombination erweitert zudem die geografische Reichweite von VertiGIS erheblich, insbesondere in neue Märkte wie Großbritannien, Frankreich und die Benelux-Region, und stärkt gleichzeitig die bestehende Präsenz in Nordamerika und Australien. Kunden profitieren von einem erweiterten Produktportfolio, das die etablierte 1Integrate-Rules-Engine von 1Spatial und die innovative 1Streetworks-Lösung umfasst, die Kommunen bei der effizienten Verwaltung von Infrastrukturbauprojekten unterstützen. Ergänzt wird es durch eine breite Palette vertikal ausgerichteter Lösungen für Wasserversorger, Telekommunikationsunternehmen, Verkehrsbehörden und andere infrastrukturorientierte Organisationen.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion – die einen Wert von 87,10 Millionen GBP hat und erstmals im Dezember 2025 angekündigt wurde – erhalten die Aktionäre von 1Spatial 73 Pence in bar für jede von ihnen gehaltene Aktie. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 56,99 % gegenüber dem Schlusskurs von 46,50 Pence pro 1Spatial-Aktie am 11. Dezember 2025, dem letzten Geschäftstag vor der möglichen Angebotsankündigung.

„Hochwertige, vertrauenswürdige Daten sind die Grundlage jedes modernen Geodatensystems und entscheidend für die autonome und vorausschauende Zukunft, die wir gestalten“, sagte Andy Berry, CEO von VertiGIS. „Das Fachwissen und die Technologie von 1Spatial ergänzen unser Portfolio und stärken unsere Fähigkeit, Kunden bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Wir freuen uns sehr, das 1Spatial-Team bei VertiGIS willkommen zu heißen.“



Kunden von 1Spatial profitieren weiterhin von kontinuierlichen Dienstleistungen, einem ununterbrochenen Zugang zu aktuellen Produkten und Supportkanälen sowie einem erweiterten Spektrum marktführender Geodatenlösungen von VertiGIS

Erweiterung der Datenmanagement- und Automatisierungsfähigkeiten von VertiGIS

Die Lösungen von 1Spatial werden von nationalen und regionalen Behörden, Versorgungsunternehmen, Telekommunikationsanbietern, Verkehrsbetrieben und Infrastrukturbetreibern genutzt – Branchen, in denen VertiGIS bereits stark vertreten ist und weiterwächst. Die direkte Integration der Technologie von 1Spatial in das VertiGIS Portfolio wird die Strategie von VertiGIS beschleunigen, durchgängige Geodatenlösungen anzubieten – von der Datenerstellung und -validierung bis hin zu Analysen, Betrieb und Umsetzung vor Ort.

1Spatial ist für seine patentierte, automatisierte Rules Engine bekannt, die Organisationen ermöglicht, große georäumliche und standortbezogene Datenbestände mit hoher Genauigkeit und Konsistenz zu verwalten, zu validieren und zu optimieren. Die LMDM-Plattform bietet:

Automatisierte Datenvalidierung und -korrektur

Komplexe, regelbasierte Datenverwaltung

Systemübergreifende Datensynchronisation

Verarbeitung großer Datenmengen für Datensätze auf nationaler Ebene

Tools, die sicherstellen, dass Geodaten, Anlagen- und Betriebsdaten vollständig, aktuell und vertrauenswürdig bleiben





Diese hohe Datengenauigkeit ist grundlegend für die Bereitstellung KI-gestützter Erkenntnisse und unterstützt die Zuverlässigkeit und Effektivität von Modellen zur vorausschauenden Instandhaltung sowie von fortschrittlichen Analysen.

Die Übernahme stärkt die Fähigkeit von VertiGIS, Datenintegrität auf Unternehmensniveau zu gewährleisten, sodass Kunden einen höheren Mehrwert aus ihren GIS-Investitionen ziehen können. Für die Kunden von 1Spatial bietet die Transaktion Zugang zur globalen Produktpalette von VertiGIS, zum internationalen Support-Netzwerk sowie zu branchenspezifischen Innovationen und der Roadmap.

Eine sich wandelnde Branche: VertiGIS Neo als Vorreiter der nächsten Innovationswelle

Diese Übernahme stärkt die Position von VertiGIS in einem entscheidenden Moment für die Geodatenbranche, da der gesamte adressierbare Markt voraussichtlich von 700 Mio. US-Dollar im Jahr 2025 auf 1,3 Mrd. US-Dollar bis 2030 wachsen wird. Während sich der Markt in Richtung fortschrittlicher SaaS-Einführung und Modernisierung der Infrastruktur bewegt, ist VertiGIS mit seiner VertiGIS Neo Technologiephilosophie wegweisend. Im Zentrum dieser Strategie steht eine einheitliche, cloud-native Grundlage, die Silos aufbricht und durch nahtlose Integrationen kontinuierliche Innovation ermöglicht. Durch die Kombination dieser konsistenten Architektur mit domänenspezifischen Funktionen adressiert VertiGIS die spezifischen Arbeitsabläufe von Versorgungsunternehmen, Behörden und Telekommunikationsanbietern und verankert tiefgehendes Branchenwissen direkt in seinen Lösungen.

Die VertiGIS Neo Lösungen führen Organisationen von der Erkenntnis zur Wirkung und verwandeln Potenzial in Leistung. Über die reine Datenvisualisierung hinaus bieten sie KI-gestützte Erkenntnisse für prädiktive Analysen und automatisierte Entscheidungsprozesse. Ergänzt wird dies durch mobile First Field Solutions für alle Endgeräte, die Außendienstteams jederzeit und überall direkten Zugriff auf Daten und Workflows ermöglichen.

„GIS hat sich zu einer strategischen Plattform entwickelt, die einen echten operativen und finanziellen Mehrwert schafft“, so Berry abschließend. „Wir sehen die Trends, die die Branche prägen, und sind bereit, Organisationen auf die nächste Phase der Modernisierung vorzubereiten.“

Diese Pressemitteilung wurde ursprünglich auf Englisch veröffentlicht. Diese Übersetzung dient lediglich der besseren Verständlichkeit.

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Über VertiGIS

VertiGIS erschließt das Potenzial von Standortdaten, um Unternehmen dabei zu helfen, intelligenter zu arbeiten. Seine innovativen Geodatenlösungen verbinden komplexe Standortdaten mit realen betrieblichen Arbeitsabläufen für Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikationsanbieter sowie Teams aus Handel und Industrie. Dies ermöglicht es ihnen, Anlagen präzise zu verwalten, die Effizienz zu steigern und überragende Ergebnisse zu erzielen. Die Neo-Technologievision von VertiGIS treibt diese Transformation voran. Cloud-basierte, branchenorientierte und KI-gestützte Tools werden mit einem Anwendungsportfolio kombiniert, das VertiGIS Studio, VertiGIS Networks, VertiGIS FM, VertiGIS LM und VertiGIS ConnectMaster umfasst. Diese Lösungen erweitern und verbessern die ArcGIS®-Plattform von Esri und passen sich sowohl den Anforderungen kleiner Teams als auch denen von Unternehmensimplementierungen an. Weltweit vertrauen mehr als 5.000 Organisationen auf VertiGIS, um Geodaten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Weitere Informationen zu VertiGIS finden Sie unter www.vertigis.com.

Über Battery Ventures

Battery arbeitet mit herausragenden Gründern und Managementteams zusammen, die wegweisende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur/KI sowie Industrietechnologie und Life-Science-Tools aufbauen. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Firmen in allen Phasen, von der Gründungs- und Frühphase bis hin zu Wachstum und Buyout, und investiert weltweit von seinen Niederlassungen in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @BatteryVentures, besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com und finden Sie hier eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery.

Über 1Spatial

1Spatial ist ein Anbieter von moderner Software und Dienstleistungen für Location Master Data Management. Mithilfe eines patentierten, automatisierten und regelbasierten Ansatzes ermöglicht 1Spatial Unternehmen die Validierung, Bereinigung, Transformation und Verbesserung großer und komplexer Geodatensätze mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Geschwindigkeit. Die Lösungen des Unternehmens werden von Behörden, Versorgungsunternehmen sowie Verkehrs- und Infrastrukturorganisationen in zahlreichen Regionen genutzt.

Kontakt:

Jim Pople

C8 Consulting on behalf of VertiGIS

vertigis@c8consulting.co.uk