VertiGIS fait l’acquisition de 1Spatial pour élargir son offre de produits et sa couverture internationale

Une opération P2P (retrait de la cote) d’un montant de 87 millions de livres sterling permettra à VertiGIS de développer une nouvelle génération de réseaux géospatiaux intelligents basés sur l’analyse des données

Londres 30 avril 2026 - VertiGIS, le leader mondial des solutions géospatiales pour les services collectifs, le secteur public et les entreprises privées, confirme l’acquisition de 1Spatial, un partenaire historique de VertiGIS et fournisseur mondial reconnu de logiciels de gestion des données de référence de localisation (LMDM). VertiGIS bénéficie pour cela du soutien de Battery Ventures, une société d’investissement internationale spécialisée dans la technologie.

Ensemble, VertiGIS et 1Spatial proposeront une offre complète de technologies géospatiales, alliant la plateforme de gestion des données de 1Spatial aux applications métier de VertiGIS. VertiGIS a bâti sa réputation en offrant des workflows à forte valeur ajoutée au niveau des applications, tandis que 1Spatial apporte un niveau supérieur de qualité des données et d’automatisation, afin de donner aux clients les outils permettant d’évaluer, d’enrichir et de gouverner les données spatiales indispensables à ces applications. Étant donné la part croissante des agents d’IA et des grands modèles de langage (LLM) dans les workflows géospatiaux des organisations, la qualité des données est devenue un critère essentiel. Le moteur de règles de 1Spatial a pour vocation de préparer ces données pour la consommation par l’IA.

Cette combinaison élargit également la portée géographique de VertiGIS, notamment sur les nouveaux marchés, tels que le Royaume-Uni, la France et la région Benelux, tout en renforçant sa présence en Amérique du Nord et en Australie. Les clients bénéficieront d’une offre de produits incluant le moteur de règles 1Integrate de 1Spatial et sa solution 1Streetworks novatrice, qui aide les municipalités à mieux gérer les projets de construction d’infrastructure, ainsi qu’une suite plus large de solutions complémentaires, privilégiant les marchés verticaux, tels que les services collectifs d’eau, les télécoms, les régies de transport et autres organisations intervenant sur les infrastructures.

Selon les conditions de l’offre, évaluée à 87,10 millions de livres sterling et annoncée la première fois en décembre 2025, les actionnaires de 1Spatial ont gagné 73 pence par part. Cette offre représentait une prime de 56,99 % par rapport au cours de clôture de 46,50 pence par action 1Spatial au 11 décembre 2025, soit le dernier jour avant l’annonce d’offre possible.

« Des données haute qualité et fiables sont indispensables pour tout système géospatial moderne, et essentielles pour le futur autonome et prédictif que nous bâtissons », explique Andy Berry, CEO de VertiGIS. « L’expertise et la technologie de 1Spatial complètent notre offre et nous permettent de mieux aider nos clients à accélérer leur transformation digitale. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe 1Spatial dans VertiGIS. »

Les clients de 1Spatial peuvent compter sur la continuité du service et un accès ininterrompu aux canaux actuels de produits et d’assistance, ainsi qu’à un accès à l’ensemble des solutions géospatiales avancées de VertiGIS.

Expansion des capacités d’automatisation et de gestion des données de VertiGIS

Les solutions 1Spatial sont utilisées par les réseaux collectifs, nationaux et locaux, les services publics, les télécoms, les régies de transport et les opérateurs d’infrastructure, tous des secteurs où VertiGIS est déjà présente et en développement. L’intégration directe de la technologie 1Spatial dans l’offre de VertiGIS s’inscrit dans la stratégie globale de cette société, qui consiste à offrir des solutions géospatiales de bout-en-bout, de la création et de la validation des données à l’analyse, aux opérations et à l’exécution sur le terrain.

La réputation de 1Spatial est due en grande partie à son moteur de règles automatisé et breveté qui permet aux organisations de gérer, valider et améliorer les données géospatiales à grande échelle avec un degré élevé de précision et de constance. Sa plateforme LMDM présente les avantages suivants :

Validation et correction automatisée des données

Gouvernance basée sur des données permettant de gérer la complexité

Synchronisation des données entre les systèmes

Traitement de gros volumes de données, tels que des jeux de données nationaux

Outils permettant de s’assurer que les données géospatiales, de ressources et opérationnelles restent complètes, pertinentes et fiables





Cette précision élevée des données est primordiale pour obtenir des informations enrichies par l’IA, afin d'assurer la fiabilité et l’efficacité des modèles de maintenance prédictifs et de l’analyse avancée.

Cette acquisition renforce la capacité de VertiGIS à présenter des données haute qualité, afin de permettre aux clients de profiter de toute la valeur de leurs investissements en SIG. Pour les clients de 1Spatial, cette transaction donne accès à l’ensemble de la suite de produits VertiGIS qui inclut un réseau international d’assistance, ainsi que des innovations et une feuille de route.

Un secteur en pleine transformation avec VertiGIS Neo au sommet de la nouvelle vague d’innovations

Cette acquisition renforce la position de VertiGIS à un moment crucial pour le secteur géospatial, avec un marché adressable total qui devrait passer de 700 millions de $ en 2025 à 1,3 milliard en 2030. Alors que le marché évolue vers l'adoption avancée du modèle SaaS et la modernisation des infrastructures, VertiGIS ouvre la voie avec sa philosophie technologique VertiGIS Neo. Cette stratégie a été bâtie autour d’un cœur unifié et cloud-native qui abolit les silos et permet des innovations continues basées sur des intégrations transparentes. En alliant une architecture cohérente à des fonctionnalités ciblées, VertiGIS s’adapte aux workflows spécifiques des réseaux collectifs, des services publics et des fournisseurs de télécommunications en s’appuyant sur son expertise sectorielle.

Les solutions VertiGIS Neo guident les organisations de l’analyse des informations à leur impact et transforment le potentiel en performance. En complément de la visualisation des données, les solutions VertiGIS Neo offrent des informations enrichies par l’IA pour l’analyse prédictive et la prise de décision automatisée. Cela va de pair avec des solutions mobiles de terrain conçues pour tous les dispositifs, afin d’offrir aux équipes de terrain un accès instantané aux données et aux workflows, quel que soit le site d’intervention. « Le SIG est devenu une plateforme stratégique qui produit un véritable impact opérationnel et financier », conclut Andy Berry. « Nous identifions les tendances qui conditionnent l’avenir du secteur concerné et nous aidons les organisations à se préparer à la nouvelle ère de modernisation. »

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À propos de VertiGIS

VertiGIS aide les organisations à maîtriser la puissance des données de localisation Ses solutions géospatiales novatrices connectent des données de localisation abstraites à des workflows opérationnels concrets pour les services collectifs et publics, les fournisseurs de télécommunications, ainsi que les équipes commerciales et techniques. Cela leur permet de gérer les ressources avec précision, de créer des gains d’efficacité et d’obtenir des résultats exceptionnels.

La philosophie technologique Neo de VertiGIS est au cœur de cette transformation. Des outils cloud-first, en phase avec les besoins sectoriels et assistés par IA viennent renforcer une offre applicative incluant VertiGIS Studio, VertiGIS Networks, VertiGIS FM, VertiGIS LM et VertiGIS ConnectMaster. Ces solutions étendent et améliorent la plateforme ArcGIS® d’Esri, afin de l’adapter aussi bien aux besoins des petites équipes, que des déploiements à grande échelle par de grandes entreprises.

Plus de 5 000 organisations dans le monde font confiance à VertiGIS pour transformer les données géospatiales en informations exploitables. Pour en savoir plus sur VertiGIS, consultez la page www.vertigis.com

À propos de Battery Ventures

Battery s’associe à des fondateurs et des équipes de direction exceptionnels qui développent des entreprises novatrices dans des domaines tels que les logiciels et les services, les infrastructures d’entreprise/l’IA, les technologies industrielles et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, cette société soutient des entreprises à tous les stades, allant de l’amorçage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez cette société sur Twitter @BatteryVentures, consultez notre site sur www.battery.com pour trouver la liste complète des entreprises aidées par Battery ici.

À propos de 1Spatial

1Spatial est un fournisseur de services et solutions logicielles spécialisé dans la gestion des données géospatiales. En utilisant une approche basée sur les règles automatisée et brevetée, 1Spatial permet aux organisations de valider, nettoyer, transformer et améliorer de gros volumes de données géospatiales complexes à un degré de précision et une vitesse exceptionnels. Ses solutions sont utilisées par les États et les collectivités, ainsi que les entreprises spécialisées dans les réseaux d’utilité publique et les infrastructures partout dans le monde.

CONTACT :

Jim Pople

C8 Consulting on behalf of VertiGIS

vertigis@c8consulting.co.uk