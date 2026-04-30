Communiqué de presse du premier trimestre 2026

 | Source: AIR FRANCE - KLM AIR FRANCE - KLM

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PREMIER TRIMESTRE 2026

30 avril 2026

Résultat opérationnel à -27m€, en amélioration de 301 m€ sur un an, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et des perturbations opérationnelles
  • Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente, à 7,5 milliards d’euros, porté par le réseau Passage.
  • Recette unitaire à taux de change constant en augmentation de 3,4%, portée par le réseau Passage soutenue par la poursuite de la premiumisation, ainsi qu’en mars par la baisse de l’offre sur l’ensemble de l’industrie liée au conflit au Moyen-Orient, tandis que la capacité du groupe a progressé de 4,0 % ce trimestre.
  • Hausse du prix du carburant depuis le début du conflit au Moyen-Orient ne se reflétant pas encore au premier trimestre en raison d’un décalage de répercussion dans les prix.
  • Hausse limitée du coût unitaire1 à +0,5% en raison d’une hausse des compensations clients , liée aux perturbations météorologiques en janvier et à la montée en gamme, partiellement compensée par une gestion rigoureuse des coûts et des gains de productivité.
  • Résultat opérationnel à -27 millions d’euros, soit une amélioration de 301 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
  • Solide génération de trésorerie : cash flow d’exploitation ajusté récurrent positif à 0,9 milliard d’euros, en hausse de 0,1 milliard d’euros sur un an.
  • Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,5x.
  • Solide niveau de liquidités à fin mars 2026, à 10,6 milliards d’euros.
  • Accélération du renouvellement de la flotte, avec 36% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.

Perspectives 2026 révisées compte tenu des incertitudes géopolitiques actuelles

Pour 2026, le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

  • Une capacité en hausse de +2% à +4% par rapport à 2025. (précédemment +3% à +5%).
  • Une augmentation du coût unitaire¹ entre 0% et +2%, dont +0,5% lié à la premiumisation (inchangé).
  • Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros. (précédemment environ 3 milliards d’euros).
  • Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).
  • Une facture carburant attendue à 9,3 milliards de dollars2 sur l’exercice 2026, soit une hausse de 2,4 milliards de dollars² par rapport à l’exercice 2025, dont 1,1 milliard de dollars2 au deuxième trimestre 2026.

Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :

« Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a délivré une performance solide, avec une forte progression de la recette unitaire, soutenue par un environnement de demande favorable. Dans un contexte géopolitique très volatil, nous avons démontré la résilience et l’agilité de notre réseau, en réallouant avec succès nos capacités afin de répondre au mieux à la demande. Nous avons également, une nouvelle fois, mis en évidence le rôle stratégique de l’aviation en participant aux opérations de rapatriement au début du conflit au Moyen-Orient. Je tiens à remercier nos collaborateurs – en particulier ceux qui ont pris part à ces opérations – pour leur engagement.

Si la hausse des prix du carburant ne se reflète pas encore dans les résultats que nous présentons aujourd’hui, elle pèsera sur les prochains trimestres. Nous avons d’ores et déjà mis en place des mesures visant à soutenir notre performance financière grâce à une gestion rigoureuse des coûts et continuons de suivre la situation de près. Bien que l’environnement demeure incertain, nous restons pleinement engagés dans l’exécution de notre stratégie.»

La baisse de l’offre sur l’ensemble de l’industrie en mars a soutenu la progression du résultat opérationnel, malgré des perturbations liées aux conditions météorologiques en janvier

 Premier Trimestre
 2026variation
Passagers Groupe (milliers)22 302+2,3 %
Capacité Groupe (millions de SKO)78 565+4,0 %
Trafic (millions de PKT)67 801+4,4 %
Taux de remplissage Passage Groupe86,3 %+0,3pt


 Premier Trimestre
 2026variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires (m€)7 479+4,4 %+8,3 %
Résultat opérationnel (m€)-27+301+258
Marge opérationnelle (%)-0,4 %+4,2pt+3,8pt
Résultat net (m€)-252-3 
Recette unitaire Groupe au SKO (cts€)8,38+0,5 %+3,4 %
Coût unitaire Groupe au SKO (cts€)¹8,30 +0,5 %

1) à prix de carburant et change constants et hors ETS

 Premier Trimestre 2026Premier trimestre 2025
Flux de trésorerie d’exploitation libre (m€)7321 009
Flux de trésorerie d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€)884783

*Flux de trésorerie d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus ainsi que le paiement de l’amende Cargo

 31 mars 202631 décembre 2025
Dette Nette (m€)8 0268 392
EBITDA courant sur les 12 derniers mois (m€)5 3905 058
Ratio de dette nette / EBITDA courant1,5x1,7x

Le résultat opérationnel s’est amélioré de 301 m€, porté par la hausse des prix des billets et par un décalage dans la comptabilisation de la facture carburant.

Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a accueilli 22,3 millions de passagers, soit une hausse de 2,3% sur un an. La capacité a augmenté de 4,0% et le trafic de 4,4%, entraînant une légère hausse du taux de remplissage de 86,0% à 86,3%.

La recette unitaire au SKO du Groupe a augmenté de 3,4% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, portée par la montée en gamme et la réduction des capacités du secteur en mars, en raison du conflit au Moyen-Orient. La recette unitaire du réseau passage a progressé de 5,1 %, portée par une évolution positive en février et surtout en mars, compensant pleinement l’impact des épisodes neigeux en janvier. Plus particulièrement, l’Atlantique Nord, l’Amérique centrale et du Sud ainsi que l’Asie ont enregistré de très bonnes performances.

Les recettes unitaires du Cargo ont légèrement reculé (-0,7% à taux de change constant), alors que la base de comparaison était élevée l’an dernier. Les recettes unitaires de Transavia ont diminué de -3,9% du fait de la hausse de la capacité.

Au premier trimestre, le coût unitaire3 a augmenté de 0,5% sur un an, en raison d’une hausse des compensations clients en janvier liée aux perturbations météorologiques (0,5%). Les gains de productivité (-0,9%) ont été intégralement absorbés par la hausse des coûts de main-d’oeuvre (+0,4%), la premiumisation de la cabine (+0,1%) et les charges liées au contrôle aérien (ATC) et redevances aéroportuaires (+0,3%).

Le résultat opérationnel s’est établi à -27 millions d’euros, avec une marge de -0,4%. Cette évolution a été soutenue par une hausse de la recette unitaire de 214 millions d’euros, une baisse du prix du carburant de 86 millions d’euros et une augmentation du coût unitaire de 30 millions d’euros.

Trésorerie

Au premier trimestre 2026, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 732 millions d’euros, principalement porté par une variation positive du besoin en fonds de roulement de près de 1,2 milliard d’euros, grâce aux ventes de billets pour la saison estivale. Cette variation du besoin en fonds de roulement a toutefois été impactée par le paiement de reports de charges hérités de la pandémie, pour un montant de 125 millions d’euros, ainsi que par le paiement en mars d’un litige Cargo à hauteur de 368 millions d’euros. Les dépenses d’investissement nettes se sont élevées à 890 millions d’euros et sont restées stables par rapport au premier trimestre 2025. Le cash-flow d'exploitation libre ajusté récurrent s’est établi à 884 millions d’euros, en hausse de 101 millions d’euros sur un an. Cette évolution s’explique entièrement par l’amélioration du besoin en fonds de roulement courant, retraité des éléments exceptionnels.

La dette nette s’est réduite à 8,0 milliards d’euros, en baisse de 366 millions d’euros. Cette diminution s’explique principalement par le cash-flow d’exploitation libre positif.

Le levier d’endettement s’est établi à 1,5x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir ce ratio entre 1,5x et 2,0x, et en baisse par rapport au 31 mars 2025.

À fin mars 2026, les liquidités se sont établies à 10,6 milliards d’euros, à un niveau supérieur à la fourchette cible de 6 à 8 milliards d’euros.

Début janvier 2026, Air France-KLM a émis 650 millions d’euros d’obligations senior non garanties dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). Ces obligations ont une maturité de 5 ans et portent un coupon annuel fixe de 3,875 % (rendement fixé à 4,033%). Le niveau élevé de sursouscription et la qualité de la demande ont permis au Groupe d’obtenir le spread de crédit le plus faible de son histoire et d’augmenter la taille de l’émission de 500 millions d’euros à 650 millions d’euros. Le produit de l’émission sera utilisé à des fins de financement de l’entreprise ainsi que pour rembourser la première tranche des Sustainability Linked Bonds (500 millions d’euros, coupon de 7,25 %) en mai 2026.

En février, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le recours formé contre la décision du Tribunal de l’Union européenne confirmant la décision de la Commission européenne du 17 mars 2017 à l’encontre de 13 opérateurs cargo, dont les compagnies du Groupe Air France, KLM et Martinair, pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien.

Des provisions de 366 millions d’euros avaient été constituées au titre de ces amendes, dont le montant total s’élève à 368 millions d’euros intérêts compris. L’intégralité de ce montant a été payée en mars 2026.

Développement durable

Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.

À travers la mise en œuvre de son Plan de Transition, Air France-KLM entend piloter et réduire efficacement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), afin de rester sur la trajectoire de son objectif de réduction des émissions et d’atténuer les risques liés au climat.

L’objectif à moyen terme du Groupe à horizon 2030 - validé par la SBTi et aligné sur une trajectoire de 1,5 °C - permet de suivre les progrès réalisés dans l’exécution du Plan de Transition d’Air France-KLM.

Renouvellement de la flotte

Le renouvellement de la flotte est un pilier du Plan de Transition du Groupe.

Le Groupe Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération tels que des Airbus A350, B787-10, la famille A320neo, A220, Embraer 195-E2. Ces avions de nouvelle génération consomment jusqu'à 25 % de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l'empreinte sonore jusqu'à 63 % par rapport aux avions de la génération précédente qu'ils remplacent.

À fin mars 2026, les avions de nouvelle génération représentaient 36% de la flotte du Groupe, soit +8 points par rapport à fin mars 2025. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte à horizon 2030.

 31 mars 202631 mars 2025Variation
Avion nouvelle génération436 %28 %+8pts

Carburant d’aviation durable (SAF)

Le groupe Air France-KLM renforce son programme de SAF à travers une nouvelle collaboration avec Chooose, une plateforme numérique qui contribuera à optimiser la gestion, le suivi et le déploiement de l’utilisation des carburants d’aviation durable au sein du Groupe.

Aux côtés du renouvellement de la flotte, les SAF demeurent aujourd’hui l’une des solutions les plus efficaces pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation, permettant de réduire d’au moins 65 % les émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport au carburant fossile. Les SAF utilisés par Air France-KLM répondent à des critères stricts de durabilité : absence de concurrence avec la chaîne alimentaire, absence de contribution à la déforestation et absence d’utilisation d’huile de palme.

Notations ESG

Notation ESG MSCI : AA

L’agence de notation américaine MSCI5 a réévalué la performance d’Air France-KLM en matière de durabilité et lui a attribué la note « AA » (publiée en mars 2026).

MSCI ESG Research attribue des notations ESG à des entreprises cotées en bourse et à quelques entreprises privées allant de AAA (“leader”) à CCC (“en retard”), selon les expositions à des risques ESG spécifiques à un secteur et la capacité à gérer ces risques relativement aux autres entreprises du secteur.

Événements postérieurs à la clôture trimestrielle

TAP Air Portugal

Le 23 avril 2026, à la suite de l’offre non contraignante soumise le 2 avril, le gouvernement portugais a annoncé qu’Air France-KLM avait été sélectionné pour déposer une offre contraignante dans le cadre du processus d’acquisition d’une participation minoritaire dans TAP. Le processus est passé à l’étape suivante, Air France-KLM faisant partie des deux derniers candidats encore en lice.

Grâce à sa position géographique idéale, Lisbonne pourrait devenir le hub unique du Groupe en Europe du Sud, offrant une connectivité étendue, notamment vers les Amériques - y compris le Brésil, un marché clé tant pour TAP que pour Air France-KLM, ainsi que vers l’Afrique.

TAP bénéficierait de son intégration au sein d’une organisation commerciale mondiale, couvrant Air France, KLM et Transavia, ainsi que d’une collaboration étroite avec les partenaires du Groupe au sein de la joint-venture transatlantique.

Toute transaction potentielle serait évaluée au regard des priorités stratégiques du Groupe.

Point sur l’évolution des prix du carburant

Le Groupe applique une politique de couverture carburant glissante, reposant sur les composantes Brent ICE, Gasoil ICE et Jet CIF NWE. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des prix du carburant, les prix du kérosène augmentant nettement plus fortement que ceux du gasoil et du Brent.

Compte tenu des couvertures en place et des courbes à terme actuelles, le résultat de couverture s’élève à 1,5 milliard de dollars US². Malgré ces couvertures, la facture carburant totale pour l’exercice 2026 est désormais estimée à 9,3 milliards de dollars US², soit une hausse de 2,4 milliards de dollars US² par rapport à l’exercice 2025. Cette forte hausse n’est pas reflétée au premier trimestre 2026 en raison d’un décalage dans la comptabilisation de la facture carburant, mais un impact d’environ 1,1 milliard de dollars US² est attendu au deuxième trimestre.

En réponse au conflit au Moyen-Orient et à la réduction des capacités du secteur, le Groupe a rapidement déployé des appareils de plus grande capacité vers l’Asie et l’Afrique de l’Est et ajouté des vols supplémentaires. Air France-KLM a également mis en place des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse du carburant, notamment via une augmentation de la surcharge transporteur par billet. Sur le plan des coûts, des mesures ont également été prises : les dépenses discrétionnaires ont été réduites au minimum et le recrutement de fonctions supports a été gelé.

Perspectives de capacité 2026 en SKO actualisées par rapport à 2025

Le Groupe anticipe :

Activité Réseau d’Air France-KLM :

  • Long-courrier environ +2% à +4% (précédemment environ 4%)
  • Court et moyen-courrier stable (inchangé)

Transavia :

  • +8-10% (précédemment environ 10%)

Groupe Air France-KLM :

  • Total entre +2% et +4% (précédemment +3% à +5%)

Perspectives 2026 révisées compte tenu des incertitudes géopolitiques actuelles.

Le Groupe conserve une approche agile et prévoit :

  • Une capacité en hausse de 2% à 4% par rapport à 2025. (précédemment +3 % à +5 %)
  • Une augmentation du coût unitaire6 comprise entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation de la cabine. (inchangé)
  • Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros. (précédemment environ 3 milliards d’euros)
  • Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).


Revue d’activité

Résultat Réseaux

Réseaux

 		Premier Trimestre
2026variationvariation
change constant
Chiffre d’affaires Réseaux (m€)6 005+4,2% 
Chiffre d’affaires Passage5 500        +4,9 % 
Chiffre d’affaires Cargo505        -3,1 % 
Chiffre d’affaires total (m€)6 300+4,3 % 
Frais de personnel (m€)-1 731+2,2 % 
Carburant avions hors ETS (m€)-1 212-15,7 % 
Autres charges d’exploitation (m€)-2 660+3,4 % 
Dépréciations & Amortissements (m€)-550+3,5 % 
Résultat opérationnel (m€)148+340+291
Marge opérationnelle (%)2,3 %+5,5 pt 

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 4,3% par rapport au premier trimestre 2025, s’établissant à 6,3 milliards d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à 148 millions d'euros, soit 291 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant.

En mars, les transporteurs du Moyen-Orient ont fortement réduit leurs capacités long-courriers en raison du contexte géopolitique. Cela a entraîné une demande supplémentaire, principalement sur les liaisons vers l’Asie et l’Afrique de l’Est, tandis que la hausse des prix du carburant a conduit le Groupe à augmenter les prix des billets à l’échelle mondiale.

Au niveau du Cargo, les deux premiers mois de l’année ont affiché une baisse des recettes unitaires par rapport à la même période de l’année précédente, qui avait été marquée par une forte demande, sous l’effet d’anticipations d’expéditions et de réallocations liées aux droits de douane. En mars, les recettes unitaires ont évolué positivement, sous l’effet de la baisse de la demande dans le secteur et d’une hausse des prix liée à l’augmentation du prix du carburant.

La marge opérationnelle s’est établie à 2,3%, en hausse de 5,5 points par rapport au premier trimestre de 2025.

Solides recettes unitaires portées par la hausse du yield

Réseaux Passage

 		Premier Trimestre
2026variationvariation
change constant
Passagers (en milliers)17 225-0,1% 
Capacité (millions de SKO)67 683+2,7% 
Trafic (millions de PKT) 58 440+3,2% 
Taux de remplissage 86,3%+0,4pt 
Chiffre d’affaires total (m€)5 691+5,1 %+7,8 %
Chiffre d’affaires passage régulier (m€)5 500+4,9 %+7,9 %
Recette unitaire au SKO (cts €) 8,13+2,1 %+5,1 %

Au cours du premier trimestre de 2026, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 2,7% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic a progressé de 3,2% ce qui a conduit à un taux de remplissage en légère hausse à 86,3%. Le yield à taux de change constant a progressé de 4,6 %, entraînant une hausse de 5,1% des recettes unitaires au SKO par rapport à l’année précédente à taux de change constant. La hausse du yield a été principalement portée par des augmentations de l’ordre d’un chiffre moyen dans les cabines premium, La Première et la classe Business, ainsi que par la cabine Premium Economy. Le yield en classe Economy a progressé de 2%.

Au cours du premier trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :

Atlantique Nord

Les recettes unitaires sont en hausse, portées par une forte progression du yield de 5,7 %. Les performances ont été particulièrement solides dans les cabines premium, tandis que la recette unitaire de la cabine Economy est restée globalement stable.

Amérique latine

Les recettes unitaires ont progressé, portées par un yield élevé (+6,7%) et par une amélioration du taux de remplissage de 1,7 point, à 92 %, tandis que la capacité a augmenté de 5,1 %. L’équilibre entre l’offre et la demande au niveau de l’industrie est demeuré favorable tout au long du trimestre.

Asie et Moyen-Orient

Depuis le début du conflit, tous les vols vers le Moyen-Orient ont été annulés. En raison des annulations massives des compagnies du Moyen-Orient, la demande sur les liaisons vers l’Asie a été très soutenue en mars. Grâce à une augmentation rapide des capacités, notamment via l’utilisation d’appareils de plus grande capacité et à l’ajout de vols supplémentaires vers l’Asie, la zone a enregistré une performance positive, avec une hausse du taux de remplissage de 1,7 point et un yield en progression de 8,1 %.

Caraïbes et Océan Indien

La capacité (+1,8 %) et le yield (+3,0 %) sont en hausse par rapport à l’année dernière, tandis que le taux de remplissage est resté globalement stable à 88 %.

Afrique

Les recettes unitaires sont en hausse, portées par un yield plus élevé (+2,0 %), tandis que le taux de remplissage est resté globalement stable à 83 %. Le Groupe a redéployé des capacités vers les liaisons d’Afrique de l’Est, les compagnies du Moyen-Orient ayant dû réduire leurs capacités.

Court et moyen-courrier

Dans l’ensemble, la capacité a reculé de 2,3 %, avec un taux de remplissage stable à 82 % et une hausse du yield de 4,0 %. En mars, le yield a été largement soutenu par la demande de correspondances long-courrier vers l’Est, contournant les hubs du Golfe.

Cargo : recettes unitaires à change constant en légère baisse par rapport à un premier trimestre élevé l’an dernier

Cargo

 		Premier Trimestre
2026variationvariation
change constant
Tonnage (milliers)234+4,0% 
Capacité (millions de TKO)3 564+2,9% 
Trafic (millions de TKT) 1 760+3,8% 
Taux de remplissage 49,4%+0,4pt 
Chiffre d’affaires total (m€)600-3,5%+1,8%
Chiffre d’affaires transport de fret (m€)505-3,1%+2,2%
Recette unitaire par TKO (cts€) 14,16-5,9%-0,7%

Au premier trimestre 2026, l’activité Cargo du Groupe a transporté 234 millions de kilogrammes de marchandises, soit une hausse de 4,0 % par rapport à l’année précédente. La capacité Cargo du Groupe a augmenté de 2,9%, malgré des limitations de capacité des avions tout cargo liées à des opérations de maintenance, programmées et non programmées, tandis que le trafic a progressé de 3,8% sur un an. Cela a entrainé une légère hausse du taux de remplissage de 0,4pt, à 49,4%.

La recette unitaire par TKO à taux de change constant s’est établie en deçà du niveau de l’an dernier en janvier et en février, période marquée par une forte demande de fret, liée à des anticipations d’expéditions et à des réallocations induites par les droits de douane. En mars, le conflit au Moyen-Orient a réduit les capacités du secteur et soutenu le yield ainsi que la recette unitaire du Groupe, qui ont dépassé leurs niveaux de l’an dernier.

Air France-KLM Martinair Cargo a poursuivi en 2026 sa transformation commerciale, avec 92% des réservations effectuées en ligne via la plateforme myCargo en mars.

Transavia : À Orly, reprise de l’ensemble des créneaux repris d’Air France

Transavia

 		Premier Trimestre
2026variation
Passagers (en milliers)5 077+11,0%
Capacité (millions de SKO)10 882+13,3%
Trafic (millions de PKT)9 361+12,7%
Taux de remplissage86,0%-0,4pt
Recette unitaire au SKO (cts €)5,29-3,9%
Coût unitaire au SKO (cts €)77,43-0,1 %
   
Chiffre d’affaires total (m€)571+8,6%
Frais de personnel (m€)-206+7,8 %
Carburant avions hors ETS (m€)-142-7,8 %
Autres charges d’exploitation (m€)-343+14,3 %
Dépréciations & Amortissements (m€)-112+31,0 %
Résultat opérationnel (m€)-232-27
Marge opérationnelle (%)-40,7 %-1,7pt

Au premier trimestre, la capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 13,3 %, tandis que le trafic a progressé de 12,7%, entraînant une baisse du taux de remplissage de 0,4. Le yield a reculé de 3,4 %, ce qui s’est traduit par une baisse de 3,9% de la recette unitaire.

La croissance de la capacité de Transavia s’accompagne d’actions ciblées visant à réduire les coûts unitaires à améliorer la rentabilité du réseau, dans un environnement très concurrentiel. Les résultats de Transavia en France sont temporairement impactés par la reprise des opérations d’Air France à Orly, finalisée à la fin du premier trimestre.

Transavia a annulé ses vols à destination et en provenance d’Israël, du Liban et de l’Arabie saoudite, et a observé une baisse des réservations vers les pays environnants tels que l’Égypte, Chypre et la Turquie.

Activité de maintenance : croissance continue du chiffre d’affaires externe

Maintenance

 		Premier Trimestre
2026variation
Chiffre d’affaires total (m€)1 390-1,5%
Dont Chiffre d’affaires externe (m€)609+3,1%
Dépenses externes (m€)-918-1,1%
Frais de personnel (m€)-329+3,4%
Dépréciations & Amortissements (m€)-86-14,4%
Résultat opérationnel (m€)57-7
Marge opérationnelle (%)4,1 %-0,5pt

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires externe a augmenté de 3,1%, tandis que le chiffre d’affaires total a légèrement diminué de 1,5%. Le résultat opérationnel a légèrement reculé et la marge opérationnelle s’est établie à 4,1% Cette baisse du résultat opérationnel s’explique par le renforcement du dollar américain par rapport à l’euro, partiellement compensé par l’amélioration des résultats sur les composants. La chaîne d’approvisionnement reste fortement perturbée, en particulier en ce qui concerne certains types de moteurs.

Air France : recentrage des opérations sur le hub de Paris-Charles de Gaulle pour préparer l’avenir du réseau

Groupe Air France

 

 		Premier Trimestre
2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)4 567+5,1%
Frais de personnel (en m€)-1 414+3,2 %
Carburant avions hors ETS (m€)-804-15,6 %
Autres charges d’exploitation
(en m€)		-1 848+5,6 %
Dépréciations & Amortissements (en m€)-489+7,5 %
Résultat opérationnel (en m€)11+193
Marge opérationnelle (%)0,2%+4,4pt

Au premier trimestre, le résultat opérationnel s’est élevé à 11 millions d’euros, en hausse de 193 millions d’euros sur un an. La marge opérationnelle a progressé de 4,4 points par rapport au premier trimestre de l’année précédente, portée par une évolution positive de la recette unitaire du réseau Passage et par la baisse du coût unitaire, carburant inclus.

Comme annoncé à l’automne 2023, Air France centralise, à compter de l’été 2026, l’ensemble de ses opérations parisiennes sur son hub de Paris-Charles de Gaulle, à l’exception des vols à destination et en provenance de la Corse, opérés dans le cadre de l’actuelle délégation de service public.

Ce recentrage des opérations à Paris-Charles de Gaulle facilitera les correspondances internationales et contribue à renforcer la connectivité entre les régions françaises et les territoires ultramarins.

KLM : amélioration du résultat opérationnel grâce à la recette unitaire et au coût unitaire, malgré un fort impact météorologique en janvier

Groupe KLM

 

 		Premier Trimestre
2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)2 987+1,4%
Frais de personnel (en m€)-1 033+1,5 %
Carburant avions hors ETS (m€)-551-14,0 %
Autres charges d’exploitation     (en m€)-1 254+2,9%
Dépréciations & Amortissements (en m€)-264-1,3 %
Résultat opérationnel (en m€)-114+84
Marge opérationnelle (%)-3,8%+2,9pt

Au premier trimestre, KLM a enregistré un résultat opérationnel de -114 millions d’euros, en amélioration de +84 millions d’euros sur un an, porté par la progression des recettes unitaires et la baisse du coût unitaire grâce aux progrès du programme Back on Track. L’essentiel de l’épisode neigeux de janvier, qui a pesé à hauteur de 90 millions d’euros sur le résultat opérationnel d’Air France-KLM, a concerné KLM et Transavia Pays-Bas. En février, et plus particulièrement en mars, KLM est parvenue à compenser ce début d’année difficile grâce à la hausse du yield sur le réseau passage.

Flying Blue : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle

Flying Blue Miles

 

 		Premier Trimestre
2026variation
Chiffre d’affaires (en m€)258+59
Dont Chiffre d’affaires externe (en m€)186+56
Résultat opérationnel (en m€)78+32
Marge opérationnelle (%)30,2%7,1pts

Au premier trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 258 millions d’euros, incluant les recettes provenant des partenaires aériens et non aériens. La marge opérationnelle a fortement progressé pour s’établir à 30,2%, malgré un dollar américain plus faible, grâce notamment au nouveau contrat avec American Express.

Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.

Autre information

IFRS 18

La norme IFRS 18 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 avec une application anticipée possible au 1er janvier 2026. Elle a été adoptée par l’Union Européenne le 13 février 2026.

Le Groupe est bien avancé sur l’impact de cette nouvelle norme notamment en ce qui concerne la structure du compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.

S’agissant des mesures de performances utilisées et communiquées par le Groupe, “l’EBITDA ajusté” et le “résultat opérationnel ajusté” remplaceront respectivement “l’EBITDA courant” et le “résultat opérationnel courant”. Ils resteront comparables en termes de contenu, les reclassements prévus n’ayant par ailleurs pas d’incidence significative sur ces agrégats.

Le Groupe envisage une adoption anticipée dès la clôture du 30 juin 2026.

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 30 avril 2026 à partir de 8h00 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 avril 2026 à 09:30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://af-klm.engagestream.euronext.com/2026-first-quarter-results

Relations Investisseurs Presse
Michiel KlinkersMarouane Mami+33 1 41 56 56 00
Michiel.klinkers@airfranceklm.comMarouane.mami@airfranceklm.commail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat

 Premier trimestre
(en millions d’euros)20262025Variation
Produits des activités ordinaires7 4797 165        4 %        
Carburant avions -1 355-1 593        -15 %        
Quotas de CO2-88-70        26 %        
Affrètements aéronautiques-92-106        -13 %        
Redevances aéronautiques-535-512        4 %        
Commissariat-230-225        2 %        
Achat d’assistance en escale-570-498        14 %        
Achats et consommations d'entretien aéronautique-862-976        -12 %        
Frais commerciaux et de distribution-291-284        2 %        
Autres frais -530-523        1 %        
Frais de personnel-2 456-2 392        3 %        
Impôts et taxes hors impôt sur le résultat-64-63        2 %        
Production capitalisée286419        -32 %        
Autres produits et charges d'exploitation courants3654        -33 %        
Amortissements, dépréciations et provisions-755-724        4 %        
Charges opérationnelles-7 506-7 4930%
Résultat opérationnel courant-27-328        -92 %        
Cessions de matériels aéronautiques2-1nm
Autres produits et charges non courants1        -100 %        
Résultat des activités opérationnelles-25-328        -92 %        
Charges d’intérêts-174-162        7 %        
Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie5457        -5 %        
Coût de l’endettement financier net-120-105        14 %        
Autres produits et charges financiers-16299nm
Résultat avant impôts des entreprises intégrées-307-334        -8 %        
Impôt sur le résultat72103        -30 %        
Résultat net des entreprises intégrées-235-231        2 %        
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence-17-18        -6 %        
Résultat net-252-249        1 %        
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle3543        -19 %        
Résultat net : Propriétaires de la société mère-287-292        -2 %        

Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.

Bilan consolidé

Actif31 mars 202631 décembre 2025
(en millions d’euros)  
Goodwill223223
Immobilisations incorporelles1 2101 199
Immobilisations aéronautiques13 95113 651
Autres immobilisations corporelles1 7451 679
Droits d'utilisation9 2379 452
Titres mis en équivalence247246
Actifs de retraite6357
Autres actifs financiers non courants1 2491 267
Actifs financiers dérivés non courants293118
Impôts différés460713
Autres actifs non courants339278
Actif non courant29 01728 883
Autres actifs financiers courants1 3261 360
Actifs financiers dérivés courants1 26133
Stocks et en-cours1 029992
Créances clients2 9282 216
Autres actifs courants1 3781 224
Trésorerie et équivalents de trésorerie5 9214 714
Actifs détenus en vue de la vente2923
Actif courant13 87210 562
Total actif        42 889                39 445        
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Passif et capitaux propres31 mars 202631 décembre 2025
(en millions d’euros)  
Capital        263        263        
Primes d’émission et de fusion        7 560        7 560        
Actions d’autocontrôle        -27        -27        
Titres subordonnés à durée indéterminée        1 247        1 281        
Réserves et résultat        -8 050        -8 779        
Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère        993        298        
Titres subordonnés à durée indéterminée        2 060        2 026        
Réserves et résultat        39        40        
Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle        2 099        2 066        
Capitaux propres        3 092        2 364        
Provisions retraite        1 668        1 654        
Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants        4 986        4 818        
Passifs financiers non courants        7 680        7 265        
Dettes de loyers non courantes        5 503        5 487        
Passifs financiers dérivés non courants        83        199        
Impôts différés        1        —        
Autres passifs non courants        489545
Passif non courant        20 41019 968
Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants        792        1 142        
Passifs financiers courants        2 239        1 803        
Dettes de loyers courantes        951        958        
Passifs financiers dérivés courants        97        255        
Dettes fournisseurs        2 977        2 723        
Titres de transport émis et non utilisés        5 930        4 264        
Programme de fidélisation        907        921        
Autres passifs courants        5 494        5 047        
Passif courant        19 38717 113
Total capitaux propres et passifs        42 889        39 445        

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars 2026

Période du 1er janvier au 31 mars20262025
(en millions d’euros)  
Résultat net -252-249
Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation        755        724
Dotations nettes aux provisions financières        35        78
Coût de la dette nette        120        105
Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels        -2        1
Résultats non monétaires sur instruments financiers        6        6
Écart de change non réalisé        108        -192
Résultats des sociétés mises en équivalence        17        18
Impôts différés        -87        -122
Autres éléments non monétaires        -316        -1
Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement        384        368
Augmentation (diminution) du fonds de roulement        1 238        1 537
FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L’EXPLOITATION        1 622        1 905
Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées        -7-3
Investissements corporels et incorporels        -940        -1 213
Produits liés aux cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles        50        317
Intérêts reçus        43        53
Dividendes reçus                 7
Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois        45        -3
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT        -809        -842
Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle-1
Coupons sur titres subordonnés-55-60
Émission de nouveaux emprunts955245
Remboursement d’emprunts-182-983
Paiements de dettes de loyers-241-253
Nouveaux prêts-9-132
Remboursement des prêts5540
Intérêts payés-143-148
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT        379        -1 291
Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants        15        -21
Variation de la trésorerie nette        1 207        -249
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture         4 714        4 829
Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture         5 921        4 580

Dette nette

(en millions d'euros)31 mars 202631 décembre 2025
Passifs financiers courants et non courants9 9199 068
Dettes de loyers courantes et non courantes6 4546 445
Intérêts courus non échus-184-142
Dépôts relatifs aux passifs financiers-85-85
Dépôts relatifs aux dettes de loyers-81-80
Impact des dérivés devise/dettes2044
Passifs financiers (I)16 04315 250
Trésorerie et équivalent trésorerie5 9214 714
Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois943988
Obligations 1 1531 156
Liquidités nettes (II)8 0176 858
Dette nette (I-II)8 0268 392

Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté

 Premier trimestre
(en millions d'euros)  
 20262025
Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation1 6221 905
Investissements corporels et incorporels-940-1 213
Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles50317
Flux de trésorerie libre d'exploitation7321 009
Intérêts (payés) et reçus-100-95
Paiements de dettes de loyers-241-253
Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté391661
Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1)493122
Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté884783

(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid ainsi que a paiement de l’amende Cargo.

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros)31 mars 202631 déc 202530 sept 202530 juin 202531 mars 202531 déc 202430 sept 202430 juin 2024
         
Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles        1 434                1 422                1 390                1 390                1 377                1 375                1 356                1 354        
Immobilisations aéronautiques        13 951                13 651                13 772                13 392                12 835                12 347                12 607                12 197        
Autres immobilisations corporelles        1 745                1 679                1 617                1 587                1 554                1 533                1 500                1 456        
Droits d’utilisation        9 237                9 452                8 619                8 479                8 030                7 592                6 652                6 479        
Titres mis en équivalence        247                246                257                205                212                216                240                134        
Actifs financiers (créances et autres prêts)        228                228                212                214                217                217                232                219        
Provisions (obligation de restitution sur les avions loués, maintenance sur les avions loués et provisions pour restitution des quotas de CO₂)        -5 414                -5 214                -4 689                -4 934                -5 007                -4 990                -4 358                -4 521        
Fonds de roulement (1)        -9 513                -8 051                -8 124                -8 749                -8 983                -7 469                -7 422                -8 222        
Capitaux employés sur le bilan        11 915                13 413                13 054                11 584                10 235                10 821                10 807                9 096        
Capitaux employés moyens (A)12 49210 240
Résultat d’exploitation courant2 3051 763
Dividendes reçus-1-1
Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence15-39
(Charge)/produit d’impôt normatif-599-445
Résultat ajusté après impôt (B)1 7201 278
ROCE sur 12 mois glissants (B/A)13,8 %12,5 %

(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid.

“L’impôt normatif” ne prend désormais plus en compte la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre du groupe fiscal français. Les périodes précédentes ont par conséquent été retraitées afin d’assurer la comparabilité des données.

Coût unitaire au SKO

 Premier Trimestre
 20262025
Coût d’exploitation total (en m€)7 5067 493
Quotas de CO2 (en m€)-88-70
Total autres chiffre d’affaires (en m€)-899-872
Coût net excl ETS (en m€)6 5196 551
Capacités produites exprimées en SKO78 56475 517
Coût net/SKO (en centimes d’€)8,308,67
Variation brute         -4,4 %        
Effet de change sur les coûts nets (en m€) -216
Variation à change constant         -1,1 %        
Effet prix du carburant (en m€)  -98
Coût net au SKO à change et prix du carburant constants hors ETS (en centimes d’€ par SKO) 8,308,26
Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS         0,5 %

Flotte du Groupe au 31 Mars 2026

Type d’appareilAF (dont HOP)8KL (dont KLC & MP)2TransaviaPropriétéCrédit-bailLocationTotalEn exploit.Ecart vs 31/12/25
B777-3004316 3210175959 
B777-2001815 29133333 
B787-91013 47122323 
B787-10 15 211215151
A380-800         
A350-90041  313254141 
A330-300 5   555 
A330-20086 12 21412-2
Total Long-courrier120700824266190188-1
B737-900 5 5  55 
B737-800 2910334890132129-2
B737-700 6 6  66 
A321NEO 1515491730304
A32111  5 6118-4
A32036  43293636 
A320NEO  23 1222323 
A3193  2 131-2
A3184  4  44 
A220-30055  22132055553
Total Moyen-courrier109551418634185305297-1
Embraer 195 E2 25   2525221
Embraer 1902819 172284743-2
Embraer 175 17 314 1717 
Embraer 17010  10  1010 
Total Regional386103016539992-1
B747-400ERF 3 3  33 
B747-400BCF 1 1  11 
B777-F2    222 
Total Cargo240402660
          
Total26919014120292306600583-3
          

TRAFIC 2026

Activité réseaux passage

 Premier Trimestre
Total activité réseaux passage20262025variation
Passagers transportés (milliers)17 22517 238-0,1 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)58 44056 646+3,2 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)67 68365 910+2,7 %
Taux de remplissage (%)86,3 %85,9 %+0,4pt
    
Long-Courrier   
Passagers transportés (milliers)6 4926 303+3,0 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)49 35347 355+4,2 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)56 55254 518+3,7 %
Taux de remplissage (%)87,3 %86,9 %0,4pt
    
Amérique du nord   
Passagers transportés (milliers)1 9921 946+2,4 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)14 37713 887+3,5 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)16 84416 175+4,1 %
Taux de remplissage (%)85,4 %85,9 %-0,5pt
    
Amérique latine   
Passagers transportés (milliers)976914+6,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)9 1558 547+7,1 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)9 9689 480+5,1 %
Taux de remplissage (%)91,8 %90,2 %+1,7pt
    
Asie / Moyen Orient   
Passagers transportés (milliers)1 6121 534+5,1 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)12 84912 008+7,0 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)14 53713 850+5,0 %
Taux de remplissage (%)88,4 %86,7 %+1,7pt
    
Afrique    
Passagers transportés (milliers)965972-0,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 1366 138-0,0 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 4357 379+0,8 %
Taux de remplissage (%)82,5 %83,2 %-0,7pt
    
Caraïbes-Océan Indien   
Passagers transportés (milliers)947937+1,1 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)6 8366 775+0,9 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)7 7687 634+1,8 %
Taux de remplissage (%)88,0 %88,7 %-0,7pt
    
Court et Moyen-Courrier   
Passagers transportés (milliers)10 73310 935-1,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)9 0879 291-2,2 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)11 13111 392-2,3 %
Taux de remplissage (%)81,6 %81,6 %+0,1pt

Activité Transavia

 Premier Trimestre
Transavia20262025variation
Passagers transportés (milliers)5 0774 572+11,0 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)9 3618 306+12,7 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)10 8829 607+13,3 %
Taux de remplissage (%)86,0 %86,5 %-0,4pt

Activité totale Groupe passage

 Premier Trimestre
Total Groupe20262025variation
Passagers transportés (milliers)22 30221 810+2,3 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)67 80164 952+4,4 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)78 56575 517+4,0 %
Taux de remplissage (%)86,3 %86,0 %+0,3pt

Activité Cargo

 Premier Trimestre
Total Groupe20262025variation
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)1 7601 695+3,8 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)3 5643 462+2,9 %
Taux de remplissage (%)49,4 %49,0 %+0,4pt

Air France

 Premier Trimestre
Total activité réseaux passage20262025variation
Passagers transportés (milliers)9 6339 552+0,8 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)34 94634 004+2,8 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)40 42739 629+2,0 %
Taux de remplissage (%)86,4 %85,8 %+0,6pt
    
Long courrier   
Passagers transportés (milliers)4 0703 978+2,3 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)30 27229 260+3,5 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)34 70033 736+2,9 %
Taux de remplissage (%)87,2 %86,7 %+0,5pt
    
Court et moyen-courrier   
Passagers transportés (milliers)5 5635 575-0,2 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)4 6744 744-1,5 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)5 7275 893-2,8 %
Taux de remplissage (%)81,6 %80,5 %+1,1pt
    
Activité Cargo   
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)932922+1,1 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)2 0352 026+0,5 %
Taux de remplissage (%)45,8 %45,5 %+0,3pt

KLM

 Premier Trimestre
Total activité réseaux passage20262025variation
Passagers transportés (milliers)7 5917 686-1,2 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)23 49422 642+3,8 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)27 25626 282+3,7 %
Taux de remplissage (%)86,2 %86,2 %+0,0pt
    
Long-courrier   
Passagers transportés (milliers)2 4222 325+4,1 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)19 08118 095+5,4 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)21 85220 783+5,1 %
Taux de remplissage (%)87,3 %87,1 %+0,3pt
    
Court et Moyen-courrier   
Passagers transportés (milliers)5 1695 360-3,6 %
Passager kilomètre transporté (m de PKT)4 4134 547-2,9 %
Siège kilomètre offert (m de SKO)5 4045 499-1,7 %
Taux de remplissage (%)81,7 %82,7 %-1,0pt
    
Activité Cargo    
Tonne kilomètre transportée (m de TKT)828783+5,7 %
Tonne kilomètre offerte (m de TKO)1 5301 458+4,9 %
Taux de remplissage (%)54,1 %53,7 %+0,4pt


1 à prix de carburant et change constants et hors ETS

2 Sur la base des instruments de couverture en vigueur et de la courbe à terme au 24 avril, est susceptible d’évoluer liées aux incertitudes géopolitiques.

3 à prix de carburant et change constants et hors ETS

4Flotte de nouvelle génération / Flotte en service
5 Termes et Conditions de MSCI : Terms and Conditions

6A prix de carburant et change constants et hors ETS

²Sur la base des instruments de couverture en vigueur et de la courbe à terme au 24 avril, est susceptible d’évoluer liées aux incertitudes géopolitiques.

7 à prix de carburant et change constants et hors ETS

8 Hors Transavia

Pièce jointe


Attachments

T1 2026 - AFKLM - Communiqué de presse
GlobeNewswire

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