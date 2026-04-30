Communiqué de presse du premier trimestre 2026

xx
|PREMIER TRIMESTRE 2026
30 avril 2026
|Résultat opérationnel à -27m€, en amélioration de 301 m€ sur un an, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et des perturbations opérationnelles
- Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente, à 7,5 milliards d’euros, porté par le réseau Passage.
- Recette unitaire à taux de change constant en augmentation de 3,4%, portée par le réseau Passage soutenue par la poursuite de la premiumisation, ainsi qu’en mars par la baisse de l’offre sur l’ensemble de l’industrie liée au conflit au Moyen-Orient, tandis que la capacité du groupe a progressé de 4,0 % ce trimestre.
- Hausse du prix du carburant depuis le début du conflit au Moyen-Orient ne se reflétant pas encore au premier trimestre en raison d’un décalage de répercussion dans les prix.
- Hausse limitée du coût unitaire1 à +0,5% en raison d’une hausse des compensations clients , liée aux perturbations météorologiques en janvier et à la montée en gamme, partiellement compensée par une gestion rigoureuse des coûts et des gains de productivité.
- Résultat opérationnel à -27 millions d’euros, soit une amélioration de 301 millions d’euros par rapport à l’année précédente.
- Solide génération de trésorerie : cash flow d’exploitation ajusté récurrent positif à 0,9 milliard d’euros, en hausse de 0,1 milliard d’euros sur un an.
- Levier d’endettement (ratio dette nette/ EBITDA courant) à 1,5x.
- Solide niveau de liquidités à fin mars 2026, à 10,6 milliards d’euros.
- Accélération du renouvellement de la flotte, avec 36% d’avions de nouvelle génération, en hausse de 8 points sur un an.
Perspectives 2026 révisées compte tenu des incertitudes géopolitiques actuelles
Pour 2026, le Groupe conserve une approche agile et prévoit :
- Une capacité en hausse de +2% à +4% par rapport à 2025. (précédemment +3% à +5%).
- Une augmentation du coût unitaire¹ entre 0% et +2%, dont +0,5% lié à la premiumisation (inchangé).
- Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros. (précédemment environ 3 milliards d’euros).
- Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).
- Une facture carburant attendue à 9,3 milliards de dollars2 sur l’exercice 2026, soit une hausse de 2,4 milliards de dollars² par rapport à l’exercice 2025, dont 1,1 milliard de dollars2 au deuxième trimestre 2026.
Commentant les résultats, M. Benjamin Smith, Directeur général du Groupe a déclaré :
« Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a délivré une performance solide, avec une forte progression de la recette unitaire, soutenue par un environnement de demande favorable. Dans un contexte géopolitique très volatil, nous avons démontré la résilience et l’agilité de notre réseau, en réallouant avec succès nos capacités afin de répondre au mieux à la demande. Nous avons également, une nouvelle fois, mis en évidence le rôle stratégique de l’aviation en participant aux opérations de rapatriement au début du conflit au Moyen-Orient. Je tiens à remercier nos collaborateurs – en particulier ceux qui ont pris part à ces opérations – pour leur engagement.
Si la hausse des prix du carburant ne se reflète pas encore dans les résultats que nous présentons aujourd’hui, elle pèsera sur les prochains trimestres. Nous avons d’ores et déjà mis en place des mesures visant à soutenir notre performance financière grâce à une gestion rigoureuse des coûts et continuons de suivre la situation de près. Bien que l’environnement demeure incertain, nous restons pleinement engagés dans l’exécution de notre stratégie.»
La baisse de l’offre sur l’ensemble de l’industrie en mars a soutenu la progression du résultat opérationnel, malgré des perturbations liées aux conditions météorologiques en janvier
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Passagers Groupe (milliers)
|22 302
|+2,3 %
|Capacité Groupe (millions de SKO)
|78 565
|+4,0 %
|Trafic (millions de PKT)
|67 801
|+4,4 %
|Taux de remplissage Passage Groupe
|86,3 %
|+0,3pt
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|variation
change constant
|Chiffre d’affaires (m€)
|7 479
|+4,4 %
|+8,3 %
|Résultat opérationnel (m€)
|-27
|+301
|+258
|Marge opérationnelle (%)
|-0,4 %
|+4,2pt
|+3,8pt
|Résultat net (m€)
|-252
|-3
|Recette unitaire Groupe au SKO (cts€)
|8,38
|+0,5 %
|+3,4 %
|Coût unitaire Groupe au SKO (cts€)¹
|8,30
|+0,5 %
1) à prix de carburant et change constants et hors ETS
|Premier Trimestre 2026
|Premier trimestre 2025
|Flux de trésorerie d’exploitation libre (m€)
|732
|1 009
|Flux de trésorerie d’exploitation libre ajusté récurrent* (m€)
|884
|783
*Flux de trésorerie d’exploitation libre IFRS corrigé du paiement des charges sociales, des cotisations aux retraites et des impôts sur les salaires hérités pendant la période Covid ainsi que du paiement de la dette de location et des intérêts payés et reçus ainsi que le paiement de l’amende Cargo
|31 mars 2026
|31 décembre 2025
|Dette Nette (m€)
|8 026
|8 392
|EBITDA courant sur les 12 derniers mois (m€)
|5 390
|5 058
|Ratio de dette nette / EBITDA courant
|1,5x
|1,7x
Le résultat opérationnel s’est amélioré de 301 m€, porté par la hausse des prix des billets et par un décalage dans la comptabilisation de la facture carburant.
Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a accueilli 22,3 millions de passagers, soit une hausse de 2,3% sur un an. La capacité a augmenté de 4,0% et le trafic de 4,4%, entraînant une légère hausse du taux de remplissage de 86,0% à 86,3%.
La recette unitaire au SKO du Groupe a augmenté de 3,4% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, portée par la montée en gamme et la réduction des capacités du secteur en mars, en raison du conflit au Moyen-Orient. La recette unitaire du réseau passage a progressé de 5,1 %, portée par une évolution positive en février et surtout en mars, compensant pleinement l’impact des épisodes neigeux en janvier. Plus particulièrement, l’Atlantique Nord, l’Amérique centrale et du Sud ainsi que l’Asie ont enregistré de très bonnes performances.
Les recettes unitaires du Cargo ont légèrement reculé (-0,7% à taux de change constant), alors que la base de comparaison était élevée l’an dernier. Les recettes unitaires de Transavia ont diminué de -3,9% du fait de la hausse de la capacité.
Au premier trimestre, le coût unitaire3 a augmenté de 0,5% sur un an, en raison d’une hausse des compensations clients en janvier liée aux perturbations météorologiques (0,5%). Les gains de productivité (-0,9%) ont été intégralement absorbés par la hausse des coûts de main-d’oeuvre (+0,4%), la premiumisation de la cabine (+0,1%) et les charges liées au contrôle aérien (ATC) et redevances aéroportuaires (+0,3%).
Le résultat opérationnel s’est établi à -27 millions d’euros, avec une marge de -0,4%. Cette évolution a été soutenue par une hausse de la recette unitaire de 214 millions d’euros, une baisse du prix du carburant de 86 millions d’euros et une augmentation du coût unitaire de 30 millions d’euros.
Trésorerie
Au premier trimestre 2026, le Groupe a enregistré un cash-flow d'exploitation positif de 732 millions d’euros, principalement porté par une variation positive du besoin en fonds de roulement de près de 1,2 milliard d’euros, grâce aux ventes de billets pour la saison estivale. Cette variation du besoin en fonds de roulement a toutefois été impactée par le paiement de reports de charges hérités de la pandémie, pour un montant de 125 millions d’euros, ainsi que par le paiement en mars d’un litige Cargo à hauteur de 368 millions d’euros. Les dépenses d’investissement nettes se sont élevées à 890 millions d’euros et sont restées stables par rapport au premier trimestre 2025. Le cash-flow d'exploitation libre ajusté récurrent s’est établi à 884 millions d’euros, en hausse de 101 millions d’euros sur un an. Cette évolution s’explique entièrement par l’amélioration du besoin en fonds de roulement courant, retraité des éléments exceptionnels.
La dette nette s’est réduite à 8,0 milliards d’euros, en baisse de 366 millions d’euros. Cette diminution s’explique principalement par le cash-flow d’exploitation libre positif.
Le levier d’endettement s’est établi à 1,5x, en ligne avec l’ambition du Groupe de maintenir ce ratio entre 1,5x et 2,0x, et en baisse par rapport au 31 mars 2025.
À fin mars 2026, les liquidités se sont établies à 10,6 milliards d’euros, à un niveau supérieur à la fourchette cible de 6 à 8 milliards d’euros.
Début janvier 2026, Air France-KLM a émis 650 millions d’euros d’obligations senior non garanties dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes). Ces obligations ont une maturité de 5 ans et portent un coupon annuel fixe de 3,875 % (rendement fixé à 4,033%). Le niveau élevé de sursouscription et la qualité de la demande ont permis au Groupe d’obtenir le spread de crédit le plus faible de son histoire et d’augmenter la taille de l’émission de 500 millions d’euros à 650 millions d’euros. Le produit de l’émission sera utilisé à des fins de financement de l’entreprise ainsi que pour rembourser la première tranche des Sustainability Linked Bonds (500 millions d’euros, coupon de 7,25 %) en mai 2026.
En février, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté le recours formé contre la décision du Tribunal de l’Union européenne confirmant la décision de la Commission européenne du 17 mars 2017 à l’encontre de 13 opérateurs cargo, dont les compagnies du Groupe Air France, KLM et Martinair, pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien.
Des provisions de 366 millions d’euros avaient été constituées au titre de ces amendes, dont le montant total s’élève à 368 millions d’euros intérêts compris. L’intégralité de ce montant a été payée en mars 2026.
Développement durable
Le Groupe soutient l’adoption d’objectifs environnementaux ambitieux et plaide pour une transformation de l’industrie qui garantisse des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale.
À travers la mise en œuvre de son Plan de Transition, Air France-KLM entend piloter et réduire efficacement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), afin de rester sur la trajectoire de son objectif de réduction des émissions et d’atténuer les risques liés au climat.
L’objectif à moyen terme du Groupe à horizon 2030 - validé par la SBTi et aligné sur une trajectoire de 1,5 °C - permet de suivre les progrès réalisés dans l’exécution du Plan de Transition d’Air France-KLM.
Renouvellement de la flotte
Le renouvellement de la flotte est un pilier du Plan de Transition du Groupe.
Le Groupe Air France-KLM continue de recevoir des avions de nouvelle génération tels que des Airbus A350, B787-10, la famille A320neo, A220, Embraer 195-E2. Ces avions de nouvelle génération consomment jusqu'à 25 % de carburant en moins par passager-kilomètre et réduisent l'empreinte sonore jusqu'à 63 % par rapport aux avions de la génération précédente qu'ils remplacent.
À fin mars 2026, les avions de nouvelle génération représentaient 36% de la flotte du Groupe, soit +8 points par rapport à fin mars 2025. Le Groupe prévoit d'atteindre jusqu’à 80% d’avions de nouvelle génération dans sa flotte à horizon 2030.
|31 mars 2026
|31 mars 2025
|Variation
|Avion nouvelle génération4
|36 %
|28 %
|+8pts
Carburant d’aviation durable (SAF)
Le groupe Air France-KLM renforce son programme de SAF à travers une nouvelle collaboration avec Chooose, une plateforme numérique qui contribuera à optimiser la gestion, le suivi et le déploiement de l’utilisation des carburants d’aviation durable au sein du Groupe.
Aux côtés du renouvellement de la flotte, les SAF demeurent aujourd’hui l’une des solutions les plus efficaces pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation, permettant de réduire d’au moins 65 % les émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport au carburant fossile. Les SAF utilisés par Air France-KLM répondent à des critères stricts de durabilité : absence de concurrence avec la chaîne alimentaire, absence de contribution à la déforestation et absence d’utilisation d’huile de palme.
Notations ESG
Notation ESG MSCI : AA
L’agence de notation américaine MSCI5 a réévalué la performance d’Air France-KLM en matière de durabilité et lui a attribué la note « AA » (publiée en mars 2026).
MSCI ESG Research attribue des notations ESG à des entreprises cotées en bourse et à quelques entreprises privées allant de AAA (“leader”) à CCC (“en retard”), selon les expositions à des risques ESG spécifiques à un secteur et la capacité à gérer ces risques relativement aux autres entreprises du secteur.
Événements postérieurs à la clôture trimestrielle
TAP Air Portugal
Le 23 avril 2026, à la suite de l’offre non contraignante soumise le 2 avril, le gouvernement portugais a annoncé qu’Air France-KLM avait été sélectionné pour déposer une offre contraignante dans le cadre du processus d’acquisition d’une participation minoritaire dans TAP. Le processus est passé à l’étape suivante, Air France-KLM faisant partie des deux derniers candidats encore en lice.
Grâce à sa position géographique idéale, Lisbonne pourrait devenir le hub unique du Groupe en Europe du Sud, offrant une connectivité étendue, notamment vers les Amériques - y compris le Brésil, un marché clé tant pour TAP que pour Air France-KLM, ainsi que vers l’Afrique.
TAP bénéficierait de son intégration au sein d’une organisation commerciale mondiale, couvrant Air France, KLM et Transavia, ainsi que d’une collaboration étroite avec les partenaires du Groupe au sein de la joint-venture transatlantique.
Toute transaction potentielle serait évaluée au regard des priorités stratégiques du Groupe.
Point sur l’évolution des prix du carburant
Le Groupe applique une politique de couverture carburant glissante, reposant sur les composantes Brent ICE, Gasoil ICE et Jet CIF NWE. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné une hausse des prix du carburant, les prix du kérosène augmentant nettement plus fortement que ceux du gasoil et du Brent.
Compte tenu des couvertures en place et des courbes à terme actuelles, le résultat de couverture s’élève à 1,5 milliard de dollars US². Malgré ces couvertures, la facture carburant totale pour l’exercice 2026 est désormais estimée à 9,3 milliards de dollars US², soit une hausse de 2,4 milliards de dollars US² par rapport à l’exercice 2025. Cette forte hausse n’est pas reflétée au premier trimestre 2026 en raison d’un décalage dans la comptabilisation de la facture carburant, mais un impact d’environ 1,1 milliard de dollars US² est attendu au deuxième trimestre.
En réponse au conflit au Moyen-Orient et à la réduction des capacités du secteur, le Groupe a rapidement déployé des appareils de plus grande capacité vers l’Asie et l’Afrique de l’Est et ajouté des vols supplémentaires. Air France-KLM a également mis en place des mesures visant à atténuer l’impact de la hausse du carburant, notamment via une augmentation de la surcharge transporteur par billet. Sur le plan des coûts, des mesures ont également été prises : les dépenses discrétionnaires ont été réduites au minimum et le recrutement de fonctions supports a été gelé.
Perspectives de capacité 2026 en SKO actualisées par rapport à 2025
Le Groupe anticipe :
Activité Réseau d’Air France-KLM :
- Long-courrier environ +2% à +4% (précédemment environ 4%)
- Court et moyen-courrier stable (inchangé)
Transavia :
- +8-10% (précédemment environ 10%)
Groupe Air France-KLM :
- Total entre +2% et +4% (précédemment +3% à +5%)
Perspectives 2026 révisées compte tenu des incertitudes géopolitiques actuelles.
Le Groupe conserve une approche agile et prévoit :
- Une capacité en hausse de 2% à 4% par rapport à 2025. (précédemment +3 % à +5 %)
- Une augmentation du coût unitaire6 comprise entre 0% et +2% dont +0,5% liée à la premiumisation de la cabine. (inchangé)
- Des dépenses d’investissements nettes inférieures à 3 milliards d’euros. (précédemment environ 3 milliards d’euros)
- Un levier d’endettement compris entre 1,5x et 2,0x (inchangé).
Revue d’activité
Résultat Réseaux
|Réseaux
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|variation
change constant
|Chiffre d’affaires Réseaux (m€)
|6 005
|+4,2%
|Chiffre d’affaires Passage
|5 500
|+4,9 %
|Chiffre d’affaires Cargo
|505
|-3,1 %
|Chiffre d’affaires total (m€)
|6 300
|+4,3 %
|Frais de personnel (m€)
|-1 731
|+2,2 %
|Carburant avions hors ETS (m€)
|-1 212
|-15,7 %
|Autres charges d’exploitation (m€)
|-2 660
|+3,4 %
|Dépréciations & Amortissements (m€)
|-550
|+3,5 %
|Résultat opérationnel (m€)
|148
|+340
|+291
|Marge opérationnelle (%)
|2,3 %
|+5,5 pt
Le chiffre d’affaires total a augmenté de 4,3% par rapport au premier trimestre 2025, s’établissant à 6,3 milliards d'euros. Le résultat opérationnel s'est élevé à 148 millions d'euros, soit 291 millions d'euros de plus que l'année précédente à taux de change constant.
En mars, les transporteurs du Moyen-Orient ont fortement réduit leurs capacités long-courriers en raison du contexte géopolitique. Cela a entraîné une demande supplémentaire, principalement sur les liaisons vers l’Asie et l’Afrique de l’Est, tandis que la hausse des prix du carburant a conduit le Groupe à augmenter les prix des billets à l’échelle mondiale.
Au niveau du Cargo, les deux premiers mois de l’année ont affiché une baisse des recettes unitaires par rapport à la même période de l’année précédente, qui avait été marquée par une forte demande, sous l’effet d’anticipations d’expéditions et de réallocations liées aux droits de douane. En mars, les recettes unitaires ont évolué positivement, sous l’effet de la baisse de la demande dans le secteur et d’une hausse des prix liée à l’augmentation du prix du carburant.
La marge opérationnelle s’est établie à 2,3%, en hausse de 5,5 points par rapport au premier trimestre de 2025.
Solides recettes unitaires portées par la hausse du yield
|Réseaux Passage
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|variation
change constant
|Passagers (en milliers)
|17 225
|-0,1%
|Capacité (millions de SKO)
|67 683
|+2,7%
|Trafic (millions de PKT)
|58 440
|+3,2%
|Taux de remplissage
|86,3%
|+0,4pt
|Chiffre d’affaires total (m€)
|5 691
|+5,1 %
|+7,8 %
|Chiffre d’affaires passage régulier (m€)
|5 500
|+4,9 %
|+7,9 %
|Recette unitaire au SKO (cts €)
|8,13
|+2,1 %
|+5,1 %
Au cours du premier trimestre de 2026, la capacité en Sièges-Kilomètres Offerts (SKO) a augmenté de 2,7% par rapport à l'année précédente. La croissance du trafic a progressé de 3,2% ce qui a conduit à un taux de remplissage en légère hausse à 86,3%. Le yield à taux de change constant a progressé de 4,6 %, entraînant une hausse de 5,1% des recettes unitaires au SKO par rapport à l’année précédente à taux de change constant. La hausse du yield a été principalement portée par des augmentations de l’ordre d’un chiffre moyen dans les cabines premium, La Première et la classe Business, ainsi que par la cabine Premium Economy. Le yield en classe Economy a progressé de 2%.
Au cours du premier trimestre, les tendances suivantes ont été observées par zone :
Atlantique Nord
Les recettes unitaires sont en hausse, portées par une forte progression du yield de 5,7 %. Les performances ont été particulièrement solides dans les cabines premium, tandis que la recette unitaire de la cabine Economy est restée globalement stable.
Amérique latine
Les recettes unitaires ont progressé, portées par un yield élevé (+6,7%) et par une amélioration du taux de remplissage de 1,7 point, à 92 %, tandis que la capacité a augmenté de 5,1 %. L’équilibre entre l’offre et la demande au niveau de l’industrie est demeuré favorable tout au long du trimestre.
Asie et Moyen-Orient
Depuis le début du conflit, tous les vols vers le Moyen-Orient ont été annulés. En raison des annulations massives des compagnies du Moyen-Orient, la demande sur les liaisons vers l’Asie a été très soutenue en mars. Grâce à une augmentation rapide des capacités, notamment via l’utilisation d’appareils de plus grande capacité et à l’ajout de vols supplémentaires vers l’Asie, la zone a enregistré une performance positive, avec une hausse du taux de remplissage de 1,7 point et un yield en progression de 8,1 %.
Caraïbes et Océan Indien
La capacité (+1,8 %) et le yield (+3,0 %) sont en hausse par rapport à l’année dernière, tandis que le taux de remplissage est resté globalement stable à 88 %.
Afrique
Les recettes unitaires sont en hausse, portées par un yield plus élevé (+2,0 %), tandis que le taux de remplissage est resté globalement stable à 83 %. Le Groupe a redéployé des capacités vers les liaisons d’Afrique de l’Est, les compagnies du Moyen-Orient ayant dû réduire leurs capacités.
Court et moyen-courrier
Dans l’ensemble, la capacité a reculé de 2,3 %, avec un taux de remplissage stable à 82 % et une hausse du yield de 4,0 %. En mars, le yield a été largement soutenu par la demande de correspondances long-courrier vers l’Est, contournant les hubs du Golfe.
Cargo : recettes unitaires à change constant en légère baisse par rapport à un premier trimestre élevé l’an dernier
|Cargo
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|variation
change constant
|Tonnage (milliers)
|234
|+4,0%
|Capacité (millions de TKO)
|3 564
|+2,9%
|Trafic (millions de TKT)
|1 760
|+3,8%
|Taux de remplissage
|49,4%
|+0,4pt
|Chiffre d’affaires total (m€)
|600
|-3,5%
|+1,8%
|Chiffre d’affaires transport de fret (m€)
|505
|-3,1%
|+2,2%
|Recette unitaire par TKO (cts€)
|14,16
|-5,9%
|-0,7%
Au premier trimestre 2026, l’activité Cargo du Groupe a transporté 234 millions de kilogrammes de marchandises, soit une hausse de 4,0 % par rapport à l’année précédente. La capacité Cargo du Groupe a augmenté de 2,9%, malgré des limitations de capacité des avions tout cargo liées à des opérations de maintenance, programmées et non programmées, tandis que le trafic a progressé de 3,8% sur un an. Cela a entrainé une légère hausse du taux de remplissage de 0,4pt, à 49,4%.
La recette unitaire par TKO à taux de change constant s’est établie en deçà du niveau de l’an dernier en janvier et en février, période marquée par une forte demande de fret, liée à des anticipations d’expéditions et à des réallocations induites par les droits de douane. En mars, le conflit au Moyen-Orient a réduit les capacités du secteur et soutenu le yield ainsi que la recette unitaire du Groupe, qui ont dépassé leurs niveaux de l’an dernier.
Air France-KLM Martinair Cargo a poursuivi en 2026 sa transformation commerciale, avec 92% des réservations effectuées en ligne via la plateforme myCargo en mars.
Transavia : À Orly, reprise de l’ensemble des créneaux repris d’Air France
|Transavia
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Passagers (en milliers)
|5 077
|+11,0%
|Capacité (millions de SKO)
|10 882
|+13,3%
|Trafic (millions de PKT)
|9 361
|+12,7%
|Taux de remplissage
|86,0%
|-0,4pt
|Recette unitaire au SKO (cts €)
|5,29
|-3,9%
|Coût unitaire au SKO (cts €)7
|7,43
|-0,1 %
|Chiffre d’affaires total (m€)
|571
|+8,6%
|Frais de personnel (m€)
|-206
|+7,8 %
|Carburant avions hors ETS (m€)
|-142
|-7,8 %
|Autres charges d’exploitation (m€)
|-343
|+14,3 %
|Dépréciations & Amortissements (m€)
|-112
|+31,0 %
|Résultat opérationnel (m€)
|-232
|-27
|Marge opérationnelle (%)
|-40,7 %
|-1,7pt
Au premier trimestre, la capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts a augmenté de 13,3 %, tandis que le trafic a progressé de 12,7%, entraînant une baisse du taux de remplissage de 0,4. Le yield a reculé de 3,4 %, ce qui s’est traduit par une baisse de 3,9% de la recette unitaire.
La croissance de la capacité de Transavia s’accompagne d’actions ciblées visant à réduire les coûts unitaires à améliorer la rentabilité du réseau, dans un environnement très concurrentiel. Les résultats de Transavia en France sont temporairement impactés par la reprise des opérations d’Air France à Orly, finalisée à la fin du premier trimestre.
Transavia a annulé ses vols à destination et en provenance d’Israël, du Liban et de l’Arabie saoudite, et a observé une baisse des réservations vers les pays environnants tels que l’Égypte, Chypre et la Turquie.
Activité de maintenance : croissance continue du chiffre d’affaires externe
|Maintenance
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Chiffre d’affaires total (m€)
|1 390
|-1,5%
|Dont Chiffre d’affaires externe (m€)
|609
|+3,1%
|Dépenses externes (m€)
|-918
|-1,1%
|Frais de personnel (m€)
|-329
|+3,4%
|Dépréciations & Amortissements (m€)
|-86
|-14,4%
|Résultat opérationnel (m€)
|57
|-7
|Marge opérationnelle (%)
|4,1 %
|-0,5pt
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires externe a augmenté de 3,1%, tandis que le chiffre d’affaires total a légèrement diminué de 1,5%. Le résultat opérationnel a légèrement reculé et la marge opérationnelle s’est établie à 4,1% Cette baisse du résultat opérationnel s’explique par le renforcement du dollar américain par rapport à l’euro, partiellement compensé par l’amélioration des résultats sur les composants. La chaîne d’approvisionnement reste fortement perturbée, en particulier en ce qui concerne certains types de moteurs.
Air France : recentrage des opérations sur le hub de Paris-Charles de Gaulle pour préparer l’avenir du réseau
Groupe Air France
|
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Chiffre d’affaires (en m€)
|4 567
|+5,1%
|Frais de personnel (en m€)
|-1 414
|+3,2 %
|Carburant avions hors ETS (m€)
|-804
|-15,6 %
|Autres charges d’exploitation
(en m€)
|-1 848
|+5,6 %
|Dépréciations & Amortissements (en m€)
|-489
|+7,5 %
|Résultat opérationnel (en m€)
|11
|+193
|Marge opérationnelle (%)
|0,2%
|+4,4pt
Au premier trimestre, le résultat opérationnel s’est élevé à 11 millions d’euros, en hausse de 193 millions d’euros sur un an. La marge opérationnelle a progressé de 4,4 points par rapport au premier trimestre de l’année précédente, portée par une évolution positive de la recette unitaire du réseau Passage et par la baisse du coût unitaire, carburant inclus.
Comme annoncé à l’automne 2023, Air France centralise, à compter de l’été 2026, l’ensemble de ses opérations parisiennes sur son hub de Paris-Charles de Gaulle, à l’exception des vols à destination et en provenance de la Corse, opérés dans le cadre de l’actuelle délégation de service public.
Ce recentrage des opérations à Paris-Charles de Gaulle facilitera les correspondances internationales et contribue à renforcer la connectivité entre les régions françaises et les territoires ultramarins.
KLM : amélioration du résultat opérationnel grâce à la recette unitaire et au coût unitaire, malgré un fort impact météorologique en janvier
Groupe KLM
|
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Chiffre d’affaires (en m€)
|2 987
|+1,4%
|Frais de personnel (en m€)
|-1 033
|+1,5 %
|Carburant avions hors ETS (m€)
|-551
|-14,0 %
|Autres charges d’exploitation (en m€)
|-1 254
|+2,9%
|Dépréciations & Amortissements (en m€)
|-264
|-1,3 %
|Résultat opérationnel (en m€)
|-114
|+84
|Marge opérationnelle (%)
|-3,8%
|+2,9pt
Au premier trimestre, KLM a enregistré un résultat opérationnel de -114 millions d’euros, en amélioration de +84 millions d’euros sur un an, porté par la progression des recettes unitaires et la baisse du coût unitaire grâce aux progrès du programme Back on Track. L’essentiel de l’épisode neigeux de janvier, qui a pesé à hauteur de 90 millions d’euros sur le résultat opérationnel d’Air France-KLM, a concerné KLM et Transavia Pays-Bas. En février, et plus particulièrement en mars, KLM est parvenue à compenser ce début d’année difficile grâce à la hausse du yield sur le réseau passage.
Flying Blue : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle
Flying Blue Miles
|
|Premier Trimestre
|2026
|variation
|Chiffre d’affaires (en m€)
|258
|+59
|Dont Chiffre d’affaires externe (en m€)
|186
|+56
|Résultat opérationnel (en m€)
|78
|+32
|Marge opérationnelle (%)
|30,2%
|7,1pts
Au premier trimestre, Flying Blue a généré un chiffre d’affaires total de 258 millions d’euros, incluant les recettes provenant des partenaires aériens et non aériens. La marge opérationnelle a fortement progressé pour s’établir à 30,2%, malgré un dollar américain plus faible, grâce notamment au nouveau contrat avec American Express.
Nb : Le résultat des deux compagnies et de Flying Blue n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’éliminations intra-Groupe.
Autre information
IFRS 18
La norme IFRS 18 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 avec une application anticipée possible au 1er janvier 2026. Elle a été adoptée par l’Union Européenne le 13 février 2026.
Le Groupe est bien avancé sur l’impact de cette nouvelle norme notamment en ce qui concerne la structure du compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie.
S’agissant des mesures de performances utilisées et communiquées par le Groupe, “l’EBITDA ajusté” et le “résultat opérationnel ajusté” remplaceront respectivement “l’EBITDA courant” et le “résultat opérationnel courant”. Ils resteront comparables en termes de contenu, les reclassements prévus n’ayant par ailleurs pas d’incidence significative sur ces agrégats.
Le Groupe envisage une adoption anticipée dès la clôture du 30 juin 2026.
******
La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 30 avril 2026 à partir de 8h00 (heure de Paris).
Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 30 avril 2026 à 09:30 (heure de Paris).
Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :
https://af-klm.engagestream.euronext.com/2026-first-quarter-results
|Relations Investisseurs
|Presse
|Michiel Klinkers
|Marouane Mami
|+33 1 41 56 56 00
|Michiel.klinkers@airfranceklm.com
|Marouane.mami@airfranceklm.com
|mail.mediarelations@airfranceklm.com
Compte de résultat
|Premier trimestre
|(en millions d’euros)
|2026
|2025
|Variation
|Produits des activités ordinaires
|7 479
|7 165
|4 %
|Carburant avions
|-1 355
|-1 593
|-15 %
|Quotas de CO2
|-88
|-70
|26 %
|Affrètements aéronautiques
|-92
|-106
|-13 %
|Redevances aéronautiques
|-535
|-512
|4 %
|Commissariat
|-230
|-225
|2 %
|Achat d’assistance en escale
|-570
|-498
|14 %
|Achats et consommations d'entretien aéronautique
|-862
|-976
|-12 %
|Frais commerciaux et de distribution
|-291
|-284
|2 %
|Autres frais
|-530
|-523
|1 %
|Frais de personnel
|-2 456
|-2 392
|3 %
|Impôts et taxes hors impôt sur le résultat
|-64
|-63
|2 %
|Production capitalisée
|286
|419
|-32 %
|Autres produits et charges d'exploitation courants
|36
|54
|-33 %
|Amortissements, dépréciations et provisions
|-755
|-724
|4 %
|Charges opérationnelles
|-7 506
|-7 493
|0%
|Résultat opérationnel courant
|-27
|-328
|-92 %
|Cessions de matériels aéronautiques
|2
|-1
|nm
|Autres produits et charges non courants
|–
|1
|-100 %
|Résultat des activités opérationnelles
|-25
|-328
|-92 %
|Charges d’intérêts
|-174
|-162
|7 %
|Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie
|54
|57
|-5 %
|Coût de l’endettement financier net
|-120
|-105
|14 %
|Autres produits et charges financiers
|-162
|99
|nm
|Résultat avant impôts des entreprises intégrées
|-307
|-334
|-8 %
|Impôt sur le résultat
|72
|103
|-30 %
|Résultat net des entreprises intégrées
|-235
|-231
|2 %
|Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence
|-17
|-18
|-6 %
|Résultat net
|-252
|-249
|1 %
|Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle
|35
|43
|-19 %
|Résultat net : Propriétaires de la société mère
|-287
|-292
|-2 %
Note : la somme des « salaires et coûts connexes » dans la section « Revue d'activités » ne correspond pas au chiffre mentionné ci-dessus en raison des frais généraux, de l'IT et d'autres activités qui ne sont pas directement liées au réseau, à la maintenance ou à Transavia.
Bilan consolidé
|Actif
|31 mars 2026
|31 décembre 2025
|(en millions d’euros)
|Goodwill
|223
|223
|Immobilisations incorporelles
|1 210
|1 199
|Immobilisations aéronautiques
|13 951
|13 651
|Autres immobilisations corporelles
|1 745
|1 679
|Droits d'utilisation
|9 237
|9 452
|Titres mis en équivalence
|247
|246
|Actifs de retraite
|63
|57
|Autres actifs financiers non courants
|1 249
|1 267
|Actifs financiers dérivés non courants
|293
|118
|Impôts différés
|460
|713
|Autres actifs non courants
|339
|278
|Actif non courant
|29 017
|28 883
|Autres actifs financiers courants
|1 326
|1 360
|Actifs financiers dérivés courants
|1 261
|33
|Stocks et en-cours
|1 029
|992
|Créances clients
|2 928
|2 216
|Autres actifs courants
|1 378
|1 224
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|5 921
|4 714
|Actifs détenus en vue de la vente
|29
|23
|Actif courant
|13 872
|10 562
|Total actif
|42 889
|39 445
|Passif et capitaux propres
|31 mars 2026
|31 décembre 2025
|(en millions d’euros)
|Capital
|263
|263
|Primes d’émission et de fusion
|7 560
|7 560
|Actions d’autocontrôle
|-27
|-27
|Titres subordonnés à durée indéterminée
|1 247
|1 281
|Réserves et résultat
|-8 050
|-8 779
|Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère
|993
|298
|Titres subordonnés à durée indéterminée
|2 060
|2 026
|Réserves et résultat
|39
|40
|Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle
|2 099
|2 066
|Capitaux propres
|3 092
|2 364
|Provisions retraite
|1 668
|1 654
|Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants
|4 986
|4 818
|Passifs financiers non courants
|7 680
|7 265
|Dettes de loyers non courantes
|5 503
|5 487
|Passifs financiers dérivés non courants
|83
|199
|Impôts différés
|1
|—
|Autres passifs non courants
|489
|545
|Passif non courant
|20 410
|19 968
|Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants
|792
|1 142
|Passifs financiers courants
|2 239
|1 803
|Dettes de loyers courantes
|951
|958
|Passifs financiers dérivés courants
|97
|255
|Dettes fournisseurs
|2 977
|2 723
|Titres de transport émis et non utilisés
|5 930
|4 264
|Programme de fidélisation
|907
|921
|Autres passifs courants
|5 494
|5 047
|Passif courant
|19 387
|17 113
|Total capitaux propres et passifs
|42 889
|39 445
Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars 2026
|Période du 1er janvier au 31 mars
|2026
|2025
|(en millions d’euros)
|Résultat net
|-252
|-249
|Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation
|755
|724
|Dotations nettes aux provisions financières
|35
|78
|Coût de la dette nette
|120
|105
|Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels
|-2
|1
|Résultats non monétaires sur instruments financiers
|6
|6
|Écart de change non réalisé
|108
|-192
|Résultats des sociétés mises en équivalence
|17
|18
|Impôts différés
|-87
|-122
|Autres éléments non monétaires
|-316
|-1
|Flux de trésorerie liés à l’exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement
|384
|368
|Augmentation (diminution) du fonds de roulement
|1 238
|1 537
|FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L’EXPLOITATION
|1 622
|1 905
|Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées
|-7
|-3
|Investissements corporels et incorporels
|-940
|-1 213
|Produits liés aux cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles
|50
|317
|Intérêts reçus
|43
|53
|Dividendes reçus
|–
|7
|Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois
|45
|-3
|FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
|-809
|-842
|Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle
|-1
|–
|Coupons sur titres subordonnés
|-55
|-60
|Émission de nouveaux emprunts
|955
|245
|Remboursement d’emprunts
|-182
|-983
|Paiements de dettes de loyers
|-241
|-253
|Nouveaux prêts
|-9
|-132
|Remboursement des prêts
|55
|40
|Intérêts payés
|-143
|-148
|FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
|379
|-1 291
|Effets des variations de change et des reclassements sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants
|15
|-21
|Variation de la trésorerie nette
|1 207
|-249
|Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture
|4 714
|4 829
|Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture
|5 921
|4 580
Dette nette
|(en millions d'euros)
|31 mars 2026
|31 décembre 2025
|Passifs financiers courants et non courants
|9 919
|9 068
|Dettes de loyers courantes et non courantes
|6 454
|6 445
|Intérêts courus non échus
|-184
|-142
|Dépôts relatifs aux passifs financiers
|-85
|-85
|Dépôts relatifs aux dettes de loyers
|-81
|-80
|Impact des dérivés devise/dettes
|20
|44
|Passifs financiers (I)
|16 043
|15 250
|Trésorerie et équivalent trésorerie
|5 921
|4 714
|Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois
|943
|988
|Obligations
|1 153
|1 156
|Liquidités nettes (II)
|8 017
|6 858
|Dette nette (I-II)
|8 026
|8 392
Flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté
|Premier trimestre
|(en millions d'euros)
|2026
|2025
|Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation
|1 622
|1 905
|Investissements corporels et incorporels
|-940
|-1 213
|Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
|50
|317
|Flux de trésorerie libre d'exploitation
|732
|1 009
|Intérêts (payés) et reçus
|-100
|-95
|Paiements de dettes de loyers
|-241
|-253
|Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté
|391
|661
|Paiements exceptionnels réalisés/(reçus) (1)
|493
|122
|Flux de trésorerie récurrent libre d'exploitation ajusté
|884
|783
(1) Les paiements exceptionnels réalisés/(reçus), retraités du flux de trésorerie libre d’exploitation pour le calcul du flux de trésorerie récurrent libre d’exploitation ajusté, correspondent au remboursement des charges sociales, des cotisations retraites et des taxes sur salaires différés dans le cadre du Covid ainsi que a paiement de l’amende Cargo.
Retour sur capitaux employés (ROCE)
|(en millions d’euros)
|31 mars 2026
|31 déc 2025
|30 sept 2025
|30 juin 2025
|31 mars 2025
|31 déc 2024
|30 sept 2024
|30 juin 2024
|Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles
|1 434
|1 422
|1 390
|1 390
|1 377
|1 375
|1 356
|1 354
|Immobilisations aéronautiques
|13 951
|13 651
|13 772
|13 392
|12 835
|12 347
|12 607
|12 197
|Autres immobilisations corporelles
|1 745
|1 679
|1 617
|1 587
|1 554
|1 533
|1 500
|1 456
|Droits d’utilisation
|9 237
|9 452
|8 619
|8 479
|8 030
|7 592
|6 652
|6 479
|Titres mis en équivalence
|247
|246
|257
|205
|212
|216
|240
|134
|Actifs financiers (créances et autres prêts)
|228
|228
|212
|214
|217
|217
|232
|219
|Provisions (obligation de restitution sur les avions loués, maintenance sur les avions loués et provisions pour restitution des quotas de CO₂)
|-5 414
|-5 214
|-4 689
|-4 934
|-5 007
|-4 990
|-4 358
|-4 521
|Fonds de roulement (1)
|-9 513
|-8 051
|-8 124
|-8 749
|-8 983
|-7 469
|-7 422
|-8 222
|Capitaux employés sur le bilan
|11 915
|13 413
|13 054
|11 584
|10 235
|10 821
|10 807
|9 096
|Capitaux employés moyens (A)
|12 492
|10 240
|Résultat d’exploitation courant
|2 305
|1 763
|Dividendes reçus
|-1
|-1
|Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence
|15
|-39
|(Charge)/produit d’impôt normatif
|-599
|-445
|Résultat ajusté après impôt (B)
|1 720
|1 278
|ROCE sur 12 mois glissants (B/A)
|13,8 %
|12,5 %
(1) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid.
“L’impôt normatif” ne prend désormais plus en compte la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre du groupe fiscal français. Les périodes précédentes ont par conséquent été retraitées afin d’assurer la comparabilité des données.
Coût unitaire au SKO
|Premier Trimestre
|2026
|2025
|Coût d’exploitation total (en m€)
|7 506
|7 493
|Quotas de CO2 (en m€)
|-88
|-70
|Total autres chiffre d’affaires (en m€)
|-899
|-872
|Coût net excl ETS (en m€)
|6 519
|6 551
|Capacités produites exprimées en SKO
|78 564
|75 517
|Coût net/SKO (en centimes d’€)
|8,30
|8,67
|Variation brute
|-4,4 %
|Effet de change sur les coûts nets (en m€)
|-216
|Variation à change constant
|-1,1 %
|Effet prix du carburant (en m€)
|-98
|Coût net au SKO à change et prix du carburant constants hors ETS (en centimes d’€ par SKO)
|8,30
|8,26
|Variation à change et prix du carburant constants et hors ETS
|0,5 %
Flotte du Groupe au 31 Mars 2026
|Type d’appareil
|AF (dont HOP)8
|KL (dont KLC & MP)2
|Transavia
|Propriété
|Crédit-bail
|Location
|Total
|En exploit.
|Ecart vs 31/12/25
|B777-300
|43
|16
|32
|10
|17
|59
|59
|B777-200
|18
|15
|29
|1
|3
|33
|33
|B787-9
|10
|13
|4
|7
|12
|23
|23
|B787-10
|15
|2
|11
|2
|15
|15
|1
|A380-800
|A350-900
|41
|3
|13
|25
|41
|41
|A330-300
|5
|5
|5
|5
|A330-200
|8
|6
|12
|2
|14
|12
|-2
|Total Long-courrier
|120
|70
|0
|82
|42
|66
|190
|188
|-1
|B737-900
|5
|5
|5
|5
|B737-800
|29
|103
|34
|8
|90
|132
|129
|-2
|B737-700
|6
|6
|6
|6
|A321NEO
|15
|15
|4
|9
|17
|30
|30
|4
|A321
|11
|5
|6
|11
|8
|-4
|A320
|36
|4
|3
|29
|36
|36
|A320NEO
|23
|1
|22
|23
|23
|A319
|3
|2
|1
|3
|1
|-2
|A318
|4
|4
|4
|4
|A220-300
|55
|22
|13
|20
|55
|55
|3
|Total Moyen-courrier
|109
|55
|141
|86
|34
|185
|305
|297
|-1
|Embraer 195 E2
|25
|25
|25
|22
|1
|Embraer 190
|28
|19
|17
|2
|28
|47
|43
|-2
|Embraer 175
|17
|3
|14
|17
|17
|Embraer 170
|10
|10
|10
|10
|Total Regional
|38
|61
|0
|30
|16
|53
|99
|92
|-1
|B747-400ERF
|3
|3
|3
|3
|B747-400BCF
|1
|1
|1
|1
|B777-F
|2
|2
|2
|2
|Total Cargo
|2
|4
|0
|4
|0
|2
|6
|6
|0
|Total
|269
|190
|141
|202
|92
|306
|600
|583
|-3
TRAFIC 2026
Activité réseaux passage
|Premier Trimestre
|Total activité réseaux passage
|2026
|2025
|variation
|Passagers transportés (milliers)
|17 225
|17 238
|-0,1 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|58 440
|56 646
|+3,2 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|67 683
|65 910
|+2,7 %
|Taux de remplissage (%)
|86,3 %
|85,9 %
|+0,4pt
|Long-Courrier
|Passagers transportés (milliers)
|6 492
|6 303
|+3,0 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|49 353
|47 355
|+4,2 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|56 552
|54 518
|+3,7 %
|Taux de remplissage (%)
|87,3 %
|86,9 %
|0,4pt
|Amérique du nord
|Passagers transportés (milliers)
|1 992
|1 946
|+2,4 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|14 377
|13 887
|+3,5 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|16 844
|16 175
|+4,1 %
|Taux de remplissage (%)
|85,4 %
|85,9 %
|-0,5pt
|Amérique latine
|Passagers transportés (milliers)
|976
|914
|+6,8 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|9 155
|8 547
|+7,1 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|9 968
|9 480
|+5,1 %
|Taux de remplissage (%)
|91,8 %
|90,2 %
|+1,7pt
|Asie / Moyen Orient
|Passagers transportés (milliers)
|1 612
|1 534
|+5,1 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|12 849
|12 008
|+7,0 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|14 537
|13 850
|+5,0 %
|Taux de remplissage (%)
|88,4 %
|86,7 %
|+1,7pt
|Afrique
|Passagers transportés (milliers)
|965
|972
|-0,8 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|6 136
|6 138
|-0,0 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|7 435
|7 379
|+0,8 %
|Taux de remplissage (%)
|82,5 %
|83,2 %
|-0,7pt
|Caraïbes-Océan Indien
|Passagers transportés (milliers)
|947
|937
|+1,1 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|6 836
|6 775
|+0,9 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|7 768
|7 634
|+1,8 %
|Taux de remplissage (%)
|88,0 %
|88,7 %
|-0,7pt
|Court et Moyen-Courrier
|Passagers transportés (milliers)
|10 733
|10 935
|-1,8 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|9 087
|9 291
|-2,2 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|11 131
|11 392
|-2,3 %
|Taux de remplissage (%)
|81,6 %
|81,6 %
|+0,1pt
Activité Transavia
|Premier Trimestre
|Transavia
|2026
|2025
|variation
|Passagers transportés (milliers)
|5 077
|4 572
|+11,0 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|9 361
|8 306
|+12,7 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|10 882
|9 607
|+13,3 %
|Taux de remplissage (%)
|86,0 %
|86,5 %
|-0,4pt
Activité totale Groupe passage
|Premier Trimestre
|Total Groupe
|2026
|2025
|variation
|Passagers transportés (milliers)
|22 302
|21 810
|+2,3 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|67 801
|64 952
|+4,4 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|78 565
|75 517
|+4,0 %
|Taux de remplissage (%)
|86,3 %
|86,0 %
|+0,3pt
Activité Cargo
|Premier Trimestre
|Total Groupe
|2026
|2025
|variation
|Tonne kilomètre transportée (m de TKT)
|1 760
|1 695
|+3,8 %
|Tonne kilomètre offerte (m de TKO)
|3 564
|3 462
|+2,9 %
|Taux de remplissage (%)
|49,4 %
|49,0 %
|+0,4pt
Air France
|Premier Trimestre
|Total activité réseaux passage
|2026
|2025
|variation
|Passagers transportés (milliers)
|9 633
|9 552
|+0,8 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|34 946
|34 004
|+2,8 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|40 427
|39 629
|+2,0 %
|Taux de remplissage (%)
|86,4 %
|85,8 %
|+0,6pt
|Long courrier
|Passagers transportés (milliers)
|4 070
|3 978
|+2,3 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|30 272
|29 260
|+3,5 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|34 700
|33 736
|+2,9 %
|Taux de remplissage (%)
|87,2 %
|86,7 %
|+0,5pt
|Court et moyen-courrier
|Passagers transportés (milliers)
|5 563
|5 575
|-0,2 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|4 674
|4 744
|-1,5 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|5 727
|5 893
|-2,8 %
|Taux de remplissage (%)
|81,6 %
|80,5 %
|+1,1pt
|Activité Cargo
|Tonne kilomètre transportée (m de TKT)
|932
|922
|+1,1 %
|Tonne kilomètre offerte (m de TKO)
|2 035
|2 026
|+0,5 %
|Taux de remplissage (%)
|45,8 %
|45,5 %
|+0,3pt
KLM
|Premier Trimestre
|Total activité réseaux passage
|2026
|2025
|variation
|Passagers transportés (milliers)
|7 591
|7 686
|-1,2 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|23 494
|22 642
|+3,8 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|27 256
|26 282
|+3,7 %
|Taux de remplissage (%)
|86,2 %
|86,2 %
|+0,0pt
|Long-courrier
|Passagers transportés (milliers)
|2 422
|2 325
|+4,1 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|19 081
|18 095
|+5,4 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|21 852
|20 783
|+5,1 %
|Taux de remplissage (%)
|87,3 %
|87,1 %
|+0,3pt
|Court et Moyen-courrier
|Passagers transportés (milliers)
|5 169
|5 360
|-3,6 %
|Passager kilomètre transporté (m de PKT)
|4 413
|4 547
|-2,9 %
|Siège kilomètre offert (m de SKO)
|5 404
|5 499
|-1,7 %
|Taux de remplissage (%)
|81,7 %
|82,7 %
|-1,0pt
|Activité Cargo
|Tonne kilomètre transportée (m de TKT)
|828
|783
|+5,7 %
|Tonne kilomètre offerte (m de TKO)
|1 530
|1 458
|+4,9 %
|Taux de remplissage (%)
|54,1 %
|53,7 %
|+0,4pt
1 à prix de carburant et change constants et hors ETS
2 Sur la base des instruments de couverture en vigueur et de la courbe à terme au 24 avril, est susceptible d’évoluer liées aux incertitudes géopolitiques.
3 à prix de carburant et change constants et hors ETS
4Flotte de nouvelle génération / Flotte en service
5 Termes et Conditions de MSCI : Terms and Conditions
6A prix de carburant et change constants et hors ETS
²Sur la base des instruments de couverture en vigueur et de la courbe à terme au 24 avril, est susceptible d’évoluer liées aux incertitudes géopolitiques.
7 à prix de carburant et change constants et hors ETS
8 Hors Transavia
Pièce jointe