Umicore annonce des changements au sein de son Executive Leadership Team avec la succession du CFO et la nomination d’un CTrO

Succession du CFO

Umicore annonce la nomination de Lily Liu en tant qu’Executive Vice President et Chief Financial Officer à compter du 1er août 2026. Mme Liu succède à l’actuel CFO, Wannes Peferoen, qui quittera la Société après vingt années de service dévoué. À partir du 1er août, et afin d’assurer une transition harmonieuse, M. Peferoen exercera une fonction de conseiller spécial jusqu’au 28 février 2027.

Mme Liu rejoint Umicore de Synthomer, une société de chimie spécialisée cotée à la London Stock Exchange, où elle occupe la fonction de CFO depuis juillet 2022. De nationalité britannique et australienne, elle dispose de plus de vingt ans d’expérience en leadership financier dans les secteurs de la chimie, de l’industrie manufacturière et de l’ingénierie. Avant Synthomer, Mme Liu était CFO chez Essentra plc et a précédemment exercé des fonctions de CFO chez Xaar plc et Smiths Detection. Elle est également administratrice non exécutive et membre du comité d’audit de DCC plc.

"Au nom d’Umicore, je tiens à exprimer notre gratitude à Wannes pour ses vingt années de service dévoué au sein de la Société et pour son leadership en tant que CFO au cours des quatre dernières années. Son engagement envers notre stratégie CORE, en particulier dans le renforcement de la discipline du capital et de l’efficacité opérationnelle, a été déterminant pour positionner Umicore en vue d’un succès durable. Je souhaite à Wannes plein succès pour la suite de son parcours.” a déclaré Bart Sap, CEO d’Umicore.

"Dans le même temps, nous sommes ravis d’accueillir Lily Liu chez Umicore en tant que CFO. Son parcours dans la direction d’équipes financières au sein de sociétés cotées, combiné à son expertise couvrant la chimie, l’industrie manufacturière et l’ingénierie, la qualifie pleinement pour faire progresser l’orientation stratégique d’Umicore. Sa résilience éprouvée et sa capacité à diriger des équipes dans des environnements complexes et en changement constitueront un atout majeur pour Umicore." A poursuivi Bart Sap, CEO d’Umicore.

“C’est un immense privilège d’assumer la fonction de CFO chez Umicore, une entreprise reconnue pour son engagement constant en faveur de l’innovation et du développement durable. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Bart, l’Executive Leadership Team et l’ensemble des collaborateurs afin de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie CORE, avec un accent clair sur la génération de trésorerie et la discipline du capital, soutenues par une forte culture de la performance.” a déclaré Lily Liu, CFO d’Umicore à compter du 1er août 2026.

Nomination d’un Chief Digital & Transformation Officer

Umicore crée la fonction de Chief Digital & Transformation Officer au sein de son Executive Leadership Team. Ce nouveau rôle souligne l’engagement du Groupe en faveur d’une exécution disciplinée et cohérente de sa feuille de route de transformation et de digitalisation à long terme, de l’ancrage d’une culture de performance durable et de la mise en place d’une organisation pérenne et tournée vers l’avenir. Face à un environnement de plus en plus dynamique et complexe, le Chief Digital & Transformation Officer renforcera le focus et l’alignement au sein du Groupe. Cette fonction assumera la responsabilité de des activités Operational Excellence et Digitalisation & Information Systems, avec pour objectif de renforcer les synergies entre les processus, les données et les technologies digitales, notamment en accélérant l’adoption de l’intelligence artificielle.

Marten Zieris a été nommé Chief Digital & Transformation Officer avec effet au 1er août 2026. Marten dispose de plus de 15 ans d’expérience dans la transformation des organisations, le développement de l’excellence opérationnelle et la conduite du changement dans un large éventail de secteurs. Avant de rejoindre Umicore, il était Partner et Head of Growth & Transformation Practice pour l’Europe centrale chez Arthur D. Little. Marten est titulaire d’un diplôme en Business Administration de l’Université de Bayreuth.

“En créant la fonction de Chief Digital & Transformation Officer, nous renforçons notre leadership et accélérons la transformation d’Umicore afin de générer une valeur durable à long terme. Je suis heureux d’accueillir Marten Zieris au sein de l’Executive Leadership Team. Son expertise reconnue sera déterminante pour faire avancer notre agenda de transformation et libérer de nouveaux niveaux d’impact et d’excellence à l’échelle du Groupe“, a déclaré Bart Sap, CEO d’Umicore.

T1 Update et Conference Call

Aujourd’hui à 17h40 CEST, Umicore publiera une mise à jour sur les conditions de marché du premier trimestre, accompagnée de perspectives supplémentaires concernant les attentes du Groupe pour le reste de l’année 2026. Aujourd’hui à 19h00 CEST, Umicore organisera une audioconférence à l’intention des analystes et des investisseurs avec Bart Sap, CEO, et Wannes Peferoen, CFO. Audioconférence accessible via ce lien. Les médias peuvent adresser leurs questions à Umicore Media Relations.

Pour plus d’information

Investor Relations

Media Relations

Caroline Kerremans

Bart Heylen +32 2 227 72 21

+32 2 227 73 09 Marjolein Scheers

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47

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Calendrier financier

30 avril 2026

17.40 CEST: Update performance T1 et perspectives 2026

19.00 CEST: audioconférence à l’intention des analystes et investisseurs avec Umicore CEO et CFO

5 may 2026 Ex-date (dividende)

6 may 2026 Record date (dividende)

7 may 2026 Mise en paiement du dividende

31 juillet 2026 Résultats semestriels 2026

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours du 2025.