Crédit Agricole Assurances : Trimestre record marqué par des évènements climatiques





Communiqué de presse Paris, le 30 avril 2026

Trimestre record marqué par des évènements climatiques

CHIFFRES CLÉS T1 2026 :

Chiffre d’affaires1 total au plus haut à 17,0 milliards d’euros, en progression de +14,5%2 ;

Collecte nette3 record à +5,7 milliards d’euros dont +3,0 milliards sur les fonds en euros.

Nicolas Denis, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, indique : « Dans un environnement marqué par des incertitudes économiques et une intensification des risques climatiques, nous confirmons la robustesse de notre modèle et la pertinence de notre cap. Notre responsabilité de leader s’incarne dans la mobilisation de nos équipes, au plus près de nos clients et sur le terrain, en France comme au Portugal ou en Espagne, pour les accompagner face à des épisodes de tempêtes majeurs et répétés, ainsi que dans notre capacité à innover avec le lancement réussi d’Oriance, sa nouvelle génération d’assurance vie simple, évolutive et nativement digitale. »

UNE CROISSANCE QUI SE POURSUIT DANS L’ENSEMBLE DES LIGNES MÉTIERS

A fin mars 2026, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 de 17,0 milliards d’euros, en progression de +14,5%2 par rapport à fin mars 2025. Le dynamisme est porté par l’ensemble des lignes d’activité, notamment l’épargne / retraite. Ce trimestre est en effet marqué par le lancement le 23 février 2026 du contrat d’assurance vie Oriance, 100% digital, dépassant début avril la barre des 100 000 contrats souscrits, et par le quasi doublement (+94,2%) par rapport au T1 2025 du chiffre d’affaires de Spirica4.

En épargne / retraite, le chiffre d’affaires1 atteint 12,6 milliards d’euros à fin mars 2026, en progression de +16,0% sur un an. Les offres de participation aux bénéfices (PAB) préférentielles sur versements euros ont stimulé la collecte brute3. Celle-ci s’élève à 8,2 milliards d’euros (+15,3%) sur les fonds en euros et à 4,4 milliards d’euros sur les unités de compte (+17,3%). En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute ressort à 34,7% (+0,4 point sur un an).

La collecte nette3 atteint un record trimestriel à +5,7 milliards d’euros, en croissance de +1,8 milliard d’euros par rapport au T1 2025. Par support, la collecte nette3 s’établit à +3,0 milliards d’euros sur les fonds en euros (+1,1 milliard d’euros sur un an) et +2,7 milliards d’euros sur les unités de compte (+0,6 milliard d’euros sur un an).

Les encours d’assurance vie5 continuent de progresser à 378,1 milliards d’euros à fin mars 2026 (+7,3% sur un an) grâce à la très forte collecte nette3 malgré un effet marché défavorable. Ils sont composés de 261,7 milliards d’euros de fonds en euros (+6,1% sur un an) et de 116,4 milliards d’euros en unités de compte (+10,1% sur un an). Les encours en unités de compte représentent 30,8% de l’encours global à fin mars 2026, en hausse de +0,8 point sur un an.

En dommages6, l’activité poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires1 en hausse de +10,0% par rapport à fin mars 2025 pour atteindre 2,9 milliards d’euros, incluant Abanca Seguros Generales (ASG) et PiùVera Assicurazioni qui n’étaient pas consolidés au T1 2025. A périmètre constant, la hausse est de +7,5%. Le portefeuille atteint le seuil des 18,0 millions de contrats, en croissance de +7,3% sur un an (+2,3% à périmètre constant). La prime moyenne bénéficie des évolutions tarifaires induites par l’impact du changement climatique et l’inflation des coûts de réparation, ainsi que de l’évolution du mix produits.

L’équipement des clients particuliers dans les banques du Groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (44,9%7, soit +0,7 point), chez LCL (28,7%7, soit +0,7 point), et chez CA Italia (21,1%8, soit +0,8 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives9), le chiffre d’affaires1 s’élève à 1,5 milliard d’euros, en hausse de +10,7% sur un an, incluant Abanca Seguros Generales (ASG), PiùVera Assicurazioni et PiùVera Protezione qui n’étaient pas consolidés au T1 2025. A périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires est de +5,8%. L’assurance emprunteur croît de +8,0% (+0,5% à périmètre constant), aussi bien sur le crédit à la consommation que sur le crédit immobilier. Les assurances collectives sont dynamiques à +28,7%, avec notamment la contribution des Industries Electriques et Gazières (IEG) entrée en vigueur au 1er juillet 2025. La prévoyance individuelle voit également son activité progresser de +8,5% (+6,9% à périmètre constant).

En santé individuelle et collective, le chiffre d’affaires poursuit sa progression à +16,3% sur un an (+13,5% à périmètre constant).

UN RÉSULTAT IMPACTÉ PAR LES ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES EN FRANCE AINSI QU’AU PORTUGAL, ET DES CONDITIONS DE MARCHÉ DÉFAVORABLES

La contribution de Crédit Agricole Assurances au résultat net part du Groupe de Crédit Agricole S.A. s’élève à 422 millions d’euros, en baisse de -3,9% sur un an. Le premier trimestre 2026 a été marqué par une forte sinistralité climatique en France (tempêtes Nils et Goretti) et au Portugal (tempête inédite Kristin notamment) partiellement compensée par des liquidations favorables sur les exercices antérieurs. Ces évènements masquent la progression en épargne / retraite malgré l’impact défavorable des conditions de marché.

En conséquence, le ratio combiné10 augmente de +2,5 points sur un an pour s’établir à 95,7%. Le ratio combiné net non actualisé augmente quant à lui de +3,1 points, à 99,0%.

La marge sur services contractuels s’établit à 27,0 milliards d’euros à fin mars 2026, en baisse de

-1,9% par rapport à fin décembre 2025 du fait de conditions de marché défavorables affectant la réévaluation du stock. Elle intègre une contribution notable des affaires nouvelles, portée par la croissance du chiffre d’affaires, supérieure à l’allocation en résultat.

NOTATION

Agence de notation



Date de dernière revue



Principales filiales opérationnelles



Crédit Agricole Assurances S.A.



Perspective



Dettes subordonnées Tier 2 Restricted Tier 1 S&P Global Ratings 10 octobre 2025 A+ A Stable BBB+ BBB

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du Groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du Groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2025, Crédit Agricole Assurances compte plus de 7 100 collaborateurs. En 2025, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 52,4 milliards d’euros.

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1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 A périmètre constant, i.e. hors consolidation d’Abanca Seguros Generales (« ASG », filiale espagnole d’assurance de protection de biens et de personnes détenue à 50%) intervenue au 30 septembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et hors consolidation de PiùVera Assicurazioni et PiùVera Protezione (filiales italiennes d’assurance, respectivement de protection des biens et des personnes et de protection des personnes détenues à 65%) intervenue au 31 décembre 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, la croissance du chiffre d’affaires total est de +13,6%.

3 En normes locales

4 Filiale d’assurance vie en France de Crédit Agricole Assurances qui adresse la clientèle patrimoniale, notamment via les canaux digitaux et les conseillers en gestion de patrimoine

5 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

6 Au 31 mars 2026, le portefeuille dommages d’ASG s’élève à 205k contrats, avec un apport net de +42k contrats sur un an. Le portefeuille dommages de PiùVera Assicurazioni s’élève à 645k contrats, avec un apport net de +28k contrats sur un an.

7 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

8 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

9 Hors épargne / retraite

10 Voir définition en chapitre 8.4 « Indicateurs alternatifs de performance » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de Crédit Agricole Assurances disponible sur Investisseurs - Site Institutionnel Crédit Agricole Assurances

Pièce jointe