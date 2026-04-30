Communiqué résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

K€ 12-2025 12-2024

*Retraité Chiffre d’affaires 369 870 Résultat d’exploitation -1 295 -1 384 Résultat Financier 2 229 302 Résultat Exceptionnel 0 1 477 Quote-part de Résultat des MEE -26 -36 Résultat net part du Groupe 835 389



* Comptes consolidés audités retraités des comptes de LEA Networks au 31 mars 2024

Résultats 2025

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires est en retrait de 58 % par rapport à l’exercice 2024, s’établissant à 369 k€ contre 870 k€ l’année précédente.

Dans un contexte économique difficile pour l’industrie des TelCo, Les activités Broadband ont connu un repli marqué sur le premier trimestre 2025, principalement en raison d’un niveau de commandes exceptionnellement bas en fin d’année 2024 et du renouvellement tardif de plusieurs contrats annuels. nos activités Broadband ont connu un recul de 64 % et présentent un résultat positif de 728 k€ dus a une reprise de moins value sur titres de LEA Networks de 1324 K€

En conséquence le résultat d’exploitation du groupe en 2025 s’établit à – 1 295 k€ contre -2 093 k€ en 2024.

Le résultat financier reste positif à 2 229 k€ ; le résultat exceptionnel ressort à 0 k€

Le résultat net part du Groupe s’établit à + 835 k€ après mise en équivalence d’une quote part de résultat de -26 k€ de notre joint-venture Netinovo.

Une situation bilancielle solide



Au 31 décembre 2025, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 15 539 k€, soit 98 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 15 422 k€.

Dividende 2026 au titre de l’exercice 2025

La solidité de notre structure financière nous permet de proposer lors de l’assemblée générale du 12 juin 2026 le versement d'un dividende de 0.55 euros par action au titre de l'exercice 2025.



Rappel : cession de LEA Networks pour une valeur d’entreprise de 1.2M€

HF Company a finalisé la cession de ses activités Broadband, composées de LEA Networks en France et de ses filiales américaine et hongkongaise le 31 mars 2025.

Post cession, le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 15 539 k€, soit l’équivalent de 5.44 € par action.

Ainsi qu’il s’y était engagé, le holding HF Company a désormais achevé son processus de vente de ses actifs.

Perspectives

Cette cession marque une étape importante dans l'évolution stratégique de notre Groupe. Avec une trésorerie substantielle et un bilan robuste, HF Company est maintenant en position favorable pour examiner de nouvelles opportunités d'investissement ou envisager d'autres formes de retour aux actionnaires

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale Mixte le 12 juin 2026

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