Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 30 avril 2026

 | Source: Michelin Michelin

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 30 avril 2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05230.04.2026FR001400AJ45212 04330.864 eurosGré à gré
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05230.04.2026FR001400AJ45212 04330.864 eurosGré à gré
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05230.04.2026FR001400AJ45212 04330.864 eurosGré à gré


Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6330.04.2026 FR001400AJ4530,864Euro212 043Gré à gré5309224Annulation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8330.04.2026 FR001400AJ4530,864Euro212 043Gré à gré5309224Annulation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4130.04.2026 FR001400AJ4530,864Euro212 043Gré à gré5309224Annulation

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20260430 - Déclaration des transactions sur actions propres – 30 avril 2026
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