Dexia : résultats annuels 2025

Bruxelles, Paris, le 30 avril 2026 - 8h30

RESULTATS ANNUELS 2025 DE DEXIA

Poursuite active de la résolution ordonnée en 2025

Gestion dynamique du portefeuille d’actifs et du bilan

Mise en œuvre des deux plans de cessions d’actifs, poursuivant un objectif de simplification opérationnelle et de réduction de la maturité du bilan

Réduction de 15 % du portefeuille d’actifs, via EUR 2,1 milliards de cessions et remboursements anticipés et EUR 1,0 milliard d’amortissement naturel, représentant une diminution d’un tiers du nombre de lignes du portefeuille d’actifs sur l’année

Bilan en baisse de 17 %, à EUR 43,4 milliards au 31 décembre 2025

Réduction du besoin de financement et position de liquidité solide

Forte baisse de EUR 7 milliards du besoin de financement en 2025, sous l’effet combiné de la réduction des portefeuilles d’actifs et de la contraction du cash collatéral posté

Programme de refinancement à long terme 2025 entièrement réalisé dès la fin mars 2025, malgré un contexte macroéconomique volatil

Programme annuel de refinancement à long terme 2026 clôturé à la suite d’une transaction de GBP 750 millions en janvier et d’une transaction de EUR 1,5 milliard en avril

Gestion prudente de la réserve de liquidité : horizon de survie à plus de 12 mois (386 jours)

Nouvelles avancées dans la simplification de la structure du groupe

Composition du comité de direction : réduction du nombre de membres de 6 à 4 membres, dans un souci de simplification et de recherche d’efficacité

Transfert de l’ensemble des titres de créances de Dexia vers un marché non réglementé en 2025, entraînant la perte du statut d’EIP de Dexia et ouvrant la voie à de nouvelles simplifications du fonctionnement du groupe et de certains reportings

Perte nette de l’année (EUR -134 millions) en diminution par rapport à 2024

Impact négatif des cessions d’actifs (EUR -178 millions) et des coûts liés à la transformation du groupe (EUR -99 millions), partiellement compensé par une évolution positive de la valorisation des titres du portefeuille de placement (EUR + 100 millions)

Retraité de ces éléments non récurrents, le résultat de l’année est positif, à EUR +43 millions

Préparation d’une refonte complète de l’organisation opérationnelle sur 2026-2027

La préparation de l’externalisation d’une grande partie des fonctions de production liées à la gestion des risques, à la production comptable et fiscale et à la gestion back-office des opérations, entamée en 2024, a été activement poursuivie

Cette externalisation, réalisée auprès de partenaires de premier plan (BlackRock et EY principalement), et qui préserve le maintien en interne des activités stratégiques de prise de décision, de pilotage et de contrôle, permettra une réduction significative des coûts opérationnels

Après le retrait de sa licence bancaire et la simplification de son cadre comptable en 2024, Dexia a poursuivi en 2025 son objectif de simplification de sa structure et de son fonctionnement. La refonte du modèle opérationnel a occupé une place prépondérante tout au long de l’année, rythmée par la préparation de la mise en œuvre des projets d’externalisation des activités de production à EY et BlackRock.

Dexia a également poursuivi la gestion active de son portefeuille d’actifs via la réalisation de ses deux plans de cession d’actifs, qui ont permis de réduire le portefeuille d’actifs de 15 % sur l’année.

Sous l’effet combiné de la réduction des portefeuilles d’actifs et de la baisse du cash collatéral net posté par Dexia à ses contreparties de dérivés, le besoin de financement s’est quant à lui contracté de près de EUR 7 milliards au cours de l’année 2025, pour s’établir à EUR 31,1 milliards au 31 décembre 2025.

Au 31 décembre 2025, ces éléments conduisent à une baisse du bilan de 17 % par rapport au 31 décembre 2024, à EUR 43,4 milliards.

Le résultat net dégagé par Dexia en 2025 s’élève à EUR -134 millions, contre -267 millions en 2024, toujours marqué par les cessions d’actifs et des coûts liés à la transformation du groupe.

Le résultat net consolidé de Dexia Holding s’élève quant à lui à EUR -287 millions en 2025 contre

EUR -248 millions en 2024.

L’écart entre le résultat net de Dexia en normes locales françaises et le résultat net consolidé de Dexia Holding en normes locales belges s’explique principalement par l’annulation de la valorisation des titres de placement classés dans un portefeuille au coût amorti dans le référentiel comptable belge.

De plus amples détails sur l’activité et les résultats annuels 2025 de Dexia et de Dexia Holding sont fournis dans les rapports annuels des deux entités, publiés ce jour sur le site web de Dexia : www.dexia.com.

Gilles Denoyel, président du conseil d’administration de Dexia, a déclaré :

« La simplification du groupe est un axe majeur de sa résolution. Portée par la réduction du bilan, la contraction du réseau international ou encore l’abandon de la licence bancaire, elle se reflète aussi dans l’adaptation de nos organes de direction, en vue de plus d’agilité et d’une efficacité accrue. Je me réjouis également de la décision de la Commission européenne de mettre un terme à son monitoring actif de Dexia. Cette décision, notifiée à Dexia et à ses Etats actionnaires et garants début 2025, reconnaît le travail remarquable accompli par le comité de direction et les équipes pour mettre en œuvre la stratégie de résolution ordonnée du groupe. Je remercie nos administrateurs pour leur engagement actif aux côtés de l’entreprise, ainsi que nos Etats, actionnaires garants, pour leur soutien sans faille à chaque nouvelle étape de notre résolution. »

Pierre Crevits, administrateur délégué de Dexia, a déclaré :

« En 2025 nous avons continué à gérer de façon active notre bilan grâce à la mise en œuvre de deux programmes de réduction de nos portefeuilles d’actifs, visant d’une part une simplification opérationnelle et d’autre part une réduction de la maturité du bilan. Corollaire de la réduction du bilan, le besoin de financement a été fortement réduit au cours de l’année. 2025 a également été rythmée par la préparation, avec nos partenaires, de la refonte complète de notre modèle opérationnel. Ce projet de grande ampleur sera déployé sur la période 2026-2027 et permettra une réduction sensible de nos coûts opérationnels. Je tiens à remercier de tout cœur les équipes, qui s’investissent au quotidien pour la résolution et la transformation du groupe et dont les efforts et l’implication ne connaissent aucune inflexion, année après année. »

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