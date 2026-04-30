WENDEL : Sébastien Metzger nommé Secrétaire général de Wendel

COMMUNIQUÉ — 30.04.2026

Sébastien Metzger nommé Secrétaire général de Wendel

Wendel annonce la nomination de Sébastien Metzger en tant que Secrétaire général de Wendel. Il succède à Caroline Bertin-Delacour, qui a pris sa retraite après dix-sept années passées chez Wendel.

Avocat de formation, Sébastien Metzger, 45 ans, a débuté sa carrière chez Wendel en 2008 en tant que juriste en fusions-acquisitions et a été promu Directeur juridique adjoint en janvier 2018 puis Directeur juridique M&A et Finance en 2022. Durant ces années, Sébastien a participé à toutes les transactions réalisées par Wendel, qu’il s’agisse de transactions dans le non coté, d’opérations de marché ou de financement au cours desquelles il a acquis une solide expérience sur les marchés du M&A européen et américain. Plus récemment, Sébastien a également couvert les opérations relatives au développement de Wendel Investment Managers.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sébastien continuera à superviser la direction juridique M&A et, en complément, le Secrétariat général et la conformité.

Sébastien est diplômé de l'ESSEC et d'un Master II en droit des affaires et fiscalité (Paris I – Panthéon Sorbonne).

Agenda

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Activité du 3e trimestre 2026 – Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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