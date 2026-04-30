HF Company - Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

HF COMPANY

S.A. au capital de 1 428 406 euros

SIEGE SOCIAL : 14 rue Dora Maar

37 100 TOURS

R.C.S. : 405 250 119 Tours

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2025

(Exercice clos le 31 décembre 2025)

La société annonce que son rapport financier annuel portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2025 est disponible sur son site à l’adresse :

https://www.hfcompany.com/espace-investisseurs/infos-reglementees/

et déposé auprès de Euronext.

Pour toute information : hffinance@hfcompany.com

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext Growth, labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3896821/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.

Pièce jointe