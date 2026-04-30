VOOPOO erobert Europa im Sturm: Live auf der Vaper Expo UK und der ShishaMesse Frankfurt im Mai

SHENZHEN, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Mai 2026 ist ein aufregender Moment für VOOPOO, da die Marke auf zwei der größten Branchenveranstaltungen Europas präsent sein wird. Vom 8. bis 10. Mai wird VOOPOO gleichzeitig auf der Vaper Expo UK im NEC Birmingham und auf der ShishaMesse Frankfurt, Europas führender Messe für E-Zigaretten und Wasserpfeifen, anwesend sein.





Das größte Highlight beider Messen ist zweifellos die Vorstellung der neuen ARGUS-Produkte. VOOPOO wird Geräte in einer Weltpremiere präsentieren, die sich durch branchenweit einzigartige Designs und modernste Technologie auszeichnen und den Besuchern der ShishaMesse Frankfurt und der Vaper Expo UK damit die erste Gelegenheit bieten, die nächste Generation der ARGUS-Innovationen zu erleben. Ergänzend zu dieser spannenden Markteinführung bringt VOOPOO weitere preisgekrönte Auszeichnungen nach Europa. Die brandneue DRAG 6 wurde bei den Muse Design Awards mit einem Gold Award ausgezeichnet – einem Wettbewerb, der in dieser Saison über 13.000 Beiträge aus aller Welt anzog –, während auch das Messedesign von VOOPOO in demselben Wettbewerb Anerkennung fand; daher ist der Messestand von VOOPOO ein absolutes Muss, das man sich auf der Messe persönlich ansehen sollte.

Auf der The Vaper Expo UK (Stand B80, NEC Birmingham):

Neben den neuen ARGUS-Produkten können Besucher weitere Top-Modelle wie die DRAG S3, die DRAG X3 und die DRAG 6 entdecken. Ein einzigartiges Highlight vor Ort ist der kostenlose Gravurservice. Besucher können ihre Geräte personalisieren und so jedes Stück zu einem echten Unikat machen. Dieses interaktive Erlebnis war bei vergangenen Messen äußerst beliebt, daher wird eine frühzeitige Ankunft empfohlen.

Auf der ShishaMesse Frankfurt (Stand 6C20):

Neben den atemberaubenden Neuheiten werden auch die weltweit meistverkauften Produkte von VOOPOO vor Ort sein, darunter die DRAG 6, die DORIC GO, die VOOPOO VINCI S, die VRIZZ 2, die ARGUS Klyc, die DRAG X3 und die DRAG S3. Zu den Aktivitäten vor Ort gehören großzügige Werbegeschenke und ein unterhaltsames Greifautomaten-Spiel, bei dem glückliche Gewinner VOOPOO-Geräte und Markenartikel gewinnen können.

Beide Veranstaltungen bieten die Möglichkeit zum Ausprobieren und geben Händlern, Einzelhändlern und Dampf-Enthusiasten die Chance, die neuesten Geräte zu testen, bevor sie in ganz Europa in den Handel kommen. Verpasse diese doppelte Gelegenheit nicht. Besuche den VOOPOO-Stand B80 in Birmingham oder den Stand 6C20 in Frankfurt im Mai. Komme wegen der Produktvorstellungen, bleib für die Testmöglichkeiten und gehe mit exklusiven Preisen nach Hause!

Warnung: Dieses Produkt darf mit E-Liquids verwendet werden, die Nikotin enthalten, eine stark suchterzeugende Substanz.

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