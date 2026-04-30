Communiqué de presse

Atos reconnu comme leader dans le rapport Provider Lens® 2026 d'ISG pour les partenaires de l'écosystème ServiceNow

Cette reconnaissance met en lumière la présence solide d’Atos en Europe et son fort développement aux Etats-Unis

Paris, France, 30 avril 2026 - Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme leader dans l’étude Provider Lens® 2026 - ServiceNow Ecosystem Partners d’ISG pour l'Europe, notamment dans les quadrants Innovation on ServiceNow et ServiceNow Consulting and Implementation Services. Cette reconnaissance met en lumière la capacité d'Atos à fournir des innovations basées sur ServiceNow sécurisées, conformes et régulièrement mises à jour pour les organisations opérant dans des environnements fortement réglementés.

Selon le rapport d’ISG, Atos se distingue par sa capacité à stimuler et accélérer l'innovation dans les systèmes d'entreprise sur la plateforme ServiceNow, combinant IA, automatisation et ingénierie appuyée sur les données, pour soutenir des programmes de transformation à grande échelle. ISG met en avant l'accent mis par Atos sur des architectures compatibles avec les exigences de souveraineté, et des modèles d'innovation industrialisés prêts à l'emploi qui permettent aux entreprises d'opérationnaliser l'IA tout en maintenant la gouvernance, la conformité et l’accessibilité aux audits.

L'étude d'ISG met l'accent sur les capacités d'innovation d'Atos sur ServiceNow, notamment la plateforme Secure Horizon dédiée aux normes de sécurité, ses cadres AI Insight et AI Ignite, ainsi que son intégration de solutions d’observabilité via ServiceNow et Dynatrace. Ces capacités permettent aux organisations de moderniser des environnements informatiques complexes, de renforcer les bases de données et de déployer des flux de travail intelligents en toute sécurité et à grande échelle.

ISG souligne également l'approche axée sur le conseil d'Atos concernant l'innovation ServiceNow, soutenue par sa méthodologie propriétaire Envision AI. Cette approche aide les clients à prioriser, concevoir et déployer des cas d'utilisation compatibles avec l'IA sur la plateforme ServiceNow, en particulier dans des secteurs réglementés tels que le secteur public, les services financiers, la santé, les télécommunications et l’industrie.

Outre son classement en tant que leader pour l’innovation, Atos s'est également positionné comme leader dans le quadrant ServiceNow Consulting and Implementation Services en Europe, reflétant ses solides capacités de conseil, sa présence européenne certifiée et son expérience dans la mise en œuvre de programmes ServiceNow souverains et conformes pour les grandes entreprises et les organisations publiques.

« Atos se distingue en Europe en unissant les programmes de conseil Envision, AI Insight et AI Ignite pour Now Assist, avec le niveau d’excellence attendu de partenaires au statut Elite, afin de moderniser, standardiser et réaliser des transformations complexes prêtes pour les exigences de souveraineté à grande échelle. Atos pilote des innovations accélérées en matière de services à travers plusieurs systèmes d'entreprise sur ServiceNow, en co-créant des solutions d'IA et d'automatisation dans ses pôles d'innovation européens », a déclaré Ashwin Gaidhani, analyste principal chez ISG.

Un fort développement aux Etats-Unis

Atos a été reconnu par ISG dans le rapport Provider Lens® ServiceNow Ecosystem Partners 2026 comme leader aux Etats-Unis dans deux catégories clés de l'écosystème ServiceNow. Le Groupe se positionne comme leader dans le conseil et les services de mise en œuvre ServiceNow (services professionnels) pour sa capacité à fournir des programmes de replatforming à grande échelle, à standardiser des environnements informatiques complexes et à accélérer l'adoption de la plateforme Now grâce à des schémas directeurs éprouvés et alignés sur l'industrie. Atos est également nommé leader dans les services gérés ServiceNow, reflétant la force de son modèle opérationnel industrialisé qui combine services gérés 24h/24 et 7j/7, gouvernance structurée et automatisation avancée, permettant ainsi aux clients américains d'exploiter des plateformes ServiceNow stables tout en générant continuellement de la valeur commerciale.

En plus de ces deux reconnaissances en tant que leader, Atos a été nommé Rising Star aux Etats-Unis dans la catégorie Innovation sur ServiceNow, soulignant son fort développement dans les cas d'utilisation pilotés par l'IA et le développement d’agents sur la plateforme. ISG cite spécifiquement les programmes AI Insight et AI Ignite d'Atos, qui soutiennent l'opérationnalisation de Now Assist et des flux de travail agents de manière gouvernée, tout en répondant aux exigences de souveraineté, de sécurité et d’accessibilité aux audits. Cette reconnaissance souligne la capacité d'Atos à traduire l'innovation ServiceNow en des cas d'utilisation concrets et axés sur la valeur ajoutée, avec un temps de production de valeur contrôlé, en particulier pour les organisations américaines opérant dans des environnements complexes ou réglementés.

« Avec un replatforming éprouvé à l'échelle mondiale et des plans alignés sur les attentes du secteur, Atos standardise des environnements informatiques complexes, accélère l'adoption et ancre des gains mesurables en termes de risques et d'expérience sur la plateforme Now. Atos combine sa solution ATF/SMaaS évolutive avec des AIOps Dynatrace-ServiceNow à plusieurs niveaux pour offrir des opérations sur la plateforme gouvernées et automatisées, permettant aux clients de concevoir et mettre en œuvre les bonnes solutions sur les plateformes ServiceNow. Avec des schémas d'IA Insight/Ignite et de souveraineté, Atos opérationnalise les flux de travail Now Assist et agents tout en préservant les capacités d’audit et le temps de valorisation », a déclaré Tapati Bandopadhyay, analyste principal, ISG.

« Atos est ravi d'être une fois de plus reconnu comme un leader dans la catégorie ServiceNow, innovation, conseil et mise en œuvre. Cette reconnaissance exceptionnelle, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, reflète la force de nos solutions et notre focus sur l'IA, la souveraineté et la sécurité, alors que nous continuons à investir dans les flux de travail métier, y compris le CRM et l'expérience utilisateur, afin d'apporter un maximum de valeur à nos clients », a déclaré Asheesh Malhotra, responsable mondial ServiceNow, Atos.

L'étude ISG Provider Lens® 2026 évalue les partenaires de l'écosystème ServiceNow en fonction de leur portefeuille de services, de leurs capacités d'innovation, de leur présence sur le marché et de leur capacité à fournir des résultats commerciaux mesurables. Cette reconnaissance renforce la position d'Atos comme partenaire de confiance pour les organisations souhaitant exploiter ServiceNow comme plateforme stratégique pour la transformation numérique gouvernée et les opérations pilotées par l'IA en Europe et aux Etats-Unis.

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Pour plus d’informations :

Atos named Leader in ISG 2026 U.S. ServiceNow Services - Atos

Atos named a Leader in ISG’s 2026 ServiceNow Consulting & Implementation Services Report - Atos – EMEA report

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atosgroup.com |

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