OSLO, Norvège, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IXT, MVNO complet spécialisé dans la connectivité IoT sécurisée, a annoncé aujourd’hui l’intégration de Zscaler Zero Trust Network Access (ZTNA) à sa plateforme cellulaire, en collaboration avec Shift Security. La solution permet aux entreprises d’appliquer des politiques de sécurité Zero Trust aux équipements IoT et OT au niveau de la SIM, sans nécessiter d’infrastructure VPN ni d’agents logiciels sur les terminaux.

Intégrée à la plateforme IXT SecureNet, cette solution achemine l’ensemble du trafic des appareils via la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange™, où il est inspecté et soumis à des politiques de sécurité avant d’atteindre sa destination. En supprimant les ports exposés et en rejetant les connexions entrantes, la solution est conçue pour réduire significativement la surface d’attaque.

IXT exploite son propre cœur de réseau à travers plus de 600 réseaux mobiles dans plus de 190 pays. En intégrant directement Zscaler ZTNA dans cette infrastructure, les entreprises bénéficient d’une application du Zero Trust sur les appareils connectés en cellulaire avec une seule SIM et un fournisseur unique.

Le problème : les VPN n’ont pas été conçus pour l’IoT

La plupart des entreprises dépendent encore des VPN pour sécuriser l’accès à distance aux technologies opérationnelles. Les VPN étendent l’accès réseau à toute personne qui s’y connecte. Un prestataire disposant d’un ordinateur portable compromis bénéficie du même accès étendu qu’un système interne. À grande échelle, cela entraîne une prolifération des VPN, une lourdeur de gestion des identifiants et une exposition croissante au sein de flottes d’appareils distribuées.

Avec la directive européenne NIS2 en cours de transposition dans les législations nationales des États membres, les organisations exploitant des infrastructures critiques sont soumises à des obligations réglementaires directes visant à sécuriser l’ensemble des connexions réseau, y compris les dispositifs IoT et OT reposant sur des cartes SIM.

Dans le cadre de la directive NIS2, la responsabilité ne s’arrête pas au service informatique. Les membres du conseil d’administration et la direction générale sont explicitement responsables de la supervision de la gestion des risques de cybersécurité, et peuvent être tenus personnellement responsables en cas de non-conformité.

La solution : mise en œuvre du Zero Trust au niveau de la SIM

L’intégration d’IXT et de Zscaler répond à cette lacune grâce à quatre capacités clés :

Zero Trust Network Access (ZTNA) : le trafic des appareils est acheminé via la plateforme Zscaler Zero Trust Exchange. Aucun port n’est exposé côté centre de données ou cloud. Aucun tunnel VPN à gérer.

Accès distant privilégié : les techniciens de maintenance et les prestataires tiers accèdent à des équipements spécifiques à l’aide d’un portail accessible par le biais d’un navigateur. Ils exécutent des sessions à distance directement dans le navigateur, en utilisant des protocoles standards tels que SSH, VNC et RDP. L’accès est limité dans le temps et entièrement enregistré. Aucun déploiement de client VPN n’est requis.

Inspection dynamique par pare-feu : tout le trafic est inspecté à la périphérie du réseau avec une application des politiques en temps réel, quel que soit l’emplacement de l’appareil ou le réseau utilisé.

Malware et sandboxing : les transferts de fichiers sont analysés pour détecter les menaces. Les fichiers suspects sont isolés dans un environnement sandbox avant livraison, afin d’empêcher des données compromises d’atteindre les systèmes opérationnels.

Résoudre la sécurité cellulaire pour l’OT et l’IoT

Henning Solberg, directeur technique et cofondateur d’IXT, souligne :

« Les VPN ont été conçus pour connecter des utilisateurs sur ordinateurs portables aux réseaux d’entreprise. Ils n’ont jamais été pensés pour des milliers d’appareils sans interface dans les réseaux énergétiques, les stations de traitement de l’eau ou les chaînes de production. Grâce à cette intégration, nous apportons la même architecture Zero Trust que Zscaler fournit aux environnements informatiques des entreprises du Fortune 500 directement aux appareils OT et IoT via le réseau cellulaire. Pour les organisations soumises aux exigences de conformité NIS2, cette intégration vise à répondre aux principales obligations grâce à une surface d’attaque réduite, sans dépendance aux VPN, avec une inspection complète du trafic et des contrôles prêts pour l’audit, le tout à partir d’une seule SIM. »

Marius Holmsen, directeur technique chez Shift Security, déclare :

« Dans la plupart des environnements IoT, les appareils sont connectés, mais pas réellement contrôlés. Cette intégration permet aux organisations de définir précisément avec quoi chaque appareil est autorisé à communiquer, et d’appliquer ces règles de manière cohérente sur l’ensemble du réseau, avec une visibilité totale. »

Conçue pour les secteurs réglementés et sensibles en matière de sécurité

La solution cible les industries où les appareils connectés évoluent dans des environnements à fortes exigences de sécurité et à contraintes réglementaires. Cela inclut l’énergie et les services publics, la gestion de l’eau et des eaux usées, la fabrication industrielle et les infrastructures de transport. Ces secteurs sont identifiés comme entités essentielles ou importantes dans le cadre de la directive NIS2 , et font face aux échéances de conformité les plus pressantes.

Un déclencheur fréquent pour ces organisations est l’accès par des tiers. Les fabricants d’équipements, prestataires de services et sous-traitants ont souvent besoin d’un accès à distance aux systèmes OT. La fonctionnalité d’accès distant privilégié élimine la nécessité de distribuer des clients VPN aux parties externes. Les prestataires s’authentifient sur un portail Web et accèdent uniquement aux équipements spécifiques pour lesquels ils sont autorisés, pendant une durée définie, avec un enregistrement complet des sessions.

Disponibilité

IXT Zero Trust est désormais disponible pour les déploiements IoT et OT en entreprise, intégré à la plateforme IXT SecureNet au niveau de la SIM. Les organisations souhaitant évaluer la solution dans leur environnement peuvent réserver une consultation avec l’équipe IXT sur ixt.io.

En intégrant le service Zero Trust de Zscaler dans la plateforme IXT SecureNet au niveau de la SIM, IXT offre à ses clients un moyen simple d’appliquer des contrôles Zero Trust aux appareils OT et IoT connectés en cellulaire, sans la complexité des VPN ni exposition des accès entrants. « Ensemble, nous aidons les organisations à réduire les risques, à sécuriser l’accès des tiers et à améliorer leur préparation à la conformité. » — Nathan Howe, vice-président principal, Innovation, Zscaler.

IXT et Shift Security organiseront un webinaire en direct le 13 mai à 10 h 00 (CET), qui abordera les failles exposées par les VPN et les APN privés dans les environnements IoT, ainsi que la manière dont le Zero Trust comble ces lacunes. Inscription sur ixt.io.

À propos d’IXT

IXT est un MVNO complet conçu pour l’IoT. L’entreprise exploite son propre cœur de réseau sur plus de 600 réseaux mobiles dans plus de 190 pays, fournissant une connectivité cellulaire pensée pour les appareils connectés à grande échelle. IXT propose des SIM globales avec redondance multi-réseaux, un Global Data Pool partagé, une couche réseau privée IXT SecureNet, ainsi qu’une gestion des appareils en temps réel via sa plateforme de gestion de la connectivité (CMP). Basée en Norvège, avec des bureaux aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne, IXT sert des entreprises à l’échelle mondiale.

À propos de Shift Security

Shift Security est un fournisseur norvégien de cybersécurité et d’architecture réseau, spécialisé dans le Zero Trust, la microsegmentation et la connectivité sécurisée pour les environnements d’entreprise et industriels. L’entreprise conçoit et déploie des infrastructures sécurisées dès la conception en collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan.