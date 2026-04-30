Elis : Assemblée générale 21 mai 2026 - Mise à disposition des documents

Assemblée générale mixte des actionnaires du 21 mai 2026

Mise à disposition des documents relatifs à l’Assemblée générale

Puteaux, le 30 avril 2026 - L’Assemblée générale mixte d’Elis se tiendra le 21 mai 2026 à 15 heures à la Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris.

L’Assemblée générale se tiendra en la présence physique des actionnaires ; elle sera également retransmise en direct sur le site Internet de la société via le lien : https://edge.media-server.com/mmc/p/wwtw6kzc

Les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront se rapprocher de leur intermédiaire financier pour se procurer le formulaire de vote. Les actionnaires au nominatif recevront directement ce formulaire avec la brochure de convocation.

L’avis de réunion contenant l’ordre du jour, le projet des résolutions devant être soumises au vote des actionnaires et les modalités de participation et de vote à l’assemblée générale est paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 13 avril 2026, n°44 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/).

Conformément aux dispositions du Code de commerce, les documents relatifs à l’Assemblée générale (incluant notamment le Document d’enregistrement universel 2025 et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration) sont mis à la disposition des actionnaires à compter de ce jour sur le site internet d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee sous la rubrique « Assemblées générales ».

Certains de ces documents sont également joints, soit au document d’enregistrement universel 2025, soit à la brochure de convocation de l’Assemblée générale 2026, cette dernière étant disponible sur le site internet d’Elis à compter du 29 avril 2026, date de la parution de l’avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Nous vous remercions de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale 2026 sur le site de la Société : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee sous la rubrique « Assemblées générales ».

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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