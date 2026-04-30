Bombardier annonce un avis de rachat visant la totalité de ses débentures 7,35 % échéant en 2026 en circulation

MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’un avis de rachat (l’« avis de rachat ») visant la totalité de ses débentures 7,35 % échéant en 2026 en circulation d’un montant en capital global de 150 000 000 $ CA (les « débentures échéant en 2026 »). Comme il est indiqué dans l’avis de rachat, la date de rachat est fixée au 26 juin 2026 (la « date de rachat ») et le prix de rachat pour les débentures échéant en 2026 s’élève à 1 023,38 $ CA par tranche de 1 000,00 $ CA de capital, soit le prix de rendement Canada (au sens donné à ce terme dans l’acte de fiducie régissant les débentures échéant en 2026) de 1 022,57 $ CA par tranche de 1 000,00 $ CA de capital, majoré des intérêts courus et impayés de 0,81 $ CA par tranche de 1 000,00 $ CA de capital jusqu’à la date de rachat, exclusivement. Ce rachat de dette sera payé à même les flux de trésorerie de Bombardier.

Le 30 avril 2026, un exemplaire de l’avis de rachat a été remis aux porteurs inscrits de ces débentures. Le paiement du prix de rachat et la remise aux fins de rachat des débentures échéant en 2026 seront effectués le 26 juin 2026 par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS Inc., conformément à ses procédures applicables. Le nom et l’adresse de l’agent responsable du paiement sont les suivants : Société de fiducie Computershare du Canada, 650, boulevard De Maisonneuve Ouest, 7e étage, Montréal (Québec) H3A 3T2, à l’attention du directeur, Services ﬁduciaires aux entreprises, tél. : 514‑982‑7888.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information

Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière et

relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 954-1715 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

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