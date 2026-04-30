BPCE : BPCE finalise l’acquisition de novobanco et franchit une étape décisive dans sa stratégie européenne

BPCE finalise l’acquisition de novobanco et franchit une étape décisive dans sa stratégie européenne

Paris et Lisbonne, le 30 avril 2026

BPCE annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital de novobanco, quatrième banque du Portugal, auprès de l’État et du Fonds de résolution portugais ainsi que de la société de capital-investissement Lone Star Funds. Le Portugal devient ainsi le deuxième marché domestique du Groupe pour ses activités de banque de détail. Avec cette acquisition, BPCE, deuxième groupe bancaire en France et quatrième de la zone euro, renforce sa position d’acteur bancaire européen de premier plan.

Conformément au mécanisme de détermination du prix d’acquisition convenu dans le Memorandum of Understanding (MoU) de juin 2025, puis des contrats d’acquisition signés en août et octobre 2025, le prix final d’acquisition au 31 décembre 2025 est de 6,5 milliards d’euros, correspondant à un multiple de résultat net (PER) de 7,85 sur la base du résultat net 2025 de 828 millions d’euros. Compte tenu de l’augmentation des fonds propres de novobanco au cours des quatre premiers mois de 2026, le prix total d’acquisition s’établit à 6,7 milliards d’euros au 30 avril 2026.

Plus importante acquisition bancaire transfrontalière dans la zone euro depuis plus de dix ans, l’intégration de novobanco constitue une étape majeure du projet stratégique Vision 2030 de BPCE, au service de son ambition de croissance et de diversification en France, en Europe et à l’international.

Cette opération renforce la stratégie de diversification de BPCE. D’une part, l’acquisition de novobanco accroît l’exposition de BPCE à l’économie portugaise — un marché dynamique et attractif, aux fondamentaux solides. D’autre part, elle diversifie le profil de taux du groupe en introduisant une part plus élevée de crédits à taux variable.

Désormais seul actionnaire de novobanco, BPCE affirme son engagement à travailler avec les équipes de novobanco pour accompagner le développement de la banque dans une perspective de long terme et renforcer sa capacité à financer l’économie portugaise, au bénéfice des particuliers, des entreprises et des clients institutionnels portugais.

BPCE : un engagement de long terme au Portugal

Déjà présent au Portugal à travers un centre d’expertise multi-métiers à Porto, Banco Primus et Oney, BPCE franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son ancrage local.

Avec novobanco, BPCE devient à la fois un partenaire de référence pour le financement de l’économie portugaise et un employeur majeur dans le pays, portant ses effectifs locaux à près de 8 000 collaborateurs. BPCE pourra ainsi devenir la banque de référence des relations franco-portugaises.

Novobanco : une banque solide et performante, profondément ancrée dans l’économie portugaise

Forte d’un rôle historique et reconnu dans l’accompagnement des ménages et des entreprises portugais, novobanco est aujourd’hui un acteur majeur du marché bancaire portugais, avec 9 % de part de marché globale et 14 % auprès des entreprises non financières, dont 18 % auprès des petites et moyennes entreprises. La banque opère avec un réseau d’environ 300 agences et emploie près de 4 100 collaborateurs, au service de 1,7 million de clients. Elle détient un portefeuille de 18,2 Md€ de crédits aux entreprises, 11,1 Md€ de prêts immobiliers et 2,7 Md€ de prêts personnels.

Novobanco a mené à bien une transformation sur plusieurs années. Novobanco figure aujourd’hui parmi les banques les plus performantes en Europe, avec 1,6 Md€ de produit net bancaire et un résultat net de 828 M€ (part du groupe) en 2025. Son bilan est solide, avec un excès de liquidité et de solvabilité.

Ensemble, BPCE avec novobanco : un projet industriel au service de la croissance et de l’économie réelle

Dans le cadre de ce nouvel actionnariat, novobanco renforcera ses capacités et consolidera son rôle d’acteur clé au service du financement de l’économie portugaise. En intégrant un groupe européen de premier plan, reconnu pour sa forte capitalisation, novobanco bénéficiera d’un potentiel de croissance accru. BPCE soutiendra également le développement de novobanco sur les segments de la banque de détail et des entreprises en apportant toute l’expertise des entreprises du groupe.

Pour les petites et moyennes entreprises, segment particulièrement dynamique au Portugal, novobanco unira ses forces à celles de BPCE – première banque des entreprises en France – afin de les accompagner à chaque étape de leur développement, de la création à la croissance puis à la transmission. Pour les grandes entreprises, l’ambition est de développer davantage les activités corporates et institutionnelles, en particulier leur fournir un accès aux marchés internationaux de capitaux et accompagner leur développement stratégique.

Côté particuliers, BPCE apportera ses expertises reconnues en épargne, financement, assurance et banque privée, et contribuera à accélérer la transformation digitale afin d’améliorer l’expérience client. Enfin, BPCE renforcera le financement de la transition environnementale des ménages et des entreprises.

Évolution de la gouvernance

Novobanco continuera d’opérer en tant que banque gérée localement, solidement ancrée au Portugal. Dans le cadre de sa nouvelle structure actionnariale, novobanco restera pleinement responsable de la mise en œuvre de la stratégie définie avec BPCE, dans le cadre et sous la supervision de son nouvel actionnaire.

Trois nouveaux membres proposés par BPCE vont rejoindre le Conseil de surveillance de novobanco, en remplacement de ceux auparavant désignés par Lone Star Funds.

Mark Bourke est confirmé dans ses fonctions de directeur général et reportera à Jacques Beyssade, Secrétaire général et membre du Comité de direction générale de BPCE. L’équipe jusque-là en charge de préparer le rapprochement de novobanco avec BPCE se consacrera à la mise en œuvre opérationnelle du plan d’intégration. Elle sera placée sous la responsabilité d’Olivier Delay qui était précédemment directeur général de Natixis CIB Americas.

Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE :

« Nous sommes heureux et fiers d’accueillir novobanco au sein de BPCE et de renforcer notre engagement de long terme au Portugal. Après l’acquisition de BPCE Equipment Solutions en 2025, nous démontrons notre capacité à mener des opérations de croissance externe d’envergure qui renforcent notre présence en Europe, conformément à notre projet stratégique Vision 2030. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux équipes de BPCE et de novobanco pour leur engagement remarquable au cours des derniers mois, ainsi qu’aux autorités portugaises pour la confiance accordée tout au long de ce processus qui s’est déroulé dans le calendrier prévu.

Novobanco est une banque performante, profondément ancrée au Portugal et plébiscitée par les ménages, les PME et les grandes entreprises du pays. Son positionnement au cœur de l’économie réelle est comparable à celui des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne en France ; ses valeurs sont étroitement alignées avec celles de notre modèle coopératif : primauté du client, modèle relationnel, et fort engagement au service des territoires et du financement de l’économie réelle.

Notre ambition est d’accompagner le développement de novobanco en mobilisant l’ensemble des expertises de BPCE au service de ses clients. Ensemble, nous approfondirons notre soutien à l’économie portugaise, reconnue pour son dynamisme, et créerons de la valeur durablement pour nos clients, nos collaborateurs et nos sociétaires. Cette opération est une très bonne nouvelle pour novobanco, pour BPCE et pour la souveraineté économique et financière européenne. »

Pour Mark Bourke, directeur général de novobanco :

« Devenir partie intégrante de BPCE est le début d'un nouveau chapitre important pour novobanco, qui nous permettra de consolider notre stratégie et de renforcer encore notre rôle dans le financement de l'économie portugaise.

Forts de l’appui d’un groupe bancaire européen de premier plan, nous allons renforcer notre capacité financière et enrichir l'expertise que nous pouvons apporter à nos clients, tant sur le marché des particuliers que sur celui des entreprises.

Cette aventure continuera d'être portée par l'engagement et le savoir-faire des équipes de novobanco, nous faisant aller encore plus loin dans notre mission : être le partenaire de confiance pour les ménages et les entreprises, et contribuer de manière utile et durable à la croissance économique du Portugal. »

À propos de BPCE

BPCE est le deuxième groupe bancaire en France et le quatrième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation. Avec 100 000 collaborateurs, le groupe sert 36 millions de clients – particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales – dans le monde. Il intervient dans les métiers de la banque de proximité et de l’assurance en France via ses deux grands réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que Banque Palatine et Oney. Il développe également ses activités à l’international grâce aux services de gestion d’actifs et de fortune de Natixis Investment Managers et à l’expertise en banque de financement et d’investissement de Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation avec les notations senior preferred LT suivantes : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) Moody’s (A2, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

À propos de novobanco

Novobanco est la quatrième banque opérant sur le marché portugais, avec 1,7 million de clients, des actifs de 48,1 milliards d’euros et une part de marché globale de 9,2 % à fin mars 2026. Son modèle omnicanal de relation client offre une expérience bancaire complète et adaptée, incluant des canaux digitaux sécurisés, complétés par un modèle de distribution de proximité innovant et récent, avec environ 300 agences et centres d’affaires couvrant l’ensemble du pays. Novobanco valorise la formation de ses 4 100 professionnels et soutient la communauté à travers des programmes sociaux, culturels et d’inclusion financière. Sa raison d’être est de contribuer à la croissance économique du Portugal, pour les familles comme pour les entreprises à toutes les étapes de leur vie, de manière durable et responsable.

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