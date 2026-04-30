Startschuss für den 9. Digital China Summit in Fuzhou in der Provinz Fujian

FUZHOU, China, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. April wurde in Fuzhou, Provinz Fujian, der 9. Digital China Summit eröffnet. Veranstaltet wird er gemeinsam von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, der Nationalen Datenverwaltung, der Chinesischen Cyberspace-Verwaltung, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie sowie der Volksregierung der Provinz Fujian.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link verfügbar.

Unter dem Motto „Beschleunigung von Innovation und Entwicklung im Bereich digitaler Technologien und Vertiefung des Aufbaus eines digitalen China“ bietet der diesjährige Gipfel ein Programm mit mehr als 50 Dialog- und Austauschformaten. Im Rahmen der Veranstaltung finden zudem der „Digital China Innovation Competition“ und eine Erlebniszone vor Ort statt. Ergänzt wird das Programm durch mehr als 100 begleitende Veranstaltungen, darunter die „Minjiang Digital Night Talks“.

Die Erlebniszone vor Ort ist in fünf Kernbereiche gegliedert, darunter „KI-gestützte Innovation“. Mehr als 100 interaktive Exponate geben dort Einblicke in aktuelle Anwendungen datenbasierter Technologien in Bereichen wie Industrie und Alltag.

Im Rahmen des Gipfels werden zentrale Meilensteine und Fortschritte beim Aufbau eines digitalen China vorgestellt, darunter der „Digital China Development Report (2025)“, der „Digital China Development Index“ sowie der „National Data Resource Survey Report (2025)“.

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2018 in Fuzhou hat der Digital China Summit über 1.000 Veranstaltungen ausgerichtet, nahezu 200 wichtige Richtlinien veröffentlicht und mehr als 10.000 bahnbrechende Technologien und Errungenschaften vorgestellt. In der Provinz Fujian haben sich über 3.000 Projekte im Bereich der digitalen Wirtschaft etabliert, mit einem Investitionsvolumen von über 2 Billionen RMB.

Quelle: Secretariat of the Organizing Committee of the Digital China Summit