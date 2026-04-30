FUZHOU, Chine, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 29 avril, le 9e Sommet « Digital China », coorganisé par la National Development and Reform Commission (Commission nationale du développement et de la réforme), la National Data Administration (Administration nationale des données), la Cyberspace Administration of China (Administration du cyberespace de Chine), le Ministry of Industry and Information Technology (ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information), ainsi que le People’s Government of Fujian Province (gouvernement populaire de la province du Fujian), s’ouvre à Fuzhou, capitale de la province.

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Axé sur le thème « Accelerating Innovation and Development in Digital Technologies and Deepening the Building of Digital China » (Accélérer l’innovation et le développement des technologies numériques et approfondir la construction d’une Chine numérique), le sommet de cette année propose un programme de plus de 50 débats et de sessions d’échange. L’événement comprend également le concours d’innovation « Digital China » et une zone d’expériences sur site, complétés par plus de 100 activités parallèles phares, dont les Minjiang Digital Night Talks.

Cinq sections principales composent cet espace, dont « L’innovation pilotée par l’IA », avec plus de 100 expositions interactives immersives, présentant les dernières applications des données dans des secteurs tels que l’industrie et la vie quotidienne.

Au cours du sommet, des réalisations majeures et des avancées significatives dans la construction de la Chine numérique seront publiées, notamment le Rapport sur le développement de la Chine numérique (2025), l’Indice de développement de la Chine numérique, ainsi que le Rapport national sur les ressources en données (2025).

Depuis la tenue du premier sommet à Fuzhou en 2018, le Sommet « Digital China » a accueilli plus de 1 000 événements, publié près de 200 politiques majeures et présenté plus de 10 000 technologies et réalisations de pointe. Plus de 3 000 projets liés à l’économie numérique ont été lancés dans le Fujian, représentant un investissement de plus de 2 000 milliards de RMB.

Source : Secretariat of the Organizing Committee of the Digital China Summit