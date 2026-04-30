Loblaws propose des accords culinaires avec une nouvelle plateforme « À CHAQUE HUMEUR SES SAVEURS », mettant en vedette Antoni Porowski

BRAMPTON, Ontario, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à satisfaire toutes vos fringales et à rassasier chaque émotion! LoblawsMD, ZehrsMD et Your Independent GrocerMD sont ravies de dévoiler leur nouvelle plateforme de marque multicanale « À CHAQUE HUMEUR SES SAVEURS » ce printemps. Cette plateforme et campagne célèbrent pleinement les moments de la vie, petits et grands, démontrant la façon dont nos magasins et nos collègues de confiance offrent constamment des solutions alimentaires parfaites pour chaque humeur et chaque occasion. À cette aventure passionnante se joint l’expert culinaire et personnalité de la télévision bien-aimée, Antoni Porowski, marquant ainsi un retour divertissant et captivant.

« Nous savons que la nourriture joue un éventail de rôles différents dans la vie des gens. Elle a le pouvoir incroyable d’influencer, d’apaiser et de changer les émotions », affirme Shelley Tangney, VP, Marketing pour la division Super Marché de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Chaque jour, nos clients agencent ce qu’ils mangent à ce qu’ils ressentent. Notre nouveau contenu “À CHAQUE HUMEUR SES SAVEURS” reflète ce rituel quotidien d’une façon pratique et ludique qui invite tout le monde à y participer. »









La campagne commence avec Antoni venant en aide à des clients lors de situations courantes. Elle le montre en train de venir à la rescousse d’un père débordé qui jongle avec une poussette et un appel du travail. Il arrive avec les sacs PC Express et dit en riant « Nous faisons aussi la livraison! », soulignant la facilité et l’accessibilité des services de livraison d’épicerie.

La campagne mettant en vedette Antoni se poursuivra durant l’été, soutenant les amateurs à travers toutes les émotions intenses d’un match de soccer. Antoni apparaît avec deux gâteaux fraîchement cuits, un qui dit « BUUUUUT » et un qui dit « NOOOOON », soulignant ainsi que les magasins sont prêts à satisfaire toutes les émotions vécues lors d’un match, de la célébration à la déception.

« Les gens tendent naturellement vers les aliments qui correspondent à ce qu’ils ressentent, et Antoni est la personne idéale “pour les guider dans leurs choix”, en leur faisant découvrir à quel point il est facile de trouver la nourriture qui convient à chaque humeur ou moment », déclare Bryan Collins, fondateur et chef de la direction des clients, ONE23WEST.

La campagne « À CHAQUE HUMEUR SES SAVEURS » sera diffusée à la télévision, sur les médias numériques, sur les réseaux sociaux et dans les chaînes en magasin à compter du printemps.

Contact médias : pr@loblaw.ca

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d’être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca(Il s'ouvre dans un nouvel onglet).

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