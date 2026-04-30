Plus du double de l’an dernier amassé par la Fondation Groupe MTY





MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est plus de 375 000 $ que la fondation du Groupe d’alimentation MTY inc. a donné pour des œuvres caritatives en cette deuxième année d’exploitation.

Le plus gros événement reste le tournoi de golf au Club de golf Le Blainvillier en septembre 2025 accueillant 288 joueurs et une cinquantaine de commanditaires ayant permis de recueillir 170 000 $ pour le Club des petits déjeuners.

La Fondation MTY a aussi contribué à plusieurs autres organismes dont La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, la Fondation du Cancer du sein, la Fondation Olo, la Fondation de l’hôpital Sainte-Justine, la Fondation de la recherche pédiatrique et plusieurs autres. Ces contributions reflètent son engagement continu qui permet de donner à quiconque dans le besoin les moyens de mener une vie plus saine et plus résiliente.

De plus, dans la période des fêtes, les employés se sont tous mobilisés pour remettre 150 cadeaux au programme Opération Père Noël permettant d’offrir un moment magique à des enfants défavorisés ou abandonnés, en leur remettant un cadeau le matin de Noël.

« Les gestes et les contributions de la Fondation MTY ne pourraient pas se déployer sans la collaboration de nos partenaires fournisseurs et de nos équipes au sein du Groupe MTY. Les équipes des marques du Groupe MTY ont d’ailleurs également fait plusieurs activations pour remettre des montants importants au cours de l’année 2025 » exprime Éric Lefebvre, Président Directeur général du Groupe MTY.

Les équipes des marques canadiennes du Groupe MTY ont remis plus de 399 000$ ainsi que plus de 62 000$ à des banques alimentaires à travers le Canada, amenant le montant des dons amassés par la Fondation et le Groupe MTY à plus de 836 000 $

« La Fondation MTY tient à remercier chaque personne ayant contribué au cours de l’année 2025. Dans le climat économique actuel, les organismes ont besoin de notre support plus que jamais et nous souhaitons multiplier ces dons cette année » déclare Renée St-Onge, Chef de la direction financière de Groupe MTY et membre du conseil d’administration de la Fondation MTY.

À propos de la Fondation MTY

Depuis deux ans, la Fondation MTY s’implique auprès des communautés dans le besoin en leur fournissant ce dont ils ont besoin pour favoriser leur efflorescence. La Fondation MTY se dévoue à la responsabilité sociale et vise avoir un impact positif sur diverses causes. À travers ses valeurs et son engagement, elle désire donner à quiconque dans le besoin les moyens de mener une vie plus saine et plus résiliente.

« Nourrir. Soutenir. S’engager. » sont les piliers de la Fondation MTY.

Contacts

https://foundationmtygroup.com/

fondation.mty.foundation@mtygroup.com

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