Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 30.4.2026 klo 14.05

Sanoma vahvistaa asemaansa Espanjassa ostamalla Vicens Vivesin

Sanoma on ostanut Vicens Vivesin, yhden Espanjan merkittävistä perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajista. Yritysoston myötä Sanoma vahvistaa johtavaa asemaansa Espanjassa, joka n. 7 miljoonalla oppilaallaan on yksi Euroopan suurimmista perus- ja toisen asteen oppimispalveluiden markkinoista. Vicens Vivesin liikevaihto oli 29 milj. euroa vuonna 2025. Ostetun liiketoiminnan kauppahinta (enterprise value) on 40 milj. euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 6,8 oikaistulla käyttökatteella laskettuna.

”Olen erittäin iloinen voidessani kertoa Vicens Vivesin, arvostetun espanjalaisen perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajan ostosta. Yritysosto on linjassa strategiamme kanssa – tavoitteenamme on kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaamme nykyisissä toimintamaissamme ja hyödyntää olemassa olevaa skaalautuvaa toimintamalliamme”, sanoo Rob Kolkman, Sanoman toimitusjohtaja. ”Meillä on vakiintunut johtava asema Espanjan markkinoilla ja näemme siellä edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia erityisesti nykyisen opetussuunnitelman vuosien 2026–2027 uuden rahoituksen sekä yksilöllisen oppimisen kasvavan kysynnän myötä”, hän jatkaa.

Yritysosto tukee Sanoma Learningin taloudellisia tavoitteita, jotka ovat keskikorkea yksinumeroinen liikevaihdon ja korkea yksinumeroinen oikaistun liikevoiton kasvu vuosina 2026–2030 (mitattuna vuosittain kolmen vuoden keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR)).

Vicens Vives lyhyesti

Vicens Vives on perustettu Kataloniassa, Espanjassa 1960-luvulla ja se on kasvanut tunnetuksi perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tarjoajaksi Espanjassa. Vicens Vivesin tuotevalikoima täydentää Sanoma Learningin paikallisen tytäryhtiön Santillanan nykyistä painettua ja digitaalista tarjontaa Espanjan perus- ja toisen asteen oppimisen markkinoilla.

Vicens Vivesillä on n. 250 työntekijää, joista yritysoston myötä tulee Sanoma Learningin työntekijöitä.

Tietoja yritysostosta

Ostetun liiketoiminnan kauppahinta on 40 milj. euroa (mukaan lukien nettovelka), mikä vastaa arvostuskerrointa 6,8 oikaistulla käyttökatteella laskettuna. Sanoma on rahoittanut yritysoston uudella kahdenvälisellä lyhytaikaisella lainajärjestelyllä.

Kauppa astuu voimaan 30.4.2026.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601



