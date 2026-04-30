Dépôt du document d’enregistrement universel 2025 de Groupama Assurances Mutuelles

Groupama Assurances Mutuelles annonce le dépôt de son document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), au format ESEF (Format Electronique Unique Européen) xHTML, le 29 avril 2026.

Le document d’enregistrement universel intègre notamment le rapport financier annuel de Groupama Assurances Mutuelles ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise tel qu'arrêté par le conseil d'administration de la société.

Le document d’enregistrement universel en français est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation applicable et peut être consulté dès aujourd'hui sur le site internet du groupe Groupama www.groupama.com, notamment dans la rubrique Investisseurs / Publications financières (en français et en anglais) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (en version française uniquement et au format ESEF xHTML) (www.amf-france.org).

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