Cartier inscrit ses actions sur l’OTCQB sous le symbole ECRFF

VAL-D’OR, Québec, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») (TSX : ECR; FSE : 6CA, OTCQB : ECRFF) est heureuse d’annoncer que ses actions ordinaires se négocient maintenant sur le marché OTCQB Venture, un marché américain exploité par OTC Markets Group Inc. (« OTC ») à New York, sous le symbole ECRFF. Les actions de Cartier continueront également de se négocier à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ECR.

La Société s’attend à ce que l’inscription sur l’OTCQB offre une visibilité accrue et une plus grande facilité de négociation pour les investisseurs américains, ce qui devrait se traduire par une liquidité améliorée et une portée élargie.

Philippe Cloutier, président et chef de la direction de Cartier Resources, a commenté :

«L’inscription de Cartier au marché ’OTCQB marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Cartier. Cette cotation aux États-Unis accroît notre visibilité auprès des investisseurs américains, améliore la liquidité des transactions et élargit notre accès aux marchés des capitaux américains. Nous croyons qu’elle favorisera un engagement accru des investisseurs alors que nous poursuivons l’avancement de nos projets et l’atteinte de nos objectifs de croissance à long terme. »

OTC exploite le plus important système électronique de cotation interbancaire au monde destiné aux courtiers-négociants américains et offre plusieurs canaux médiatiques afin d’accroître la visibilité des sociétés inscrites sur ses marchés. La négociation sur le marché OTCQB permet aux sociétés de développer efficacement leur notoriété auprès d’un plus vaste bassin d’investisseurs et d’offrir aux investisseurs américains une plateforme de négociation fluide leur permettant d’effectuer des transactions plus facilement par l’entremise du courtier de leur choix.

Les investisseurs américains peuvent consulter l’information financière actuelle et les cours en temps réel de la Société au www.otcmarkets.com/stock/ECRFF/quote.





À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″).

Mise en garde concernant l’information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes en valeurs mobilières, notamment les déclarations concernant les plans de la Société. Ces déclarations reposent nécessairement sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date où elles sont formulées et comportent de nombreux risques et incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives à la suite d’un changement dans les croyances, estimations ou opinions de la direction, ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure requise par la loi.

Mise en garde concernant les ressources minérales

Les ressources minérales divulguées dans le présent communiqué de presse sont conformes aux normes et lignes directrices du Règlement 43-101 (NI 43-101) et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes. Les ressources minérales mentionnées ci-dessus ne sont pas des réserves minérales, car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées déclarées sont de nature conceptuelle et sont estimées à partir de données géologiques et d’échantillonnage limitées. Les données géologiques sont suffisantes pour suggérer, mais non pour confirmer, la continuité de la teneur et/ou de la qualité minéralisée. Une ressource minérale présumée présente un niveau de confiance inférieur à celui d’une ressource minérale mesurée ou indiquée et ne constitue pas un niveau de confiance suffisant pour permettre sa conversion en réserve minérale.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Philippe Cloutier, géo.

Président et chef de la direction

Téléphone : 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

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