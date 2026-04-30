Stingray publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026

MONTRÉAL, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY) publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026, le mardi 9 juin 2026, après la fermeture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence le lendemain, le 10 juin 2026, à 10h00, heure normale de l’Est.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.corporate.stingray.com/fr/

Par téléphone: (+1) 800-717-1738, Montréal (+1) 514-400-3792, Toronto (+1) 289-514-5100 ou New-York (+1) 646-307-1865

Téléconférence archivée

La téléconférence sera disponible jusqu'au 10 juillet 2026 à minuit et il sera possible d’y accéder en composant le (+1) 888-660-6264, Toronto (+1) 289-819-1325 ou New York (+1) 646-517-3975, en entrant le mot de passe 07123.

À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com