Des objets provenant du HMCS Alberni trouvent une nouvelle demeure au Centre de Juno Beach, en hommage aux marins canadiens tombés au combat

COURSEULLES-SUR-MER, France, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association du Centre Juno Beach (ACJB) a fait l’acquisition de deux artefacts importants provenant du HMCS Alberni — la cloche du navire et la plaque d’origine du constructeur —, garantissant ainsi leur préservation et leur exposition au public au musée et mémorial canadien de la Seconde Guerre mondiale en Normandie.

Récupérés auprès d’une collection privée au Royaume-Uni, ces artefacts sont désormais conservés au Centre Juno Beach (CJB), où ils seront préservés, étudiés et présentés aux visiteurs du monde entier.

Le HMCS Alberni, une corvette de la Marine royale canadienne, a servi tant lors de la bataille de l’Atlantique que de la bataille de Normandie avant d’être torpillé et coulé en août 1944. Cinquante-neuf membres de son équipage ont péri. Aujourd’hui, l’épave de l’Alberni repose au fond de la Manche, telle une tombe de guerre.

« Ces artefacts ne sont pas de simples objets historiques : ils constituent des liens puissants et tangibles avec les marins qui ont servi et se sont sacrifiés à bord du HMCS Alberni », a déclaré Alexander Fitzgerald-Black, directeur exécutif. « En les confiant au Centre de Juno Beach, nous veillons à ce que leur histoire soit préservée avec dignité et transmise aux générations futures. »

Cette acquisition reflète l’engagement plus large de l’Association du Centre Juno Beach en faveur d’un traitement respectueux du patrimoine naval. L’Association milite pour la protection des navires de guerre canadiens coulés en tant que sépultures de guerre et a salué les récentes initiatives internationales visant à préserver des sites similaires .

Le Centre Juno Beach prévoit d’intégrer ces artefacts dans ses futures expositions et ses programmes éducatifs, offrant ainsi aux visiteurs une compréhension plus approfondie du rôle naval du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et des histoires humaines qui se cachent derrière.

L’Association du Centre Juno Beach, la branche caritative canadienne du musée, sollicite des dons pour soutenir l’acquisition, la conservation et l’exposition de ces artefacts, ainsi que le développement d’une exposition numérique comprenant des numérisations 3D qui permettront au public du monde entier de les explorer. Ce travail sera mené en collaboration avec le Mémorial et musée du HMCS Alberni .

« L’acquisition de la cloche du navire par le Centre Juno Beach a grandement contribué à la préservation de l’histoire du HMCS Alberni et renforcé l’honneur que son équipage mérite tant », a déclaré Lewis Bartholomew, directeur exécutif du Mémorial et musée du HMCS Alberni. « Nous sommes impatients de travailler avec le Centre de Juno Beach pour raconter l’histoire des hommes et des femmes courageux et héroïques qui ont libéré l’Europe de l’occupation nazie, en particulier les marins de l’Alberni. »

Le dimanche de la bataille de l’Atlantique, célébré le premier dimanche de mai (3 mai 2026), marque le 81e anniversaire de la fin de la plus longue campagne ininterrompue du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Alors que les rangs des anciens combattants de la Marine royale canadienne, de l’Aviation royale canadienne et de la marine marchande continuent de s’amenuiser, l’urgence de préserver cet héritage devient de plus en plus pressante.

À PROPOS DU CENTRE DE JUNO BEACH

Le Centre de Juno Beach a été créé en 2003 en tant que mémorial permanent dédié à tous les Canadiens qui ont contribué à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et afin de préserver cet héritage pour les générations futures par le biais de l’éducation.

Situé en Normandie, en France, le Centre rend hommage aux quelque 45 000 Canadiens qui ont perdu la vie pendant la guerre, dont 5 500 lors de la bataille de Normandie et 381 le jour J. Après plus de 20 ans d’existence et 1,5 million de visiteurs, le Centre a été désigné site d’importance historique nationale pour le Canada. Il appartient et est géré par l’Association du Centre Juno Beach, un organisme de bienfaisance enregistré basé au Québec et en Ontario. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.junobeach.org/fr/ .

Association du Centre Juno Beach – Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 891257149 RR 0001

À PROPOS DU MÉMORIAL ET MUSÉE HMCS ALBERNI

Le Mémorial et musée HMCS ALBERNI (HAMM), situé à Courtenay, en Colombie-Britannique, sur l’île de Vancouver, est un mémorial officiel des anciens combattants canadiens dédiés à tous les membres d’équipage qui ont servi à bord de l’Alberni depuis son départ de son port de construction à Esquimalt, en Colombie-Britannique, jusqu’à sa disparition sous les vagues au sud de l’île de Wight, le 21 août 1944 à 11 h 45. Il est géré par la Alberni Project Society, un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Pour plus d'informations ou pour faire un don, veuillez consulter le site www.alberniproject.org .

Numéro d'enregistrement de l'organisme de bienfaisance de la Alberni Project Society : 820205631 RR 0001.

Contact média

Alexander Fitzgerald-Black, directeur exécutif

Association du Centre Juno Beach

alex@junobeach.org

647-297-5341