AMZFAST lance sa gamme de moniteurs gaming 2026 primée en Amérique du Nord et en Europe

HONG KONG, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMZFAST, la division gaming du géant de l’affichage Express Luck Group, l’un des 10 premiers exportateurs de téléviseurs en Chine, a officiellement lancé sa gamme de moniteurs 2026 sur les marchés occidentaux. Après avoir remporté sept prix internationaux de design et écoulé plus de 14 000 unités lors d’une seule vente en 2025, la marque propose ses écrans haute performance, directement issus de son usine, aux joueurs d’Amérique du Nord et d’Europe.

AMZG27F6U

Technologie de pointe sans surcoût de marque

La collection 2026 s’appuie sur près de trente ans d’expérience dans la fabrication. Avec une expédition directement depuis ses propres usines certifiées ISO, AMZFAST propose des caractéristiques professionnelles, telles qu’une fréquence de rafraîchissement de 320 Hz et une résolution 4K, sans les marges habituelles des grandes marques.

Le modèle phare à double mode (AMZG27F6U) : ce moniteur IPS rapide de 27 pouces met fin au dilemme « vitesse vs résolution ». D’un simple clic, les utilisateurs peuvent basculer entre la 4K à 160 Hz pour une immersion totale dans les jeux AAA et la Full HD à 320 Hz pour les compétitions e-sport. De plus, il est entièrement compatible avec la PS5 et la Xbox en 4K/120 Hz via HDMI 2.1.

ce moniteur IPS rapide de 27 pouces met fin au dilemme « vitesse vs résolution ». D’un simple clic, les utilisateurs peuvent basculer entre la 4K à 160 Hz pour une immersion totale dans les jeux AAA et la Full HD à 320 Hz pour les compétitions e-sport. De plus, il est entièrement compatible avec la PS5 et la Xbox en 4K/120 Hz via HDMI 2.1. La série Blanche : conçue pour des configurations épurées et modernes, elle comprend le moniteur de 24 pouces AMZG24F6Q (WQHD/180 Hz), le moniteur de 25 pouces ultra-rapide AMZG25F6F (FHD/320 Hz) et le moniteur de 27 pouces polyvalent AMZG27F6Q (WQHD/200 Hz). Ces trois modèles sont dotés de dalles IPS rapides et d’un design blanc haut de gamme.

conçue pour des configurations épurées et modernes, elle comprend le moniteur de 24 pouces (WQHD/180 Hz), le moniteur de 25 pouces ultra-rapide (FHD/320 Hz) et le moniteur de 27 pouces polyvalent (WQHD/200 Hz). Ces trois modèles sont dotés de dalles IPS rapides et d’un design blanc haut de gamme. Immersion incurvée : pour un champ de vision plus large, le moniteur AMZG34C5Q Pro de 34 pouces (AMZG34C8Q aux États-Unis) offre une courbure de 1 500 R à 240 Hz. Pour ceux qui ont besoin d’encore plus d’espace, l’imposant AMZG49C7U de 49 pouces propose un affichage 5K ultra-large au format 32:9, remplaçant ainsi les configurations à deux écrans par une seule dalle sans jointure.





Des fonctionnalités intelligentes pour tous les joueurs

Chaque moniteur de la nouvelle gamme est équipé de série de la suite d’outils d’IA d’AMZFAST. Au-delà de l’aspect matériel, la marque se concentre sur un logiciel qui améliore concrètement l’expérience de jeu. On y retrouve notamment l’amélioration de la qualité d’image par IA pour une optimisation en temps réel, ainsi que la fonction Owl Sight Shadow Boost permettant de repérer les ennemis dans les zones sombres. Les joueurs compétitifs peuvent également bénéficier de la lunette de visée Sniper et du réticule IA pour une précision accrue, ainsi que d’un système complet de protection oculaire réduisant la lumière bleue et le scintillement lors des longues sessions de jeu.

Disponibilité

La gamme complète AMZFAST 2026 est disponible dès maintenant. Les joueurs peuvent se les procurer sur le site officiel et dans les boutiques Amazon AMZFAST d’Amérique du Nord et d’Europe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amzfast.net.

Réseaux sociaux : @amzfast_official