Skills/Compétences Canada réagit aux investissements dans les métiers spécialisés pour les jeunes annoncés dans la Mise à jour économique du printemps

OTTAWA, Ontario, 30 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) se félicite des investissements fédéraux qui visent à renforcer les parcours des jeunes dans les métiers spécialisés, notamment le lancement de l'initiative Une Équipe Canada forte. Ces investissements créeront des possibilités d’emploi rémunérées permettant aux jeunes Canadiens d’entrer dans les métiers et de s’orienter vers l’apprentissage.

« Nous demandons depuis longtemps une approche écosystémique globale pour permettre aux jeunes Canadiens d’explorer les carrières enrichissantes des métiers spécialisés et de se former et se lancer dans l’une d’entre elles », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada. « L’annonce d’aujourd’hui reflète une prise de conscience croissante selon laquelle il est indispensable d’adopter une approche coordonnée axée sur les jeunes qui lie la sensibilisation, la formation et l’emploi pour remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés au Canada. »

Par l’intermédiaire de l’initiative Une Équipe Canada forte, le gouvernement fédéral soutiendra des dizaines de milliers de nouveaux travailleurs qualifiés d’ici 2030, notamment grâce à un investissement maximal de 2 milliards de dollars dans des stages rémunérés pour les jeunes et à des mesures de soutien accrues pour les employeurs et les apprentis. Ces décisions témoignent d’un engagement clair à mettre sur pied une main-d’œuvre solide prête pour l’avenir.

Alors que le Canada s’emploie à remédier aux pénuries de main-d’œuvre importantes touchant des secteurs essentiels au logement, aux infrastructures et à la croissance économique, il demeure important d’impliquer les jeunes dès leur plus jeune âge. À cet effet, Skills Canada joue un rôle national de premier plan en faisant découvrir aux jeunes les métiers par l’intermédiaire d’un apprentissage pratique, de compétitions et d’initiatives d’exploration des carrières dans chaque province et territoire.

SCC compte poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Canada et ses partenaires dans l’ensemble du pays pour s’assurer qu’un nombre croissant de jeunes Canadiens acquièrent les compétences, la confiance et les possibilités nécessaires pour réussir dans les métiers.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif comptant des organismes partenaires dans chaque province et territoire, qui travaillent avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, SCC s’emploie à répondre aux futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée du Canada, tout en faisant découvrir des carrières gratifiantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

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Relations avec les médias : Michèle Rogerson, Skills/Compétences Canada,micheler@skillscanada.com, tél. : 613-266-4771.

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